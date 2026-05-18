Indie kupowały, kupują i będą kupować rosyjską ropę

- Jeśli chodzi o amerykańskie zwolnienie dotyczące Rosji, chciałabym podkreślić, że kupowaliśmy od Rosji już wcześniej... Mam na myśli okres przed wprowadzeniem zwolnienia, w trakcie jego obowiązywania, a także obecnie – powiedziała podczas konferencji prasowej.

- To po prostu kwestia rozsądku biznesowego, który powinien kierować naszymi zakupami... Nie ma niedoboru ropy. Wielokrotnie zabezpieczono wystarczające jej ilości... i to, niezależnie od tego, czy jest zwolnienie, czy nie, nie będzie miało wpływu – dodała.

Waszyngton przedłużył zwolnienie o miesiąc

W ubiegłym tygodniu agencja Bloomberga poinformowała, że urzędnicy w Delhi mieli poprosić Waszyngton o przedłużenie zawieszenia sankcji na rosyjską ropę z powodu zakłóceń w dostawach energii. Prośba była spowodowana brakiem perspektyw na zakończenie wojny na Bliskim Wschodzie.

12 marca Stany Zjednoczone zwolniły na miesiąc Rosję z nałożonych sankcji na znajdującą się już na morzu rosyjską ropę i produkty ropopochodne, aby doprowadzić do obniżenia cen surowca, rosnących w związku z wojną z Iranem. Amerykański resort finansów przedłużył 17 kwietnia zwolnienie z sankcji o kolejny miesiąc. Minister finansów USA Scott Bessent poinformował wówczas, że decyzja o przedłużeniu zwolnienia z sankcji zapadła na prośbę 10 „najuboższych energetycznie krajów”.