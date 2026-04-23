Iran zaczyna zarabiać na przepuszczaniu statków przez Ormuz. Informuje o pierwszych zyskach

oprac. Diana Bartosiuk
dzisiaj, 12:01
Iran pobiera opłaty od statków przepływających przez Ormuz
Iran pobiera opłaty od statków przepływających przez Ormuz/Shutterstock
Na konto irańskiego banku centralnego wpłynęły już pierwsze opłaty za przepuszczenie statków przez strategiczną cieśninę Ormuz. Poinformował o tym w czwartek wiceprzewodniczący parlamentu Iranu Hamidreza Hadżibabei.

- Pierwsze dochody z opłat od statków przepływających przez cieśninę Ormuz zostały wpłacone na konto irańskiego banku centralnego – powiedział Hadżibabei cytowany przez agencję Tasnim.

Iran pobiera myto od każdego statku

Media informowały wcześniej, że Iran domaga się kontroli nad cieśniną Ormuz, kluczowego szlaku eksportu ropy i gazu z Bliskiego Wschodu. Według doniesień Iran zawarł to żądanie w przedstawionym w początkach kwietnia Stanom Zjednoczonym 10-punktowym planie pokojowym. Zakładał on, że Iran będzie pobierać opłatę w wysokości do 2 mln dolarów za każdy statek przepływający przez cieśninę.

Iran przetestował ten plan na początku kwietnia - przypomniał portal dziennika „Guardian”. Teheran zażądał od tankowców podania danych o ładunku, trasie i właścicielu statku. Następnie domagał się uiszczenia opłaty w wysokości co najmniej 1 dolara za baryłkę przewożonej ropy w juanach chińskich lub kryptowalucie.

Potem jednostki Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) miały eskortować tankowiec przez cieśninę nową trasą, wiodącą w pobliżu południowego wybrzeża Iranu.

Te statki już przepłynęły przez Ormuz

Do tej pory wśród statków, którym zezwolono na przepłynięcie, znalazły się jednostki Malezji, Chin, Egiptu, Korei Południowej i Indii - podał „Guardian”. Nie jest jasne, czy uiściły one opłatę za przepłynięcie do Iranu.

Irańskie dążenia do przejęcia kontroli nad cieśniną stoją w sprzeczności z Konwencją Narodów Zjednoczonych o prawie morza, czasami znaną jako UNCLOS, zgodnie z którą statki mają prawo do swobodnego przepływu przez ponad 100 cieśnin na całym świecie, w tym przez cieśninę Ormuz - przypomina „Guardian”. Konwencję ratyfikowało ok. 170 krajów oraz UE. Nie zrobiły tego jednak ani USA, ani Iran.

Źródło: PAP
oprac. Diana Bartosiuk
