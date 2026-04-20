Mocarstwo ma dość Rosji. Ukraina dostała broń, która może zmienić losy wojny

Projekt realizowany jest we współpracy z ukraińską firmą Amazing Drones. Koszt pojedynczego egzemplarza Terra A1 zaczyna się od około 3 tys. dolarów, co – jak podkreślają eksperci – czyni go relatywnie przystępnym rozwiązaniem w kontekście współczesnych systemów obronnych. Pierwsze zestawy zostały już przekazane do jednej z jednostek wojskowych w Ukrainie, gdzie trwają testy w warunkach bojowych.

Terra Drone zaznacza, że wdrożenie przebiega etapowo. Na obecnym etapie system wykorzystywany jest przez ograniczoną liczbę operatorów, a jego działanie podlega szczegółowej ocenie. Równolegle inżynierowie zbierają informacje zwrotne bezpośrednio z pola walki, co ma umożliwić dalsze udoskonalenie Terra A1 i wyeliminowanie ewentualnych problemów operacyjnych.

Terra A1 został zaprojektowany z myślą o maksymalnej prostocie obsługi oraz efektywności w realnych warunkach bojowych. Kluczowe znaczenie miały takie cechy jak szybkie przygotowanie do użycia, intuicyjne sterowanie oraz wysoka responsywność na polecenia operatora. Konstrukcja odzwierciedla doświadczenia wyniesione z dotychczasowych konfliktów, w których drony odgrywają coraz większą rolę.

Terra A1 ma osiągać prędkość do 300 km/h. Oznacza to, że nowy dron miałby znacznie przewyższać typową prędkość przelotową drona typu Shahed, używanego przez Rosję w Ukrainie. Według japońskiej firmy ma on zasięg 32 km. Kluczowy element konstrukcji Terra A1 ma stanowić napęd elektryczny, który znacząco ogranicza hałas. W praktyce oznacza to większą trudność wykrycia przez systemy przeciwnika, a tym samym wyższą skuteczność na polu walki.

Pierwsze wyniki testów w warunkach bojowych Terra A1 są obiecujące. Ukraińscy operatorzy mają wskazywać na wysoką skuteczność systemu. Przedstawiciel jednostki zwalczającej drony Shahed w obwodzie czernihowskim, cytowany przez Defence Express, zwrócił uwagę na łatwość obsługi drona nawet podczas wykonywania gwałtownych manewrów.

Jeśli Terra A1 okaże się skuteczny w zwalczaniu dronów typu Shahed, firma planuje zwiększyć produkcję seryjną. Jednocześnie Terra Drone rozważa już eksport tej broni do innych krajów. Szczególne zainteresowanie dotyczy regionów zmagających się z podobnymi zagrożeniami ze strony tanich amunicji krążących.

Zaangażowanie Japonii w projekt ma wymiar strategiczny. Kraj ten, obserwując rosnące zagrożenie ze strony Rosji, Korei Północnej i Chin, intensyfikuje inwestycje w sektor obronny. Współpraca z Ukrainą daje Tokio dostęp do doświadczenia bojowego w obszarze wojny dronowej.