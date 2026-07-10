Forsal logo

Ponad 619 tys. emerytów cały czas pracuje. Jakie zawody najczęściej wybierają?

Aleksandra Kiełczykowska
Aleksandra Kiełczykowskadziennikarka Forsal.pl, specjalizuje się w tematyce bezpieczeństwa i zagadnień społecznych
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
dzisiaj, 10:44
Ponad 619 tys. emerytów cały czas pracuje. Jakie zawody najczęściej wybierają?
Ponad 619 tys. emerytów cały czas pracuje. Jakie zawody najczęściej wybierają?/Shutterstock
Główny Urząd Statystyczny opublikował nowe dane będące efektem prac eksperymentalnych. Według nich ponad 619 tys. osób cały czas pracuje po osiągnięciu wieku emerytalnego. Jakie zawody najczęściej wybierają?

Główny Urząd Statystyczny opublikował nowe dane będące efektem prac eksperymentalnych. Opracowanie pozwala sprawdzić, jakie zawody wykonuje 14,1 mln osób pracujących oraz dodatkowo 1,4 mln osób świadczących pracę wyłącznie na podstawie umów-zleceń i podobnych umów cywilnoprawnych.

Lekarze ze specjalizacją, ochroniarze, sprzedawcy na targowiskach - zawody, gdzie średnia wieku przekracza 50 lat
Lekarze ze specjalizacją, ochroniarze, sprzedawcy na targowiskach - zawody, gdzie średnia wieku przekracza 50 lat

Jakie zawody wybierają emerytki?

Wśród kobiet w wieku emerytalnym, które cały czas kontynuują aktywność zawodową, najliczniej reprezentowane są zawody związane z edukacją. Nauczycielki szkół podstawowych stanowią 6,2 proc. zawodów najczęściej wykonywanych przez kobiety powyżej 60. roku życia. Nauczycielki szkół ponadpodstawowych z wyjątkiem nauczycieli kształcenia zawodowego to kolejne 2,9 proc.

Znaczącą grupę stanowią również kobiety pracujące w zawodach odpowiedzialnych za utrzymanie czystości i porządku. Pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i pokrewne stanowią 5,5 proc. Aktywność zawodową po przekroczeniu wieku emerytalnego odnotowano również wśród lekarek specjalistów (4,7 proc.) i pielęgniarek (3,2 proc.).

Kobiety w wieku emerytalnym wykonują również zawody związane z handlem detalicznym i obsługą klienta. 5,5 proc. to sprzedawczynie sklepowe i kasjerki, a 2,5 proc. to właścicielki sklepów.

Wśród zawodów biurowych dominują:

  • księgowe – 3,8 proc.;
  • pracownice administracji i sekretarki biura zarządu – 1,9 proc.;
  • pracownice obsługi biurowej – 1,8 proc.
Zarobki policji w 2026 r. i w 2027 r. Podstawowa pensja zaczyna się od 6 tys. zł, dochodzą jeszcze dodatki
Zarobki policji w 2026 r. i w 2027 r. Podstawowa pensja zaczyna się od 6 tys. zł, dochodzą jeszcze dodatki

Wśród zawodów wybieranych przez emerytów dominują kierowcy

Wśród mężczyzn w wieku emerytalnym najliczniej reprezentowane są zawody kierowców samochodów osobowych i dostawczych (4,6 proc.) oraz ciężarowych (3,9 proc.). Oprócz tego emeryci wybierają ochronę osób i mienia (4,5 proc.), a także wykonywanie prac proste (1,7 proc.).

Znaczącą grupę tworzą również mężczyźni pracujący jako:

  • lekarze specjaliści – 3,8 proc.;
  • dyrektorzy generalni i zarządzający – 3 proc.;
  • nauczyciele akademiccy – 2,7 proc.

Aktywność zawodową po przekroczeniu wieku emerytalnego odnotowano ponadto wśród właścicieli sklepów (2,5 proc.), kierowników ds. innych typów usług (1,8 proc.) oraz inżynierów budownictwa (1,7 proc.).

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Aleksandra Kiełczykowska
Aleksandra Kiełczykowska

Redaktorka Forsal.pl. Absolwentka stosunków międzynarodowych ze specjalizacją bezpieczeństwo i studia strategiczne na Uniwersytecie Warszawskim, a z pasji dziennikarka. W przeszłości związana z Polską Press i Polską Agencją Prasową. 

Specjalizuje się w tematach związanych z bezpieczeństwem krajowym i międzynarodowym oraz tematyką społeczną. Od lat przygląda się przestrzeganiu praw człowieka w Polsce i na świecie. W wolnym czasie ogląda mecze siatkówki i czyta kolejne reportaże. 

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraPonad 619 tys. emerytów cały czas pracuje. Jakie zawody najczęściej wybierają? »
Tematy: GUSpracazawódwiek emerytalny
Powiązane
Płaca minimalna 2027. Rząd zaproponował wysokość minimalnego wynagrodzenia, to ponad 4,9 tys. zł brutto
Płaca minimalna 2027. Rząd zaproponował wysokość minimalnego wynagrodzenia, to ponad 4,9 tys. zł brutto
Podwyżki pensji od 1 lipca 2026 r. Dla tych grup nawet 12 714,29 zł brutto
Podwyżki pensji od 1 lipca 2026 r. Dla tych grup nawet 12 714,29 zł brutto
Pieniądze dla służb mundurowych MSWiA dopiero od 2027 r. Wkrótce jednak ruszą przetargi na sprzęt
Pieniądze dla służb mundurowych MSWiA dopiero od 2027 r. Wkrótce jednak ruszą przetargi na sprzęt
Nie przegap
Myśliwiec Su-35
Ukraińcy złapali Su-35 w pułapkę. F-16 miał zwabić myśliwiec, Patriot czekał w zasadzce
Boom na zbrojenia w NATO. Jeden kraj może stać się "wielkim wygranym"
Boom na zbrojenia w NATO. Jeden kraj może stać się "wielkim wygranym"
Ponad 619 tys. emerytów cały czas pracuje. Jakie zawody najczęściej wybierają?
Ponad 619 tys. emerytów cały czas pracuje. Jakie zawody najczęściej wybierają?
NBP z nowymi prognozami dla Polski. Są dane o inflacji i PKB
NBP z nowymi prognozami dla Polski. Są dane o inflacji i PKB
parking, opłata, rachunek, pacjent, szpital
Pacjent jedzie do szpitala, a przy wyjeździe czeka rachunek. Szpital nalicza opłatę za każdą godzinę
Kiedy będzie wypłacana 14 emerytura 2026? Terminy i harmonogram wypłat
Kiedy będzie wypłacana 14 emerytura 2026? Terminy i harmonogram
Grupa górników w roboczych ubraniach i kaskach idzie po terenie kopalni na powierzchni. W tle widoczna jest wieża szybu górniczego oraz zabudowania przemysłowe. Zdjęcie przedstawia pracowników kończących lub rozpoczynających zmianę w kopalni.
„Ludzie będą tracili pracę”. Wszystkie grzechy polskiej transformacji [WYWIAD]
My Polacy mamy powód do zadowolenia. Mimo mimo, że grożą nam cyberataki, konflikty, to uważamy, że w porządku są nasze finanse osobiste. Umiemy też dobrze je zabezpieczyć.
Zagrożone portfele Polaków. Wiemy już, co czyha na nasze finanse i jak sobie z tym radzić
Polecamy
Czekali na to prawie... 1000 lat. Francja udostępniła Brytyjczykom bezcenny zabytek
Czekali na to prawie... 1000 lat. Francja udostępniła Brytyjczykom bezcenny zabytek
Raportowanie ESG z dużymi zmianami. Resort finansów przedstawił projekt
Raportowanie ESG z dużymi zmianami. Resort finansów przedstawił projekt
Prawo do naprawy wchodzi do Polski. To rewolucja na rynku elektroniki i AGD
