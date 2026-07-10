Główny Urząd Statystyczny opublikował nowe dane będące efektem prac eksperymentalnych. Opracowanie pozwala sprawdzić, jakie zawody wykonuje 14,1 mln osób pracujących oraz dodatkowo 1,4 mln osób świadczących pracę wyłącznie na podstawie umów-zleceń i podobnych umów cywilnoprawnych.

Jakie zawody wybierają emerytki?

Wśród kobiet w wieku emerytalnym, które cały czas kontynuują aktywność zawodową, najliczniej reprezentowane są zawody związane z edukacją. Nauczycielki szkół podstawowych stanowią 6,2 proc. zawodów najczęściej wykonywanych przez kobiety powyżej 60. roku życia. Nauczycielki szkół ponadpodstawowych z wyjątkiem nauczycieli kształcenia zawodowego to kolejne 2,9 proc.

Znaczącą grupę stanowią również kobiety pracujące w zawodach odpowiedzialnych za utrzymanie czystości i porządku. Pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i pokrewne stanowią 5,5 proc. Aktywność zawodową po przekroczeniu wieku emerytalnego odnotowano również wśród lekarek specjalistów (4,7 proc.) i pielęgniarek (3,2 proc.).

Kobiety w wieku emerytalnym wykonują również zawody związane z handlem detalicznym i obsługą klienta. 5,5 proc. to sprzedawczynie sklepowe i kasjerki, a 2,5 proc. to właścicielki sklepów.

Wśród zawodów biurowych dominują:

księgowe – 3,8 proc.;

pracownice administracji i sekretarki biura zarządu – 1,9 proc.;

pracownice obsługi biurowej – 1,8 proc.

Wśród zawodów wybieranych przez emerytów dominują kierowcy

Wśród mężczyzn w wieku emerytalnym najliczniej reprezentowane są zawody kierowców samochodów osobowych i dostawczych (4,6 proc.) oraz ciężarowych (3,9 proc.). Oprócz tego emeryci wybierają ochronę osób i mienia (4,5 proc.), a także wykonywanie prac proste (1,7 proc.).

Znaczącą grupę tworzą również mężczyźni pracujący jako:

lekarze specjaliści – 3,8 proc.;

dyrektorzy generalni i zarządzający – 3 proc.;

nauczyciele akademiccy – 2,7 proc.

Aktywność zawodową po przekroczeniu wieku emerytalnego odnotowano ponadto wśród właścicieli sklepów (2,5 proc.), kierowników ds. innych typów usług (1,8 proc.) oraz inżynierów budownictwa (1,7 proc.).