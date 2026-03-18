Węgiel: Ceny w PGG i na składach lokalnych

Najtańszym źródłem węgla pozostaje sklep internetowy Polskiej Grupy Górniczej (PGG). W marcu 2026 ceny prezentują się następująco:

Węgiel Orzech / Kostka (luzem): ok. 1150 - 1250 zł za tonę.

Groszek / Ekogroszek (np. Karlik, Pieklorz luzem): ok. 1150 zł za tonę.

Ekogroszek (workowany na palecie): ok. 1255 - 1400 zł za tonę.

W lokalnych składach opału pod koniec sezonu ceny zaczynają się stabilizować, choć wciąż są wyższe przez marże. Średnio za tonę orzecha zapłacimy tam od 1500 do 1800 zł, a w województwie mazowieckim ceny te mogą dobijać do 1900 zł. Najniższe stawki niezmiennie notuje się na Śląsku.

Pellet drzewny - stabilizacja na wysokim poziomie pod koniec zimy

Rynek pelletu w marcu 2026 utrzymuje wysokie ceny po zimowych wzrostach. Według raportów serwisu PanPellet.pl oraz Money.pl, średnia krajowa za certyfikowany pellet klasy A1 oscyluje wokół 1640 zł/t, ale w sprzedaży detalicznej stawki są wyższe:

Składy i hurtownie: Cena za tonę certyfikowanego pelletu A1 waha się od 1800 zł do 2300 zł.

Markety budowlane (Leroy Merlin, Castorama, OBI): Tu ceny są najwyższe - za pojedynczy worek 15 kg zapłacimy od 30 do 45 zł, co w przeliczeniu na tonę daje kwotę rzędu 2000 - 3000 zł.

Serwisy aukcyjne (Allegro/OLX): Oferty premium z dostawą potrafią przekraczać 2500 zł za tonę.

Drewno opałowe i kominkowe - ceny w Lasach Państwowych

Zakup drewna bezpośrednio od leśnika w marcu to wciąż najbardziej ekonomiczna opcja, idealna do rozpoczęcia sezonowania na kolejny rok. Zgodnie z cennikami Lasów Państwowych obowiązującymi w marcu 2026 roku:

Drewno twarde (buk, dąb, grab): ok. 270- 370 zł za m³.

Drewno miękkie liściaste (brzoza, klon): ok. 180 - 250 zł za m³.

Drewno iglaste (sosna, świerk): ok. 150 - 200 zł za m³.

Jeśli szukasz drewna gotowego do palenia (pociętego i wysuszonego) w prywatnych składach, musisz liczyć się z kosztem od 400 zł do nawet 800 zł za metr przestrzenny (układany).

Raport cenowy - podsumowanie. Ile zapłacimy za opał w marcu 2026 roku?

Z danych serwisu cieplo.gov.pl oraz oficjalnych cenników PGG wynika, że najtańszą opcją pozostaje węgiel kupowany luzem bezpośrednio w kopalni - tona sortymentu Orzech kosztuje obecnie około 1150 zł. Dla osób ceniących wygodę, PGG oferuje ekogroszek workowany (Karlik, Pieklorz) w cenie ok. 1255 zł, a wersję premium Karolinka za ok. 1400 zł. Na lokalnych składach, zwłaszcza na Mazowszu czy Podlasiu, ceny mogą dochodzić do 1900 zł.

Sytuacja na rynku pelletu w marcu 2026 roku pozostaje trudna dla konsumentów. Jak podaje portal Money.pl, tona certyfikowanego pelletu A1 w hurcie kosztuje od 1800 zł do 2300 zł. Najwięcej zapłacimy w marketach budowlanych, gdzie worki 15-kilogramowe kosztują do 45 zł (ok. 3000 zł za tonę). Powodem wysokich stawek jest utrzymujący się wysoki koszt surowca (trocin).

Dla osób poszukujących oszczędności, najciekawszą alternatywą pozostają Lasy Państwowe, które w marcu 2026 utrzymują stabilne ceny drewna (wg raportów Muratora). Za metr drewna twardego zapłacimy od 250 zł do 370 zł. Jeśli jednak potrzebujemy gotowego, suchego drewna z prywatnego składu, koszt wyniesie od 400 zł do 800 zł za metr przestrzenny.

