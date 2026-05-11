Egzamin ósmoklasisty 2026. Pewniaki, typy i przecieki. Co będzie na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego?

Jakub Laskowski
dzisiaj, 07:24
W poniedziałek, 11 maja startują egzaminy ósmoklasisty 2026. Na pierwszy ogień idzie język polski. Wielu uczniów przygotowując się do egzaminu ósmoklasisty szuka w sieci odpowiedzi na pytanie, co będzie na teście. Jakie są pewniaki, przecieki oraz typy pojawiające się co roku na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego? Podpowiadamy, czego można się spodziewać.

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego już w poniedziałek, 11 maja. Uczniowie przystąpią do niego punktualnie o godz. 9. Zatem to już ostatnia prosta przygotowań do egzaminu, który od lat budzi spore emocje wśród zdających. Mimo że egzamin ósmoklasisty nie ma progu zdawalności, warto uzyskać dobry wynik, by zwiększyć swoją szansę przy rekrutacji do wymarzonej szkoły średniej.

Egzamin ósmoklasisty 2026 – język polski. Co będzie w arkuszu CKE? Typy zadań

W tym roku pojawiły się pewne zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych, o których każdy ósmoklasista powinien pamiętać. Dla wielu z nich to pretekst do tego, by szukać dodatkowych pomocy w sieci. Jakie typy zadań i pewniaki mogą pojawić się na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego 2026?

Egzamin ósmoklasisty 2026 z język polskiego potrwa 150 minut i składa się z dwóch części. W części pierwszej arkusza znajdują się zadania odnoszące się do dwóch tekstów zamieszczonych w arkuszu: tekstu literackiego (np. poezji, epiki lub dramatu) i tekstu nieliterackiego (np. naukowego, popularnonaukowego lub publicystycznego).

W drugiej części egzaminu zadaniem ucznia będzie napisanie wypracowania. Zdający będzie miał do wyboru dwa tematy: jeden o charakterze twórczym (np. opowiadanie), drugi o charakterze argumentacyjny (np. przemówienie, rozprawka, artykuł). W wypracowaniu należy odwołać się do którejś z obowiązkowych lektur szkolnych oraz utworów, które wybranych przez siebie. Tekst powinien mieć co najmniej 200 wyrazów.

Egzamin ósmoklasisty 2026 – język polski. Pewniaki na egzaminie. Co będzie na teście?

Pewniaki na egzaminie ósmoklasisty to typy i rodzaje zadań, które często znajdują się w arkuszach CKE z poprzednich lat. Na tej podstawie jesteśmy w stanie określić powtarzający się szablon zadań w zmodyfikowanej wersji. Czego można spodziewać się na egzaminie ósmoklasisty 2026 z języka polskiego? W szczególności sprawdzane są:

  • umiejętność wnioskowania na podstawie tekstu,
  • formułowanie i uzasadnianie opinii,
  • argumentowanie,
  • redagowanie wypowiedzi pisemnych o różnym charakterze (m.in. ogłoszenie, zaproszenie, rozprawka, opowiadanie),
  • rozumienie i interpretacja tekstów literackich i nieliterackich.

Istotną część egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego stanowią również kompetencje kulturowe, w tym interpretacja tekstów kultury, takich jak plakaty czy inne formy przekazu wizualnego. Sprawdzana jest także świadomość językowa ucznia, w tym umiejętność świadomego korzystania ze środków stylistycznych i językowych.

W arkuszu na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego mogą pojawić się pytania dotyczące pojęć literackich i językowych, takich jak neologizm, inwokacja, symbol, alegoria, a także zagadnień związanych z komizmem czy ironią.

Egzamin ósmoklasisty 2026 – język polski. Lista lektur obowiązkowych

Wielu uczniów zastanawia się, co trzeba wiedzieć przed egzaminem ósmoklasisty 2026 z języka polskiego, by uzyskać dobry wynik. Ogólne i szczegółowe zagadnienia do egzaminu można znaleźć w informatorze CKE.

Uczniowie zdający egzamin ósmoklasisty z języka polskiego powinni też zapoznać się z treścią obowiązkowych lektur.

Lektury omawiane w całości (klasy IV–VI):

  • Jan Brzechwa – „Akademia Pana Kleksa”;
  • Janusz Christa – „Kajko i Kokosz. Szkoła latania”;
  • Ferenc Molnár – „Chłopcy z Placu Broni”;
  • C.S. Lewis – „Opowieści z Narnii. Lew, czarownica i stara szafa”;
  • J.R.R. Tolkien – „Hobbit, czyli tam i z powrotem”.

Lektury omawiane w całości (klasy VII–VIII):

  • Charles Dickens – „Opowieść wigilijna”;
  • Aleksander Fredro – „Zemsta”;
  • Aleksander Kamiński – „Kamienie na szaniec”;
  • Adam Mickiewicz – „Dziady cz. II”;
  • Antoine de Saint-Exupéry – „Mały Książę”;
  • Juliusz Słowacki – „Balladyna”.

Utwory omawiane we fragmentach:

  • Adam Mickiewicz – „Pan Tadeusz” (wybrane księgi);
  • Jan Kochanowski – wybrane fraszki, pieśni, Treny VII i VIII;
  • Henryk Sienkiewicz – „Latarnik”, fragmenty „Quo vadis”;
  • Stefan Żeromski – fragmenty „Syzyfowych prac”;
  • Sławomir Mrożek – „Artysta”;
  • Adam Mickiewicz – wybrane utwory: „Reduta Ordona”, „Świtezianka”.

Przecieki z egzaminu ósmoklasisty 2026 z języka polskiego. Uwaga na oszustów!

Przecieki z egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego to jedna z najpopularniejszych fraz wyszukiwanych w sieci. Uczniowie liczą, że tuż przed egzaminem uda im się znaleźć dodatkową pomoc, a nawet konkretne zadania z rozwiązaniami. Dla tych, którzy w ostatnim czasie nie przykładali się do nauki i liczą na łut szczęścia, mamy złą informację. Arkusze CKE w sieci przed egzaminem ósmoklasisty z języka polskiego to działanie oszustów.

Oszuści chcą, by zapłacić im za przecieki za pomocą SMS, wysyłając specjalną wiadomość. Jeśli któryś z uczniów da się nabrać na taką akcję oszustów, musi liczyć się z ukrytymi kosztami. Użytkownik może zostać wpisany na płatną listę, a opłaty mogą być ściągane regularnie. Z tej usługi trudno jest później zrezygnować.

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego 2026. Arkusze CKE z poprzednich lat

Arkusze CKE z egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego z poprzednich lat to niezawodny sposób na powtórkę materiału przed tegorocznym testem. Pokazują one, jak skonstruowane są zadania, jak wygląda arkusz, jakich zadań mogą się spodziewać ósmoklasiści i co może być na egzaminie z języka polskiego.

Oto arkusze CKE z egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego z lat 2025-2023:

Egzamin ósmoklasisty 2026 – język polski. Arkusze CKE i odpowiedzi w Forsal

Jeśli zastanawiasz się, gdzie szukać arkuszy CKE i odpowiedzi z egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, to dobrze trafiłeś. Podobnie jak w czasie matur, także podczas egzaminu ósmoklasisty 2026 będziemy w naszym serwisie publikować arkusze CKE oraz odpowiedzi.

