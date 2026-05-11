Forsal logo

Egzamin ósmoklasisty 2026. Język polski. Tu znajdziesz arkusze CKE

Jakub Laskowski
Jakub Laskowski
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
dzisiaj, 09:04
[aktualizacja 4 minuty temu]
Egzamin ósmoklasisty 2026. Język polski. Tu znajdziesz arkusze CKE
Egzamin ósmoklasisty 2026. Język polski. Tu znajdziesz arkusze CKE/PAP
Egzamin ósmoklasisty 2026 rozpoczął się w poniedziałek, 11 maja o godzinie 9:00. Ponad 393,3 tys. uczniów kończących szkołę podstawową przystąpiło do egzaminu z języka polskiego. Na jego rozwiązanie mieli 150 minut. W tym artykule publikujemy arkusz CKE.

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, a przystąpienie do niego jest jednym z warunków ukończenia szkoły podstawowej. Nie określa się progu jego zdawalności, ale jego wyniki są jednym z kryteriów rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. Nie jest możliwe powtórne podejście do testów w celu poprawy wyniku.

Egzamin ósmoklasisty 2026. Harmonogram

W poniedziałek, 11 maja uczniowie podeszli do egzaminu ósmoklasisty 2026 z języka polskiego. Test rozpoczął się punktualnie o godz. 9:00 i trwał 150 minut. Zakończył się tym samym o godz. 11:30.

W kolejnych dniach zdający podejdą do egzaminów z matematyki (12 maja) i języka obcego nowożytnego (13 maja).

Tak wygląda harmonogram egzaminu ósmoklasisty w terminie głównym:

  • język polski – 11 maja 2026 roku (poniedziałek) – godz. 9:00 (150 minut);
  • matematyka – 12 maja 2026 roku (wtorek) – godz. 9:00 (125 minut);
  • język obcy nowożytny – 13 maja 2026 roku (środa) – godz. 9:00 (110 minut).

Egzamin ósmoklasisty 2026. Język polski. Zadania i punktacja

Egzamin ósmoklasisty 2026 z języka polskiego składa się z dwóch części. W części pierwszej arkusza znajdują się zadania odnoszące się do dwóch tekstów zamieszczonych w arkuszu: tekstu literackiego (np. poezji, epiki lub dramatu), tekstu nieliterackiego (np. naukowego, popularnonaukowego lub publicystycznego).

W drugiej części egzaminu zadaniem ucznia będzie napisanie wypracowania. Uczeń wybiera jeden z dwóch proponowanych tematów i pisze tekst liczący co najmniej 200 wyrazów. Do wyboru są:

  • temat o charakterze twórczym (opowiadanie twórcze),
  • temat o charakterze argumentacyjnym (np. rozprawka lub przemówienie).

Łącznie za cały egzamin z języka polskiego można uzyskać maksymalnie 45 punktów. Pierwsza część arkusza składa się z 20 pytań, za które można zdobyć 25 punktów. Natomiast za wypracowanie uczeń może otrzymać 20 punktów. Nie ustalono minimalnego wyniku, jaki uczeń powinien uzyskać. Oznacza to, że egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego nie da się nie zdać.

Egzamin ósmoklasisty 2026. Pewniaki, typy i przecieki. Co będzie na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego?
Egzamin ósmoklasisty 2026. Pewniaki, typy i przecieki. Co będzie na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego?

Centralna Komisja Egzaminacyjna poinformowała, że do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego w 2026 roku przystąpiło ponad 393,3 tys. uczniów.

Egzamin ósmoklasisty 2026. Język polski. Co było na egzaminie?

Na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego w 2026 roku uczniowie mieli do wyboru dwa tematy wypracowania.

Temat nr 1.

„Napisz przemówienie skierowane do swoich rówieśników, w którym przekonasz ich, że każdy może kształtować swoją przyszłość. W argumentacji odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej oraz do innego utworu literackiego”.

Temat nr 2.

„Napisz opowiadanie o spotkaniu z bohaterem wybranej lektury obowiązkowej. Podczas wspólnej przygody znaleźliście przedmiot o niezwykłych właściwościach, dzięki któremu wasza przygoda zakończyła się pomyślnie. Wypracowanie powinno dowodzić, że dobrze znasz wybraną lekturę obowiązkową”.

Egzamin ósmoklasisty 2026. Język polski. Arkusz CKE

Arkusze CKE z egzaminu ósmoklasisty 2026 z języka polskiego zostały opublikowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Są one dostępne na oficjalnej stronie CKE, a także na stronach okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Poniżej publikujemy arkusze CKE z egzaminu ósmoklasisty 2026 z języka polskiego:

Egzamin ósmoklasisty 2026. Język polski. Kiedy wyniki?

Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty 2026 zostaną ogłoszone 3 lipca o godz. 9. Z kolei już od godz. 8.30 absolwenci szkół podstawowych sprawdzić będą mogli swoje wyniki w systemie ZIU. To ważna data dla uczniów kończących podstawówkę, bo rezultaty są brane pod uwagę w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Jakub Laskowski
Jakub Laskowski
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraEgzamin ósmoklasisty 2026. Język polski. Tu znajdziesz arkusze CKE »
Tematy: egzamin ósmoklasistyCKEjęzyk polskiarkusze
Powiązane
Egzamin ósmoklasisty 2026 – matematyka. Przecieki, pewniaki i typy. Co będzie na egzaminie ósmoklasisty z matematyki?
Egzamin ósmoklasisty 2026 – matematyka. Przecieki, pewniaki i typy. Co będzie na egzaminie ósmoklasisty z matematyki?
Focused,,Commercial-quality,Close-up,Showing,A,Student's,Hand,During,A,School
Egzamin ósmoklasisty 2026: terminy, harmonogram, wyniki i arkusze CKE
Boy,Student,Learning,Online,Using,Laptop,At,Home
Egzamin ósmoklasisty 2026. Czy platformy edukacyjne zastąpią drogie korepetycje?
Zobacz
|
Oni też dostaną 800 plus? Takiej zmiany w przepisach jeszcze nie było
Rodzice dorosłych już dzieci dostaną 800 plus? Takiej zmiany w przepisach jeszcze nie było. Kiedy wprowadzą nowe świadczenie
właściciel, nieruchomości, rolnik, ministerstwo rolnictwa, rząd, prezydent
Nowy obowiązek dla właścicieli nieruchomości: trzeba będzie podpisać oświadczenie o zrzeczeniu się części swoich praw
Dworzec Chongqing East
To największy dworzec kolejowy świata. Stacja-miasto o powierzchni dwóch Watykanów
Skarbówka zgarnie z konta 100 zł. Nowa opłata ma trafiać do urzędu razem z podatkiem
Skarbówka zgarnie z konta 100 zł. Nowa opłata ma trafiać do urzędu razem z podatkiem. Zmiany dotkną nas wszystkich
pieniądze, zasiłek
Zasiłek pielęgnacyjny dla chorych na serce w 2026 i 2027 roku. Komu należą się pieniądze?
Egzamin ósmoklasisty 2026. Język polski. Tu znajdziesz arkusze CKE
Egzamin ósmoklasisty 2026. Język polski. Tu znajdziesz arkusze CKE
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj