Kontrola NIK w Warszawskim Szpitalu Południowym objęła lata 2022-2025 i została rozpoczęta jeszcze we wrześniu 2025 r. z inicjatywy własnej izby. Oznacza to, że rozpoczęła się zanim światło dzienne ujrzały informacje dotyczące nieprawidłowości, w tym zarobki lekarza-polityka KO, działanie saloniku VIP dla polityków największej partii rządzącej czy podrabianie kart zgonów.

Kolejne afery dotyczące WSzP i innych szpitali spowodowały reakcję rządu. Przez parlament błyskawicznie przeszła ustawa dotycząca zarobków medyków, a Ministerstwo Zdrowia przygotowuje nowe regulacje dotyczące m.in. maksymalnej wysokości zarobków pracowników medycznych i nowej wyceny świadczeń.

Nieprawidłowości na SORze

Jak wskazali kontrolerzy, na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Warszawskiego Szpitala Południowego oprócz przyjęć w trybie pilnym odbywały się także, choć w ograniczonym zakresie, przyjęcia na leczenie szpitalne w trybie planowym. Jest to niezgodne m.in. z rozporządzeniem o SOR. Pracę zorganizowano w ten sposób, że od godz. 11:00 przyjęcia planowe odbywały się w Rejestracji SOR, zamiast w Rejestracji przyjęć planowych.

Kierownik SOR wyjaśnił kontrolerom, że pacjenci do przyjęć planowych nie rejestrują się do SOR i nie pobierają karteczek z numerami kolejki SOR. Te przyjęcia odbywają się w czasie, kiedy nikt nie czeka do zarejestrowania się jako pacjent SOR. Przez co pacjenci do przyjęć planowych nie wchodzą do kolejki pacjentów SOR, nie opóźniają i nie blokują przyjęć pilnych.

Jeżeli w trakcie przyjmowania pacjenta do planowej hospitalizacji pojawi się pacjent chcąc zarejestrować się do SOR, proces przyjęcia planowego jest przerywany, po to, aby zarejestrować w pierwszej kolejności pacjenta SOR – miał zapewniać NIK.

Czas pracy personelu medycznego i udzielanie świadczeń niezgodnie z umową z NFZ

W ramach kontroli zbadano stan zatrudnienia personelu medycznego i obciążenia pracą w dwóch wybranych komórkach: na Oddziale Chirurgii Ogólnej i Proktologicznej oraz Oddziale Chorób Wewnętrznych i Geriatrii. Jak czytamy, jeden z lekarzy przepracował na Oddziale Chirurgii Ogólnej i Proktologicznej – 55 godz. i 35 min. oraz łącznie w miesiącu: 304 godz. 30 minut (marzec 2023 r.) Z kolei w ramach pracy łączonej w różnych komórkach organizacyjnych szpitala, jedna z pielęgniarek przepracowała łącznie 49 godzin oraz łącznie w miesiącu: 249 godzin.

Ponadto, z ustaleń kontroli wynika, że na tych dwóch oddziałach pracowała mniejsza liczba lekarzy i pielęgniarek od tej zgłoszonej do NFZ. Na Oddziale Chirurgii Ogólnej i Proktologicznej w marcu 2023 r. – nie pracowało 57 pracowników medycznych ze 104 zgłoszonych, w marcu 2024 r. – nie pracowało 65 ze 119 zgłoszonych, a w marcu 2025 r. – nie pracowało 61 ze 128 zgłoszonych.

Z kolei na Oddziale Chorób Wewnętrznych i Geriatrii w marcu 2023 r. – nie pracowało 28 pracowników medycznych z 84 zgłoszonych do NFZ, w marcu 2024 r. – nie pracowało 20 z 67 zgłoszonych, a w marcu 2025 r. – 54 z 96 zgłoszonych.

Doszło także do odwrotnej sytuacji – do NFZ nie zgłoszono lekarzy i pielęgniarek, którzy faktycznie pracowali. Na Oddziale Chirurgii Ogólnej i Proktologicznej w marcu 2023 r. – pracowało 7 osób niezgłoszonych, w marcu 2024 r. – 18, a w marcu 2025 r. – 6 osób. Z kolei na Oddziale Chorób Wewnętrznych i Geriatrii w marcu 2023 r. – pracowało 17 osób niezgłoszonych, w marcu 2024 r. – 15, a w marcu 2025 r. – 7 osób niezgłoszonych.

Patrząc na cały szpital, z kontroli wynika, że w okresie 2022-2025 zmniejszył się udział lekarzy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę: z 13,7 proc. na koniec 2022 r. 13,6 proc. – na koniec 2023 r., 10,1 proc.- na koniec 2024 r., do 8,3 proc. na koniec III kwartału 2025 r. Natomiast w przypadku pielęgniarek i położnych udział ten kształtował się w następujący sposób: 28,09 proc. na koniec 2022 r., 34,31 proc. na koniec 2023 r., 33,91 proc. na koniec 2024 r. i 32,67 proc. na koniec III kwartału 2025 r.

Lekarze przeprowadzali płatne badania w czasie, kiedy pracowali w ramach NFZ

Jak wynika z kontroli, na terenie WSzP oraz na stronach internetowych oznaczono komórkę pod nazwą „Warszawskie Centrum Chirurgii Kręgosłupa” (WCCK), która nie została ujęta w regulaminie organizacyjnym szpitala oraz nie została wpisana do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. Jego pomieszczenia zlokalizowano na terenie Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Poradni Neurochirurgicznej, Poradni Leczenia Bólu, Pracowni Fizjoterapii, Poradni Psychologicznej, Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej oraz Działu Promocji Zdrowia. WCCK nie prowadziło działalności leczniczej jako samodzielna jednostka organizacyjna – wszystkie świadczenia medyczne były realizowane głównie na terenie istniejącego i zarejestrowanego Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.

Na Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej – gdzie funkcjonowało WCCK – nie zapewniono należytego rozdzielenia udzielania świadczeń pacjentom nieodpłatnie (finansowanych ze środków publicznych na podstawie umowy z NFZ) i odpłatnie. Działalność komercyjna prowadzona była na tym samym oddziale i w tym samym czasie, przez tych samych lekarzy, którzy pracują w ramach kontraktu z NFZ.

Przykładowo, w grafikach dwóch z czterech lekarzy pracujących na terenie oddziału, oznaczonym jako WCCK, czas pracy przeznaczony na udzielanie świadczeń finansowanych ze środków NFZ pokrywał się z udzielaniem świadczeń komercyjnych. Jeden z lekarzy pracował w środę w godz. 8:00-19:00 na NFZ, również w środę w godz. 16:00-20:00 – komercyjnie, z kolei drugi z lekarzy pracował w środę w godz. 8:00-19:00 na NFZ, również w środę w godz. 10:00-15:00 – komercyjnie.

Saloniki VIP z ograniczonym dostępem dla części lekarzy

Na Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej na I piętrze bloku B, również w WCCK, zorganizowano dwa przechodnie pokoje łóżkowe. Pokoje te pierwotnie nie były przeznaczone na pokoje łóżkowe, nie zapewniono w nich też wymaganego wyposażenia takich jak umywalki czy pojemniki na zużyte ręczniki papierowe.

Zamiast tego w jednym z dwóch pokoi znajdował się telewizor, meble (fotele, stół, kozetka lekarska) oraz aneks kuchenny, a większa część jego powierzchni użytkowej nie była wykorzystana. Co więcej, wejście do pomieszczenia zostało ograniczone (w tym osobom z kierownictwa Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej), gdyż pokój był otwierany na kartę i kod.

Z wiedzy, jaką posiada dział techniczny WSzP wynikało, że pokój ten wykorzystywany jest przez pacjentów komercyjnych, którzy są transportowani wraz z łóżkiem szpitalnym na blok operacyjny i również z niego tam przywożeni.

Innym pomieszczeniem, wykorzystywanym niezgodnie z przeznaczeniem, był drugi pokój. Znajdowało się w nim 18 stanowisk wyposażonych w punkty poboru gazów medycznych i dostęp do toalety. Pokój według dokumentacji przeznaczony był na pokój pobytu pacjentów po zabiegu, a wykorzystywano go jako salę fizjoterapii. tym samym nie wykorzystując poniesionych nakładów na specjalne instalacje, a także dużej części jego powierzchni użytkowej.

Stan techniczny pomieszczeń szpitalnych

Kontrolerzy NIK mieli zastrzeżenia do stanu techniczno-sanitarnego oraz wyposażenia niektórych pomieszczeń szpitala. W Zakładzie Patomorfologii przy ul. Leona Kruczkowskiego 3 na Solcu stwierdzono m.in., że część podłóg oraz ich połączenia ze ścianami nie były wykonane z materiałów umożliwiających ich mycie i dezynfekcję. Ponadto, w archiwum dokumentacji medycznej był częściowo dziurawy sufit, na suficie klatki schodowej widniały zacieki, były one także widoczne na suficie u ujścia instalacji wentylacji w pracowni badań śródoperacyjnych i cytologicznych.

