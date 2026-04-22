W środę rano irańska Gwardia Rewolucyjna zdecydowała się zaatakować grecki kontenerowiec - Epaminondas. Według ustaleń jednostka została trafiona granatami przeciwpancernymi 15 mil morskich na północny wschód od Omanu.

Brytyjskie Centrum Operacji Handlu Morskiego (UKMTO) poinformowało, iż kapitan statku zgłosił, zgłosił, że zbliżyła się do niego kanonierka Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) i otworzyła ogień. Jak podaje Reuters – choć mostek statku został uszkodzony, to wszyscy członkowie załogi są bezpieczni, a incydent w cieśninie nie wywołał pożaru ani szkód dla środowiska.

Osiem mil morskich na zachód od Iranu ostrzelany został drugi statek pływający pod banderą Panamy. Według ustaleń BBC Verify kontenerowiec Euphoria należy do firmy z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Nie został on uszkodzony, a załoga jest bezpieczna.

Jak wyjaśnia BBC, pływający pod banderą Panamy statek MSC Francesca także został zaatakowany około sześciu mil morskich od wybrzeży Iranu. Kontenerowiec płynął na południe z cieśniny do Zatoki Omańskiej. Statek zgłosił „uszkodzenia kadłuba i kabiny”.

Iran: statki działały bez niezbędnych zezwoleń i manipulowały systemami nawigacyjnymi

Marynarka Wojenna Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej twierdzi, że statki MSC Francesca i Epaminondas zostały „przejęte” i skierowane w stronę wybrzeża Iranu. Zarzuca im, że „działały bez niezbędnych zezwoleń i manipulowały systemami nawigacyjnymi”.

Jak podaje agencja informacyjna Fars powiązana z irańską Gwardią Rewolucyjną statek Euphoria obecnie utknął na mieliźnie u wybrzeży Iranu.

Agencja informacyjna Nour News, powiązana z Najwyższą Radą Bezpieczeństwa Narodowego Iranu, podważa relację kapitana greckiego statku złożoną UKMTO, jakoby statkowi nie przekazano żadnego ostrzeżenia radiowego. Według nich statek „zignorował ostrzeżenia” irańskich sił zbrojnych.

Tump przedłużył zawieszenie broni na czas nieokreślony

We wtorek około północy czasu polskiego prezydent USA Donald Trump ogłosił przedłużenie obowiązującego od dwóch tygodni zawieszenia broni, które pierwotnie miało wygasnąć w nocy z wtorku na środę. Prezydent USA nie sprecyzował, na ile zawieszenie zostanie przedłużone. Rozejm ma obowiązywać jednak do czasu przedstawienia przez Iran nowej propozycji zakończenia wojny.

Wpis Trumpa na platformie Truth Social miał miejsce po tym, jak żadna ze stron nie pojawiła się w stolicy Pakistanu na drugą turę rozmów pokojowych. Cały czas nie jest jednak wiadome czy i kiedy ona by się odbyła.

Teheran nie odniósł się do decyzji o przedłużeniu zawieszenia broni. Agencja informacyjna Tasnim, powiązana z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej, poinformowała, że Iran nie prosił o przedłużenie zawieszenia broni, a jedynie wielokrotnie groził przełamaniem blokady nałożonej przez USA siłą.

Podwójna blokada cieśniny Ormuz cały czas obowiązuje

Od 28 lutego, kiedy wspólne siły USA i Izraela zaczęły naloty na Iran, ten w odpowiedzi zamknął cieśninę Ormuz. Cieśnina Ormuz to jeden z najważniejszych strategicznie punktów żeglugowych świata. Jest kluczowa dla globalnego bezpieczeństwa energetycznego, ponieważ przepływa przez nią około 20-25 proc. światowego transportu ropy naftowej oraz ok. 20 proc. gazu LNG.

Pomimo kruchego, dwutygodniowego zawieszenia broni, w poniedziałek 13 kwietnia po południu Centralne Dowództwo Sił Zbrojnych USA na Bliskim Wschodzie (CENTCOM) rozpoczęło swoją amerykańską blokadę cieśniny wobec statków wpływających do lub wypływających z irańskich portów w Zatoce Perskiej i Zatoce Omańskiej.

Decyzja o blokadzie jest konsekwencją fiaska rozmów pokojowych między USA a Iranem. Po ponad kilkunastu godzinach negocjacji w Islamabadzie - stolicy Pakistanu - zakończyły się one niepowodzeniem w nocy z 11 na 12 kwietnia. Choć negocjacje miały przebiegać w przyjaznej atmosferze i przyniosły postęp w wielu obszarach, to nie osiągnięto porozumienia w najważniejszym z nich. Iran nie zgodził się na rezygnację z ambicji nuklearnych, co było warunkiem strony amerykańskiej.

Iran uważa blokadę nałożoną przez USA za akt wojny i piractwa i oświadczył, że nie zniesie swojej blokady cieśniny, która spowodowała światowy kryzys energetyczny, dopóki blokada nałożona przez USA będzie kontynuowana.