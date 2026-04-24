UE podzielona w sprawie Ukrainy: wsparcie jest, ale bez zgody na szybkie członkostwo

Zimny prysznic dla Ukrainy na szczycie UE

„Na Cyprze (prezydent Ukrainy) Wołodymyr Zełenski dokłada wszelkich starań, by uruchomić procedurę akcesji Ukrainy do UE” - relacjonuje dziennik w korespondencji ze szczytu. Dodaje następnie, że przywódcy europejscy zgromadzeni na nieformalnym szczycie „odmawiają wszelkiego faworyzowania czy przyspieszonej procedury” dla Ukrainy.

Dzieje się tak dlatego - zdaniem dziennika - że w sprawie jej akcesji nie ma w UE konsensusu. „Wielkość kraju, wciąż w stanie wojny, jego potężny sektor rolniczy, ale również rozmiar armii, przemysłu obronnego i chroniczne problemy w sferze korupcji nie przekonują (w tej sprawie - PAP) ani państw (UE), ani części ich obywateli” - ocenia „Le Monde”.

Ukraina musi poczekać na członkostwo

Zauważa, że prezydent Francji Emmanuel Macron zaapelował do Komisji Europejskiej, by przedstawiła Ukrainie „dokładny kalendarz” w najbliższych tygodniach, natomiast „nie zamierza pójść dalej”.

„Od kilku miesięcy stolice europejskie badają różne scenariusze, by zbliżyć Ukrainę do UE w miejsce pełnej i całościowej akcesji. Jednak nie pojawiło się żadne rozwiązanie” - relacjonuje dziennik. Wybija wypowiedź szefowej unijnej dyplomacji Kai Kallas, która powiedziała, że na razie procedura jest taka sama, jak w przypadku innych krajów kandydujących.

W czwartek przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa, szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i prezydent Ukrainy odbyli na Cyprze trójstronne spotkanie. Costa i von der Leyen pochwalili Zełenskiego za postępy Ukrainy na drodze do członkostwa w UE i zaapelowali do państw Wspólnoty o niezwłoczne otwarcie klastrów negocjacyjnych.

Z Paryża Anna Wróbel