Z kolei w Zakładzie Badań Pośmiertnych (prosektorium) przy ul. rtm. Witolda Pileckiego 99 stwierdzono m.in.:

braki w wymaganym umeblowaniu (m.in. brak mebli formalinowych w pomieszczeniu wyznaczonym do mycia i ubierania zwłok) i niedokończoną (od kilku lat) instalację hydrauliczną;

pomieszczenie oznaczone jako „Magazyn” zaadaptowano na „Biuro”;

w prosektorium nie zapewniono pracownikom wymaganego pomieszczenia do spożywania posiłków,

w sali sekcyjnej prosektorium nie zapewniono prawidłowego odprowadzania wody z podłogi;

prosektorium wyposażono tylko w jeden stół sekcyjny zamiast dwóch (mimo że szpital liczy ponad 200 łóżek).

Wnioski NIK dla szpitala

Najwyższa Izba Kontroli przesłała do prezes zarządu Warszawskiego Szpitala Południowego w sumie 11 wniosków pokontrolnych. Są to:

Zapewnienie – poprzez działania korygujące i zapobiegawcze - opracowywania i przechowywania kompletnej i aktualnej dokumentacji, w tym dot. zarządzania jakością oraz bezpieczeństwa pacjentów .

. Zapewnienie terminowego aktualizowania postanowień regulaminu organizacyjnego WSzP i informacji w RPWDL oraz ich zgodności z przepisami prawa i stanem faktycznym.

Dostosowanie organizacji udzielania świadczeń opieki zdrowotnej do postanowień umownych , w tym harmonogramu oraz szczegółowych wymogów przepisów prawa we wszystkich wskazanych zakresach.

, w tym harmonogramu oraz szczegółowych wymogów przepisów prawa we wszystkich wskazanych zakresach. Zorganizowanie pracy personelu medycznego ograniczające nadmierne obciążenie pracą.

Zapewnienie poprawy stanu sanitarno-technicznego budynków oraz wyposażenia pomieszczeń w miejscach udzielania świadczeń.

Zapewnienie należytego wyodrębnienia organizacyjnego udzielania świadczeń pacjentom nieodpłatnie (na podstawie umowy z NFZ) i odpłatnie.

Zrealizowanie zamierzeń w kierunku zapewnienia właściwego i efektywnego gospodarowania majątkiem WSzP, w tym poprzez inwentaryzację.

Zaprzestanie używania w przestrzeni publicznej nazwy nieistniejącej komórki organizacyjnej szpitala „Warszawskiego Centrum Chirurgii Kręgosłupa” lub jej sformalizowanie w strukturze.

Prowadzenie bieżącego monitoringu kont syntetycznych WSzP w celu zapobiegania wystąpienia rozbieżności pomiędzy zakładowym planem kont określonym w zasadach (polityce) rachunkowości a systemem finansowo-księgowym.

Podjęcie działań organizacyjnych usprawniających prowadzone przez WSzP działania windykacyjne.

Każdorazowe sporządzanie dla poszczególnych wynajmów powierzchni/pomieszczeń kalkulacji opłacalności (zyskowności) oraz wzmocnienie nadzoru nad realizacją tych umów.

Afera w Warszawskim Szpitalu Południowym

Po publikacji portalu Zero.pl dotyczącej lekarza Dawida Kacprzyka prokuratura wszczęła dwa śledztwa – jedno dotyczące oszustwa a drugie dotyczące nadużycia. Według ustaleń serwisu, Kacprzyk pełniąc funkcję koordynatora Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Południowym oraz będąc radnym Koalicji Obywatelskiej w warszawskim Ursusie, miał w trakcie specjalizacji z anestezjologii uzyskać w ubiegłym roku wynagrodzenie sięgające 1,6 mln zł. Także w Warszawskim Szpitalu Południowym, ale nie tylko tam, politycy KO mieli być traktowani priorytetowo – byli wpuszczani na badania bez kolejki, a na świadczenia czekali w pokojach VIP, a nie na szpitalnych korytarzach, jak zwykli obywatele.

Kacprzyk zrezygnował z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej, a kilka dni później zrzekł się mandatu radnego. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podjął decyzję o odwołaniu zarządu i rady nadzorczej szpitala, a kilka dni później także swoich dwóch zastępczyń.

Kolejny raz głośno się zrobiło po tekście Onetu o funkcjonowaniu szpitalnego prosektorium. Chodzi m.in. o pobieranie pieniędzy przez koordynatora prosektorium, za nieuzasadnione usługi, nakłaniania rodzin zmarłych do skorzystania z konkretnego zakładu pogrzebowego czy podrabiania kart zgonu. Również w związku z tymi doniesieniami prokuratura wszczęła śledztwo.

Obecnie w Szpitalu Południowym prowadzone są kontrole zlecone przez warszawski ratusz oraz Narodowy Fundusz Zdrowia. Własne postępowanie prowadzi Naczelna Izba Lekarska. Działania szpitala skontroluje również Państwowa Inspekcja Pracy.