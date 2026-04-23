Otwarcie cieśniny Ormuz to nie wszystko. Całkowite usunięcie min zajmie miesiące

Aleksandra Kiełczykowska
dzisiaj, 08:54
Całkowite usunięcie min postawionych w cieśninie Ormuz przez Iran może zająć sześć miesięcy - poinformował „Washington Post”, powołując się na szacunki Pentagonu. Resort miał też powiadomić, że operacja raczej nie może zostać przeprowadzona przed zakończeniem wojny USA z Iranem.

Taka ocena Pentagonu oznacza, że skutki gospodarcze obecnego konfliktu mogą utrzymywać się do końca roku albo nawet dłużej - podkreślił dziennik.

Wysoki rangą przedstawiciel Pentagonu podzielił się szacunkami z członkami Komisji Sił Zbrojnych Izby Reprezentantów podczas tajnego briefingu we wtorek - przekazało trzech przedstawicieli władz. Zaprezentowane ramy czasowe wywołały frustrację zarówno po stronie Demokratów, jak i Republikanów - ujawniły dwa źródła.

To sygnał, że ceny benzyny i ropy mogą pozostać na podwyższonym poziomie długo po osiągnięciu jakiegokolwiek porozumienia pokojowego.

Może to mieć też skutki polityczne, zwłaszcza dla Republikanów, w obliczu zaplanowanych na listopad wyborów do Kongresu.

Ile min Iran postawił w cieśninie Ormuz?

Iran zaczął stawiać miny w cieśninie Ormuz w marcu, gdy USA i Izrael prowadziły ataki na ten kraj - przekazała stacja CNN. Irańskie władze zaprzeczyły tym doniesieniom.

Kongresmenom powiedziano, że Iran mógł postawić 20 albo więcej min w cieśninie bądź jej okolicach. Niektóre z nich zostały postawione zdalnie z użyciem technologii GPS, co utrudniło siłom amerykańskim ich wykrycie w trakcie rozmieszczania - powiedział wysoki rangą urzędnik resortu obrony. Pozostałe miały zostać rozstawione przez siły irańskie przy użyciu małych łodzi.

Według dziennika „New York Times” wygląda na to, że Iran nie jest w stanie odnaleźć wszystkich ładunków, które rozmieścił.

Jaki plan wdroży USA?

Nie jest jasne, jaki plan wdroży armia USA w celu rozminowania szlaku. Przedstawiciele władz wspominali o możliwości wykorzystania śmigłowców, dronów i nurków saperów.

W piątek prezydent USA Donald Trump napisał w serwisie Truth Social, że „Iran z pomocą USA już usunął albo usuwa wszystkie miny morskie”. Również admirał Bradley Cooper, który stoi na czele Dowództwa Centralnego USA, potwierdził tego dnia, że amerykańskie siły rozminowują cieśninę Ormuz. Nie był w stanie powiedzieć, ile min postawił Iran na tym szlaku wodnym, lecz zapewnił, że jest to liczba będąca w granicach amerykańskich możliwości.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
Źródło: PAP
