Egzamin ósmoklasisty 2026. Język polski. Tu znajdziesz arkusze CKE

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, a przystąpienie do niego jest jednym z warunków ukończenia szkoły podstawowej. Nie określa się progu jego zdawalności, ale jego wyniki są jednym z kryteriów rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. Nie jest możliwe powtórne podejście do testów w celu poprawy wyniku.
Egzamin ósmoklasisty 2026. Harmonogram
W poniedziałek, 11 maja uczniowie podeszli do egzaminu ósmoklasisty 2026 z języka polskiego. Test rozpoczął się punktualnie o godz. 9:00 i trwał 150 minut. Zakończył się tym samym o godz. 11:30.
W kolejnych dniach zdający podejdą do egzaminów z matematyki (12 maja) i języka obcego nowożytnego (13 maja).
Tak wygląda harmonogram egzaminu ósmoklasisty w terminie głównym:
- język polski – 11 maja 2026 roku (poniedziałek) – godz. 9:00 (150 minut);
- matematyka – 12 maja 2026 roku (wtorek) – godz. 9:00 (125 minut);
- język obcy nowożytny – 13 maja 2026 roku (środa) – godz. 9:00 (110 minut).
Egzamin ósmoklasisty 2026. Język polski. Zadania i punktacja
Egzamin ósmoklasisty 2026 z języka polskiego składa się z dwóch części. W części pierwszej arkusza znajdują się zadania odnoszące się do dwóch tekstów zamieszczonych w arkuszu: tekstu literackiego (np. poezji, epiki lub dramatu), tekstu nieliterackiego (np. naukowego, popularnonaukowego lub publicystycznego).
W drugiej części egzaminu zadaniem ucznia będzie napisanie wypracowania. Uczeń wybiera jeden z dwóch proponowanych tematów i pisze tekst liczący co najmniej 200 wyrazów. Do wyboru są:
- temat o charakterze twórczym (opowiadanie twórcze),
- temat o charakterze argumentacyjnym (np. rozprawka lub przemówienie).
Łącznie za cały egzamin z języka polskiego można uzyskać maksymalnie 45 punktów. Pierwsza część arkusza składa się z 20 pytań, za które można zdobyć 25 punktów. Natomiast za wypracowanie uczeń może otrzymać 20 punktów. Nie ustalono minimalnego wyniku, jaki uczeń powinien uzyskać. Oznacza to, że egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego nie da się nie zdać.
Centralna Komisja Egzaminacyjna poinformowała, że do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego w 2026 roku przystąpiło ponad 393,3 tys. uczniów.
Egzamin ósmoklasisty 2026. Język polski. Co było na egzaminie?
Na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego w 2026 roku uczniowie mieli do wyboru dwa tematy wypracowania.
Temat nr 1.
„Napisz przemówienie skierowane do swoich rówieśników, w którym przekonasz ich, że każdy może kształtować swoją przyszłość. W argumentacji odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej oraz do innego utworu literackiego”.
Temat nr 2.
„Napisz opowiadanie o spotkaniu z bohaterem wybranej lektury obowiązkowej. Podczas wspólnej przygody znaleźliście przedmiot o niezwykłych właściwościach, dzięki któremu wasza przygoda zakończyła się pomyślnie. Wypracowanie powinno dowodzić, że dobrze znasz wybraną lekturę obowiązkową”.
Egzamin ósmoklasisty 2026. Język polski. Arkusz CKE
Arkusze CKE z egzaminu ósmoklasisty 2026 z języka polskiego zostały opublikowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Są one dostępne na oficjalnej stronie CKE, a także na stronach okręgowych komisji egzaminacyjnych.
Poniżej publikujemy arkusze CKE z egzaminu ósmoklasisty 2026 z języka polskiego:
Egzamin ósmoklasisty 2026. Język polski. Kiedy wyniki?
Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty 2026 zostaną ogłoszone 3 lipca o godz. 9. Z kolei już od godz. 8.30 absolwenci szkół podstawowych sprawdzić będą mogli swoje wyniki w systemie ZIU. To ważna data dla uczniów kończących podstawówkę, bo rezultaty są brane pod uwagę w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.