Prawo do naprawy wchodzi do Polski. To rewolucja na rynku elektroniki i AGD
Ukrainian President meets with US President Trump on the sidelines of NATO summit
Trudna rozmowa prezydentów Polski i Ukrainy. „Nie udało się rozwiązać kwestii historycznych”
Dodatkowe pieniądze dla chorych na cukrzycę w 2026 roku. Wystarczy jeden dokument
Dodatkowe pieniądze dla chorych na cukrzycę w 2026 roku. Wystarczy jeden dokument
Donald Trump
Lotnisko na Florydzie imienia Donalda Trumpa. Pierwszy wylądował jego „Trump Force One”
Rakieta i zestaw Patriot
Trump chce dać Ukrainie licencję na Patrioty. Ekspert wskazuje poważne problemy
Stopy procentowe w dół jeszcze w 2026 roku? Prezes NBP zabrał głos
Stopy procentowe w dół jeszcze w 2026 roku? Prezes NBP zabrał głos
Kraj
Prawo do naprawy wchodzi do Polski. To rewolucja na rynku elektroniki i AGD
Prawo do naprawy wchodzi do Polski. To rewolucja na rynku elektroniki i AGD
parking, opłata, rachunek, pacjent, szpital
Pacjent jedzie do szpitala, a przy wyjeździe czeka rachunek. Szpital nalicza opłatę za każdą godzinę
Będą zmiany w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Chodzi o większe bezpieczeństwo wydarzeń państwowych
Będą zmiany w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Chodzi o większe bezpieczeństwo wydarzeń państwowych
Kto wygrałby wybory do Sejmu? Opublikowano najnowszy sondaż
Kto wygrałby wybory do Sejmu? Opublikowano najnowszy sondaż
Rzeszów
Rzeszów nie pójdzie w ślady innych miast wojewódzkich. Nie chce nocnej prohibicji
Bez „obcych” należelibyśmy do najszybciej wyludniających się i starzejących społeczeństw globu. I NA PEWNO Polska nie rozwijałaby się tak szybko.
Prawda o imigracji w Polsce: 5,9 proc. cudzoziemców w populacji daje nam 22. miejsce w Europie, 90. w świecie. I… wzrost dobrobytu
Zmienia się polityczna mapa Polski. Niemiecka prasa wskazuje zwycięzców i przegranych
Zmienia się polityczna mapa Polski. Niemiecka prasa wskazuje zwycięzców i przegranych
Łukasz Jankowski
Ministra zdrowia spotkała się z Naczelną Izbą Lekarską. "Konkretów nam zabrakło"
Świat
Czekali na to prawie... 1000 lat. Francja udostępniła Brytyjczykom bezcenny zabytek
Czekali na to prawie... 1000 lat. Francja udostępniła Brytyjczykom bezcenny zabytek
Boom na zbrojenia w NATO. Jeden kraj może stać się "wielkim wygranym"
Boom zbrojeniowy napędzi szwedzką gospodarkę? Eksport broni może wystrzelić
Myśliwiec Su-35
Ukraińcy złapali Su-35 w pułapkę. F-16 miał zwabić myśliwiec, Patriot czekał w zasadzce
Ukrainian President meets with US President Trump on the sidelines of NATO summit
Trudna rozmowa prezydentów Polski i Ukrainy. „Nie udało się rozwiązać kwestii historycznych”
Donald Trump
Lotnisko na Florydzie imienia Donalda Trumpa. Pierwszy wylądował jego „Trump Force One”
Władimir Putin
Pięć wizji oligarchy na przyszłość Rosji. Nie szukajcie tam optymizmu i słowa "demokracja"
Rakieta i zestaw Patriot
Trump chce dać Ukrainie licencję na Patrioty. Ekspert wskazuje poważne problemy
Ministrowie obrony Chin i Rosji w 2024 r.
Roje dronów, Starlink i AI. Tajne dokumenty ujawniły, jak mocno Chiny wspierają armię Putina
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj