Ukraina chce zbudować własny system obrony przeciwlotniczej. Zełenski: „Będziemy współpracować z krajami europejskimi”

oprac. Diana Bartosiuk
dzisiaj, 16:27
Ukraina zamierza współpracować z krajami europejskimi by stworzyć własny system obrony przeciwlotniczej. Już planuje rozmowy ze Szwecją - informuje w czwartek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który na Cyprze ma wziąć udział w nieformalnym szczycie UE.

Ukraina chce mieć własny system obrony przeciwrakietowej

„Będziemy współpracować z krajami europejskimi, w których działają silne przedsiębiorstwa. Są to Norwegia, Niemcy i Holandia. Chcemy jeszcze omówić tę kwestię ze Szwecją; zamierzam to zrobić nieco później” – powiedział Zełenski, odpowiadając na pytania dziennikarzy w komunikatorze WhatsApp.

W niedzielę prezydent poinformował, że Ukraina musi w ciągu roku stworzyć własny system obrony przeciwrakietowej. Jest to realistyczne, jednak pojawiają się pytania dotyczące poszczególnych elementów - dodał Zełenski.

W odpowiedzi na pytanie o potrzeby Ukrainy w ramach programu PURL prezydent zwrócił uwagę na niedobór środków obrony przeciwlotniczej. Przypomniał, że Niemcy zgodziły się sfinansować dostawę kilkuset pocisków do systemów obrony przeciwlotniczej Patriot. Jednak, jak stwierdził, decyzja ta nie zaspokaja taktycznych potrzeb Ukrainy.

Pakiet Niemiec to za mało. Ukraina potrzebuje prawdziwej obrony przeciwlotniczej

„Jeśli chodzi o PURL, to mamy niedobór. Obrony przeciwlotniczej jest za mało. Niedawno podpisaliśmy świetny pakiet z Niemcami, ale są tam, powiedzmy, takie terminy, które strategicznie nas wzmacniają, a taktyczny niedobór trzeba uzupełnić z innego źródła, poszukać innego źródła” – wyjaśnił Zełenski.

Zełenski chce rozmawiać z Putinem. Szef MSZ: poprosiliśmy Turcję o zorganizowanie spotkania

Jego rzecznik Serhij Nykyforow powiadomił w komunikatorze WhatsApp, że prezydent przybył na Cypr, aby wziąć udział w nieformalnym szczycie UE.

Na Cyprze prezydent Ukrainy również spotka się z prezydentem Litwy, z pełniącą obowiązki premier Danii, a także z przewodniczącymi Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej.

W czwartek państwa UE jednomyślnie zaakceptowały udzielenie Ukrainie pożyczki w wysokości 90 mld euro oraz nałożenie 20. pakietu sankcji na Rosję. Wcześniej obie te decyzje były blokowane przez Węgry.

PURL (Priority Ukraine Requirement List) - to program sprzedaży amerykańskiej broni sojusznikom NATO na potrzeby obrony Ukrainy. Jak dotąd państwa NATO zakontraktowały w jego ramach broń o wartości prawie 4 mld dolarów, choć nie cały ten sprzęt został dostarczony.

Źródło: PAP
