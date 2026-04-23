Trump wydał rozkaz. Wszystkie łodzie mają zostać zniszczone

oprac. Diana Bartosiuk
dzisiaj, 15:51
Donald Trump/Shutterstock
Prezydent USA Donald Trump poinformował w czwartek, że rozkazał siłom USA zniszczenie każdej łodzi umieszczającej miny w cieśninie Ormuz. Oznajmił też, że rozkazał „potrojenie” tempa rozminowywania cieśniny.

Donald Trump: „Rozkazałem ostrzelać i zniszczyć każdą łódź”

„Rozkazałem Marynarce Wojennej Stanów Zjednoczonych ostrzelać i zniszczyć każdą łódź, nawet małą (wszystkie ich okręty, a jest ich 159, spoczywają na dnie morza!), która zaminowuje wody Cieśniny Ormuz. Ma nie być żadnego wahania” - napisał Trump we wpisie na swoim portalu społecznościowym Truth Social.

„Ponadto nasze trałowce właśnie oczyszczają Cieśninę. Niniejszym nakazuję kontynuację tych działań, ale na potrójnym poziomie!” - dodał.

Iran zaczyna zarabiać na przepuszczaniu statków przez Ormuz. Informuje o pierwszych zyskach
Iran zaczyna zarabiać na przepuszczaniu statków przez Ormuz. Informuje o pierwszych zyskach

Dziesiątki min w cieśninie Ormuz

Jak napisał w czwartek „Washington Post”, przedstawiciele Pentagonu przekazali komisji ds. sił zbrojnych Izby Reprezentantów, że Iran mógł postawić 20 lub więcej min w cieśninie, część z których umieszczono przy użyciu małych łodzi. Jak dotąd nie było jednak informacji, by Iran kontynuował minowanie cieśniny już po zawieszeniu broni.

Urzędnicy mieli ocenić, że całkowite usunięcie min postawionych w cieśninie Ormuz przez Iran może zająć sześć miesięcy. Resort miał też powiadomić, że operacja raczej nie może zostać przeprowadzona przed zakończeniem wojny USA z Iranem.

Taka ocena Pentagonu oznacza, że skutki gospodarcze obecnego konfliktu mogą utrzymywać się do końca roku albo nawet dłużej - podkreślił dziennik.

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: PAP
Tematy: Donald Trump, iran 2026, cieśnina Ormuz
Alarm dla Europy po napięciach w Iranie. Sytuacja robi się poważna
Otwarcie cieśniny Ormuz to nie wszystko. Całkowite usunięcie min zajmie miesiące
Trump ujawnia kolejny cel USA. Groźba eskalacji, kraj szykuje ludzi na atak
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd
Rosja grozi atakiem na polskie miasto. Prezydent zaapelował do mieszkańców
Koniec z budową autostrad. Szybkie drogi w Polsce już są
