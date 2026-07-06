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Dodatkowe 9 mld zł dla NFZ. Część pieniędzy sfinansuje tegoroczne podwyżki dla medyków

Aleksandra Kiełczykowska
Aleksandra Kiełczykowskadziennikarka Forsal.pl, specjalizuje się w tematyce bezpieczeństwa i zagadnień społecznych
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dzisiaj, 10:09
Dodatkowe 9 mld zł dla NFZ. Część pieniędzy sfinansuje tegoroczne podwyżki dla medyków
Dodatkowe 9 mld zł dla NFZ. Część pieniędzy sfinansuje tegoroczne podwyżki dla medyków/East News
Minister Zdrowia zatwierdziła rekomendację AOTMiT, która przewiduje wzrost finansowania świadczeń zdrowotnych o 9,25 mld zł w skali 12 miesięcy. Oprócz częściowego sfinansowania podwyżek dla lekarzy, dodatkowe środki dla NFZ mają przyczynić się do zwiększenia poziomu finansowania ratownictwa medycznego.

Dodatkowe 9 mld zł dla NFZ

Zaakceptowana przez minister zdrowia rekomendacja prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) dotyczy finansowania świadczeń opieki zdrowotnej. Zgodnie z przyjętym wariantem Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) przeznaczy w perspektywie najbliższych 12 miesięcy dodatkowe 9,25 mld zł na ten cel.

Obwieszczenie w tej sprawie oraz decyzja Jolanty Sobierańskiej-Grendy ukazały się w czwartek w Biuletynie Informacji Publicznej AOTMiT. Rekomendacja zakłada wzrost wartości umów Narodowego Funduszu Zdrowia o 5,5 proc. (z wyłączeniem leków stosowanych w programach lekowych oraz substancji czynnych stosowanych w chemioterapii).

Chcemy żeby pieniądze trafiały tam, gdzie są najbardziej potrzebne. Dzięki temu zwiększamy dostępność leczenia, a jednocześnie tworzymy bardziej przejrzysty i sprawiedliwy system finansowania opieki zdrowotnej - ocenił wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski.

Nowe taryfy przekładają się na wyższą wartość umów zawieranych z NFZ w różnych obszarach opieki. W podstawowej opiece zdrowotnej wzrost wyniesie 2,86 proc., w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej — 5,1 proc., a w przypadku SOR i izb przyjęć — 5,07 proc. Jak wyjaśnia Ministerstwo Zdrowia, dodatkowe środki przełożą się nie tylko na zwiększenie cen jednostek rozliczeniowych, ale również na zwiększenie wolumenu i dostępności świadczeń, takich jak badania diagnostyczne, konsultacje specjalistyczne, rehabilitacja czy opieka hospicyjna.

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Podwyżki dla lekarzy

Kluczowym elementem przyjętej rekomendacji jest finansowanie podwyżek wynagrodzeń dla lekarzy. Zgodnie z rekomendacją pieniądze przeznaczone zostają wyłącznie dla pracowników podmiotów leczniczych, którzy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.

Rekomendacja zakłada wzrost minimalnych wynagrodzeń dla pracowników działalności podstawowej personelu medycznego, jak i niemedycznego. Dotyczy tych, którzy zatrudnieni są wyłącznie na umowach o pracę i zarabiają poniżej ustawowego minimum. Nie przewiduje natomiast finansowania waloryzacji wynagrodzeń osób zatrudnionych na innych formach, takich jak kontrakty - mówi Daniel Rutkowski, prezes AOTMiT.

Jednocześnie rekomendacja uwzględnia również wzrost kosztów funkcjonowania podmiotów leczniczych związany m.in. z inflacją, taryfy świadczeń w obszarach chorób układu oddechowego, położnictwa, leczenia chorób piersi, ryczałtów diagnostycznych dla onkologicznych programów lekowych, wybranych świadczeń udzielanych w Centrach Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży. Łączny wzrost finansowania wynikający ze zmian taryf w tych obszarach wyniesie około 1,2 mld zł rocznie.

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W obszarze chorób płuc i układu oddechowego przewidziano wzrost finansowania o ponad 352 mln zł rocznie. Zmiany obejmują m.in. leczenie:

  • zapaleń płuc,
  • niewydolności oddechowej,
  • zaburzeń oddychania w czasie snu,
  • opiekę nad pacjentami wymagającymi tlenoterapii.

Kolejnym obszarem objętym zmianami są świadczenia związane z ciążą i porodem. Rekomendacja przewiduje zwiększenie poziomu finansowania porodów, w tym porodów mnogich i przedwczesnych, a także wyższą wycenę znieczulenia zewnątrzoponowego. Zmiany mają poprawić dostępność i jakość opieki nad kobietami w ciąży i rodzącymi.

Dodatkowe środki trafią także do Centrów Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży. Wyższe wyceny wybranych świadczeń mają wspierać rozwój opieki środowiskowej i poprawić dostęp do pomocy dla młodych pacjentów wymagających intensywnego wsparcia terapeutycznego.

W piśmie znalazła się jednak uwaga dotycząca programu pilotażowego Centrów Zdrowia Psychicznego. Jego koszt oszacowany został w ujęciu półrocznym, w związku z planowanym przedłużeniem tego programu pilotażowego do końca roku 2026. Od 1 stycznia 2027 roku ma obowiązywać nowy, docelowy modelu finansowania.

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Źródło: forsal.pl
Aleksandra Kiełczykowska
Aleksandra Kiełczykowska

Redaktorka Forsal.pl. Absolwentka stosunków międzynarodowych ze specjalizacją bezpieczeństwo i studia strategiczne na Uniwersytecie Warszawskim, a z pasji dziennikarka. W przeszłości związana z Polską Press i Polską Agencją Prasową. 

Specjalizuje się w tematach związanych z bezpieczeństwem krajowym i międzynarodowym oraz tematyką społeczną. Od lat przygląda się przestrzeganiu praw człowieka w Polsce i na świecie. W wolnym czasie ogląda mecze siatkówki i czyta kolejne reportaże. 

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Tematy: podwyżkiNFZświadczeniaMinister Zdrowia
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