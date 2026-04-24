Republikanin krytykuje USA za złagodzenie presji na Rosję. Trump blokuje skuteczne sankcje

Duży błąd administracji Trumpa

- Myślę, że (czasowe - PAP) zdjęcie sankcji z rosyjskiej energii to był duży błąd. Być może (Biały Dom - PAP) ma swoje powody, ale czas, by pójść w przeciwnym kierunku - powiedział PAP McCaul, polityk, były szef komisji spraw zagranicznych Izby Reprezentantów. Przekonywał, że w Kongresie po obu stronach sceny politycznej coraz powszechniejsze jest przekonanie, że trzeba zacząć działać.

- (Przywódca Rosji Władimir) Putin musi zrozumieć, że kontynuacja tej nagrody (w postaci zawieszenia sankcji - PAP) nie leży w jego najlepszym interesie. Jedynym sposobem (by Putin to zrozumiał - PAP) jest wywieranie presji poprzez sankcje i wsparcie militarne, żeby Ukraińcy mogli się bronić - zaznaczył. - Teraz nie jest czas na wycofywanie się, teraz (...) jest czas na zwiększenie naszego zaangażowania.

Inicjatywy sankcyjne blokuje administracja Trumpa

Wśród inicjatyw sankcyjnych McCaul wymienił uznanie Putina za zbrodniarza wojennego ze względu na wywożenie do Rosji i indoktrynowanie tam ukraińskich dzieci, a także nałożenie sankcji na osoby i państwa zaangażowane w handel rosyjską ropą naftową.

Pytany, dlaczego mimo ponadpartyjnego poparcia Kongres od ponad roku nie uchwalił żadnego z projektów nowych sankcji na Rosję, McCaul ocenił, że ruch w tym kierunku blokuje administracja Trumpa.

- Walczyłem z (poprzednim) prezydentem (USA Joe) Bidenem i Białym Domem, kiedy wstrzymywali dostawy zaawansowanej broni dla Ukrainy i teraz też walczę z obecną administracją, by nałożyła sankcje (na Rosję - PAP) i dostarczyła (Ukrainie - PAP) broń, na którą Kongres już przeznaczył pieniądze - powiedział.

Putin nie jest przyjacielem USA

Jak dodał, wraz z innymi politykami Partii Republikańskiej stara się przekonać zespół Trumpa, że Putin nie jest przyjacielem USA i że obecnie wspiera Iran, pomagając mu zabijać amerykańskich żołnierzy na Bliskim Wschodzie.

- Nie da się oddzielnie traktować naszych przeciwników: nie da się być przeciwko komunistycznym Chinom i za Putinem, nie można być przeciwko ajatollahom w Iranie i popierać Putina - powiedział polityk. - (Rosjanie - PAP) dają Iranowi pakiety współrzędnych do ataków na naszych żołnierzy w Arabii Saudyjskiej i innych krajach. Dlaczego, do cholery, zdejmujemy z nich sankcje? - zauważył.

Skontrastował to z postawą Ukrainy, która zaoferowała pomoc w zwalczaniu dronów. - Powinniśmy jak najwięcej nauczyć się od Ukraińców o walce z bezzałogowcami, bo nikt inny nie ma takiego doświadczenia - zaznaczył.

Lekcja z historii

McCaul podkreślił, że do zabiegania o powstrzymanie Rosji motywuje go doświadczenie jego ojca, który walczył w II wojnie światowej.

- Zawsze myślałem, że to była wojna, której można było zapobiec, gdyby tylko europejscy przywódcy postawili się Hitlerowi odpowiednio wcześnie. Dziś widzimy podobne zbrodnie w Ukrainie: Putin robi ukraińskim dzieciom to, co Hitler robił polskim - mówił kongresmen, wspominając wywożenie dzieci z okupowanych terenów Ukrainy. - Ale nie zaatakował jeszcze NATO i wciąż jest czas, by temu zapobiec - dodał.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński