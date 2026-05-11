Branża handlowa ma powody do zadowolenia. Galerie handlowe przeżywają boom

oprac. Tomasz Lipczyński
dzisiaj, 14:58
Centra handlowe odnotowały w I kwartale wzrosty obrotów oraz liczby wizyt, co wskazuje na dobrą kondycję branży - wynika z raportu Polskiej Rady Centrów Handlowych (PRCH). W ocenie Rady, wyniki świadczą też o tym, że klienci częściej odwiedzają centra nie tylko w celu zrobienia zakupów.

Polacy wydają więcej w galeriach

W marcu obroty centrów handlowych wzrosły rok do roku o 4,1 proc., a tzw. odwiedzalność o 3,4 proc. W ujęciu kwartalnym obroty wzrosły o 4,3 proc., a odwiedzalność o 1,3 proc.

Średnia wartość wizyty, czyli wydana w jej trakcie kwota, wzrosła o 0,7 proc. Jak wskazali eksperci PRCH, na wyniki pozytywnie wpłynął m.in. jeden dodatkowy dzień handlowy w marcu, tj. niedziela handlowa przed Wielkanocą, a także sam termin świąt, który przypadł na początek kwietnia. Klienci już pod koniec marca intensywniej odwiedzali centra handlowe w celu zrobienia świątecznych sprawunków, o czym świadczy dobry wynik kategorii spożywczej.

Najwyższe wzrosty obrotów rok do roku w marcu 2026 r. odnotowano w asortymencie: artykułów specjalistycznych - o 7,0 proc., artykułów spożywczych - o 6,7 proc., produktów w kategorii zdrowie i uroda - 6,7 proc., w restauracjach i kawiarniach - 5,4 proc., a także w branży modowej - 5,3 proc.

W tych obiektach ruch wzrósł najbardziej

Bardzo duże obiekty (o całkowitej powierzchni przekraczającej 60 tys. mkw.) odnotowały w pierwszym kwartale wzrost obrotów rdr. o 5,2 proc., a odwiedzalności o 1,4 proc. Obroty i odwiedzalność dużych obiektów (40–60 tys. mkw.) wzrosły, odpowiednio: o 3,7 i 0,9 proc., średnich (20–40 tys. mkw.) - o 2,4 i 4,1 proc., a małych (5–20 tys. mkw.) - o 7,3 i 0,3 proc.

Dobry roku dla centrów handlowych

„Pierwszy kwartał 2026 r. potwierdza, że handel stacjonarny w kanale centrów handlowych jest w dobrej kondycji. Od kwietnia ubiegłego roku obroty w obiektach handlowych każdego miesiąca – z wyjątkiem listopada – były wyższe niż w odpowiadającym miesiącu roku poprzedniego, a odwiedzalność utrzymuje się na stabilnym poziomie. To dowód na to, że klienci są przywiązani do zakupów w centrach handlowych i częściej przyjeżdżają z konkretną intencją zakupową. Stabilnym trendem jest również wysoka dynamika wzrostów w kategorii usług, gastronomii i rozrywki. Klienci szukają zaspokojenia potrzeb nie tylko zakupowych, a centra handlowe skutecznie im to umożliwiają” – skomentowała dyrektor zarządzająca PRCH Bogda Korolczuk.

Dane pochodzą z reprezentatywnej liczby obiektów handlowych o łącznej powierzchni około 5 mln mkw., co stanowi 34 proc. rynku.

Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH) działa od ponad 20 lat i zrzesza około 200 firm, w tym największych właścicieli i zarządców centrów handlowych.

Źródło: PAP
