Węgiel: Ceny w PGG i na składach lokalnych
Najtańszym źródłem węgla pozostaje sklep internetowy Polskiej Grupy Górniczej (PGG). W marcu 2026 ceny prezentują się następująco:
- Węgiel Orzech / Kostka (luzem): ok. 1150 - 1250 zł za tonę.
- Groszek / Ekogroszek (np. Karlik, Pieklorz luzem): ok. 1150 zł za tonę.
- Ekogroszek (workowany na palecie): ok. 1255 - 1400 zł za tonę.
W lokalnych składach opału pod koniec sezonu ceny zaczynają się stabilizować, choć wciąż są wyższe przez marże. Średnio za tonę orzecha zapłacimy tam od 1500 do 1800 zł, a w województwie mazowieckim ceny te mogą dobijać do 1900 zł. Najniższe stawki niezmiennie notuje się na Śląsku.
Pellet drzewny - stabilizacja na wysokim poziomie pod koniec zimy
Rynek pelletu w marcu 2026 utrzymuje wysokie ceny po zimowych wzrostach. Według raportów serwisu PanPellet.pl oraz Money.pl, średnia krajowa za certyfikowany pellet klasy A1 oscyluje wokół 1640 zł/t, ale w sprzedaży detalicznej stawki są wyższe:
- Składy i hurtownie: Cena za tonę certyfikowanego pelletu A1 waha się od 1800 zł do 2300 zł.
- Markety budowlane (Leroy Merlin, Castorama, OBI): Tu ceny są najwyższe - za pojedynczy worek 15 kg zapłacimy od 30 do 45 zł, co w przeliczeniu na tonę daje kwotę rzędu 2000 - 3000 zł.
- Serwisy aukcyjne (Allegro/OLX): Oferty premium z dostawą potrafią przekraczać 2500 zł za tonę.
Drewno opałowe i kominkowe - ceny w Lasach Państwowych
Zakup drewna bezpośrednio od leśnika w marcu to wciąż najbardziej ekonomiczna opcja, idealna do rozpoczęcia sezonowania na kolejny rok. Zgodnie z cennikami Lasów Państwowych obowiązującymi w marcu 2026 roku:
- Drewno twarde (buk, dąb, grab): ok. 270- 370 zł za m³.
- Drewno miękkie liściaste (brzoza, klon): ok. 180 - 250 zł za m³.
- Drewno iglaste (sosna, świerk): ok. 150 - 200 zł za m³.
Jeśli szukasz drewna gotowego do palenia (pociętego i wysuszonego) w prywatnych składach, musisz liczyć się z kosztem od 400 zł do nawet 800 zł za metr przestrzenny (układany).
Raport cenowy - podsumowanie. Ile zapłacimy za opał w marcu 2026 roku?
Z danych serwisu cieplo.gov.pl oraz oficjalnych cenników PGG wynika, że najtańszą opcją pozostaje węgiel kupowany luzem bezpośrednio w kopalni - tona sortymentu Orzech kosztuje obecnie około 1150 zł. Dla osób ceniących wygodę, PGG oferuje ekogroszek workowany (Karlik, Pieklorz) w cenie ok. 1255 zł, a wersję premium Karolinka za ok. 1400 zł. Na lokalnych składach, zwłaszcza na Mazowszu czy Podlasiu, ceny mogą dochodzić do 1900 zł.
Sytuacja na rynku pelletu w marcu 2026 roku pozostaje trudna dla konsumentów. Jak podaje portal Money.pl, tona certyfikowanego pelletu A1 w hurcie kosztuje od 1800 zł do 2300 zł. Najwięcej zapłacimy w marketach budowlanych, gdzie worki 15-kilogramowe kosztują do 45 zł (ok. 3000 zł za tonę). Powodem wysokich stawek jest utrzymujący się wysoki koszt surowca (trocin).
Dla osób poszukujących oszczędności, najciekawszą alternatywą pozostają Lasy Państwowe, które w marcu 2026 utrzymują stabilne ceny drewna (wg raportów Muratora). Za metr drewna twardego zapłacimy od 250 zł do 370 zł. Jeśli jednak potrzebujemy gotowego, suchego drewna z prywatnego składu, koszt wyniesie od 400 zł do 800 zł za metr przestrzenny.
FAQ: Najczęstsze pytania o ceny opału (marzec 2026)
- Czy warto czekać z zakupem węgla do wiosny? Tak. Historycznie ceny letnie (maj-lipiec) są najniższe. Jeśli masz zapas do końca marca, wstrzymanie się z zakupami do maja może przynieść oszczędności rzędu 200-300 zł na tonie.
- Czy mogę odliczyć zakup pelletu od podatku w 2026 roku? Bezpośredni zakup opału nie podlega odliczeniu, jednak nowoczesny kocioł na pellet zainstalowany w ramach termomodernizacji pozwala skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej (limit 53 tys. zł).