Egzamin ósmoklasisty 2026. Język polski. Tu znajdziesz arkusze CKE

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, a przystąpienie do niego jest jednym z warunków ukończenia szkoły podstawowej. Nie określa się progu jego zdawalności, ale jego wyniki są jednym z kryteriów rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. Nie jest możliwe powtórne podejście do testów w celu poprawy wyniku.

Egzamin ósmoklasisty 2026. Harmonogram

W poniedziałek, 11 maja uczniowie podeszli do egzaminu ósmoklasisty 2026 z języka polskiego. Test rozpoczął się punktualnie o godz. 9:00 i trwał 150 minut. Zakończył się tym samym o godz. 11:30.

W kolejnych dniach zdający podejdą do egzaminów z matematyki (12 maja) i języka obcego nowożytnego (13 maja).

Tak wygląda harmonogram egzaminu ósmoklasisty w terminie głównym :

język polski – 11 maja 2026 roku (poniedziałek) – godz. 9:00 (150 minut);

matematyka – 12 maja 2026 roku (wtorek) – godz. 9:00 (125 minut);

język obcy nowożytny – 13 maja 2026 roku (środa) – godz. 9:00 (110 minut).

Egzamin ósmoklasisty 2026. Język polski. Zadania i punktacja

Egzamin ósmoklasisty 2026 z języka polskiego składa się z dwóch części. W części pierwszej arkusza znajdują się zadania odnoszące się do dwóch tekstów zamieszczonych w arkuszu: tekstu literackiego (np. poezji, epiki lub dramatu), tekstu nieliterackiego (np. naukowego, popularnonaukowego lub publicystycznego).

W drugiej części egzaminu zadaniem ucznia będzie napisanie wypracowania. Uczeń wybiera jeden z dwóch proponowanych tematów i pisze tekst liczący co najmniej 200 wyrazów. Do wyboru są:

temat o charakterze twórczym (opowiadanie twórcze),

temat o charakterze argumentacyjnym (np. rozprawka lub przemówienie).

Łącznie za cały egzamin z języka polskiego można uzyskać maksymalnie 45 punktów. Pierwsza część arkusza składa się z 20 pytań, za które można zdobyć 25 punktów. Natomiast za wypracowanie uczeń może otrzymać 20 punktów. Nie ustalono minimalnego wyniku, jaki uczeń powinien uzyskać. Oznacza to, że egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego nie da się nie zdać.

Centralna Komisja Egzaminacyjna poinformowała, że do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego w 2026 roku przystąpiło ponad 393,3 tys. uczniów.

— CKE (@CKE_PL) May 11, 2026

Egzamin ósmoklasisty 2026. Język polski. Co było na egzaminie?

Na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego w 2026 roku uczniowie mieli do wyboru dwa tematy wypracowania.

Temat nr 1.

„Napisz przemówienie skierowane do swoich rówieśników, w którym przekonasz ich, że każdy może kształtować swoją przyszłość. W argumentacji odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej oraz do innego utworu literackiego”.

Temat nr 2.

„Napisz opowiadanie o spotkaniu z bohaterem wybranej lektury obowiązkowej. Podczas wspólnej przygody znaleźliście przedmiot o niezwykłych właściwościach, dzięki któremu wasza przygoda zakończyła się pomyślnie. Wypracowanie powinno dowodzić, że dobrze znasz wybraną lekturę obowiązkową”.

Egzamin ósmoklasisty 2026. Język polski. Arkusz CKE

Arkusze CKE z egzaminu ósmoklasisty 2026 z języka polskiego zostały opublikowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Są one dostępne na oficjalnej stronie CKE, a także na stronach okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Egzamin ósmoklasisty 2026. Język polski. Kiedy wyniki?

Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty 2026 zostaną ogłoszone 3 lipca o godz. 9. Z kolei już od godz. 8.30 absolwenci szkół podstawowych sprawdzić będą mogli swoje wyniki w systemie ZIU. To ważna data dla uczniów kończących podstawówkę, bo rezultaty są brane pod uwagę w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.