Forsal logo

Przełom w UE. Jest zgoda na miliardy dla Ukrainy i nowe sankcje wobec Rosji

oprac. Kamil Nowak
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
dzisiaj, 15:02
Kraje Unii Europejskiej jednogłośnie zgodziły się w czwartek na przyznanie Ukrainie pożyczki w wysokości 90 mld euro oraz wprowadzenie 20. pakietu sankcji wobec Rosji. Wcześniej oba te rozstrzygnięcia były blokowane przez Węgry.

Sankcje na Rosję i pożyczka dla Ukrainy

Wstępne porozumienie w sprawie pożyczki i sankcji kraje UE zawarły jeszcze w środę; w czwartek wczesnym popołudniem zakończyła się procedura pisemna, co oznacza że rządy państw członkowskich ostatecznie zatwierdziły uwolnienie środków dla Ukrainy oraz nałożenie kolejnego - dwudziestego - pakietu sankcji na Rosję.

Państwa UE zgodzły się jednomyślnie

Decyzje zostały podjęte jednomyślnie. Wcześniej obie blokowane były przez Węgry, które uzależniały uchylenie weta od przywrócenia przez Ukrainę tranzytu rosyjskiej ropy uszkodzonym ropociągiem Przyjaźń. Na nałożenie sankcji na Rosję nie zgadzała się także Słowacja. Sytuacja uległa zmianie po tym, gdy premier Viktor Orban przegrał 12 kwietnia wybory parlamentarne na Węgrzech.

Czwartkowa zgoda oznacza, że Komisja Europejska będzie mogła wkrótce wypłacić Ukrainie pierwszą transzę z 90 mld euro pożyczki, przyznanej Kijowowi na lata 2026 i 2027. Kwota 30 mld euro z tej puli zostanie przeznaczona na wsparcie budżetowe, a 60 mld euro - na wzmocnienie zdolności obronnych Ukrainy. Z kolei 20. pakiet sankcji na Moskwę jeszcze bardziej uderzy w rosyjską flotę cieni. Przygotuje też grunt pod wprowadzenie całkowitego zakazu transportu rosyjskiej ropy drogą morską.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: PAP
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraPrzełom w UE. Jest zgoda na miliardy dla Ukrainy i nowe sankcje wobec Rosji »
Tematy: RosjaUnia Europejskasankcje wobec Rosji
Zobacz
|
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj