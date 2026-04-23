Francja mówi dość Rosji i kusi Grecję. Stawką ponad 40 myśliwców dla Ukrainy

Francja i Grecja wchodzą w kluczową fazę rozmów dotyczących możliwego transferu samolotów bojowych Mirage 2000-5 na Ukrainę. Rozważana propozycja może obejmować całą flotę myśliwców znajdujących się w posiadaniu greckich sił powietrznych. Jak podają greckie media, chodzi o wzmocnienie ukraińskiego lotnictwa w obliczu trwającej wojny z Rosją. Ma to kluczowe znaczenie, ponieważ Kreml ma coraz mniej systemów obrony, więc ukraińskie myśliwce mogą swobodniej operować blisko terenów okupowanych i zadawać wyniszczające ciosy.

Francja i Grecja negocjują. W grze myśliwce Mirage 2000-5 dla Ukrainy

Prezydent Francji Emmanuel Macron ma odwiedzić Grecję w dniach 24–25 kwietnia. Oficjalnie rozmowy mają dotyczyć przedłużenia dwustronnej umowy o współpracy w zakresie bezpieczeństwa na kolejne pięć lat. Nieoficjalnie jednak jednym z najważniejszych punktów agendy ma być właśnie kwestia samolotów Mirage. Według greckich mediów temat ten ma zostać omówiony bezpośrednio na szczeblu prezydenckim, co wskazuje na rosnące znaczenie sprawy.

Jak informuje dziennik „Estia”, Francja ma przedstawić atrakcyjną propozycję. Jeśli Grecja zgodziłaby się oddać samoloty Ukrainie, Francja mogłaby zaoferować jej korzystniejszą cenę na Rafale. Taki model oznaczałby, że samoloty Mirage mogłyby trafić na Ukrainę, podczas gdy Grecja stopniowo zastępowałaby je nowocześniejszymi konstrukcjami. Na dziś nie ma jednak oficjalnej decyzji ani publicznego potwierdzenia, że Grecja zgodziła się na taki transfer.

Mirage 2000-5 dla Ukrainy. Francuskie myśliwce już walczą z Rosją

Kluczowym elementem całej układanki pozostaje stanowisko Grecji. Ewentualna zgoda na przekazanie myśliwców Mirage 2000-5 będzie decyzją polityczną, która musi uwzględniać zarówno potrzeby armii, jak i zobowiązania sojusznicze. Znaczenie ma również aspekt techniczny. Obecny kontrakt serwisowy dla greckich Mirage wygasa w 2027 roku, co może wpływać na przyszłość tej floty.

Z punktu widzenia Kijowa greckie Mirage’e są atrakcyjne przede wszystkim dlatego, że ten typ samolotu znajduje się już na wyposażeniu ukraińskiego lotnictwa. Francja przekazała pierwszą partię Mirage 2000 w lutym 2025 roku. Choć liczby maszyn nie ujawniono, samo wprowadzenie tej platformy do służby oznacza, że kolejne egzemplarze mogłyby zostać wdrożone szybciej niż zupełnie nowy typ uzbrojenia.

Ogromna flota greckich Mirage 2000-5 dla Ukrainy. Ponad 40 myśliwców

W marcu 2026 roku ukraińskie ministerstwo obrony poinformowało, że spodziewa się następnej dostawy Mirage 2000-5 z Francji. Jak podkreślono, maszyny tego typu mają wzmacniać system obrony powietrznej, zwłaszcza w kontekście zwalczania pocisków manewrujących i dronów. Resort wskazywał również, że myśliwce mogą wykorzystywać uzbrojenie zgodne ze standardami NATO. Wśród wymienianych systemów znalazły się m.in. pociski manewrujące SCALP/Storm Shadow oraz bomby kierowane AASM Hammer.

Według dostępnych danych Grecja dysponuje łącznie 43 samolotami Mirage – 24 w wersji Mirage 2000-5 Mk II oraz 17 starszymi Mirage 2000 EGM/BGM. Nie wszystkie z nich pozostają jednak w służbie. Starsze warianty zostały wycofane, a wcześniejsze próby ich sprzedaży jako źródła części zamiennych nie przyniosły efektu. Oznacza to, że liczba maszyn zdolnych do działań może być niższa.