Będą zmiany w ustawie o działaniach antyterrorystycznych

Zmiany zakłada projekt nowelizacji ustawy o działaniach antyterrorystycznych, o którym informacja pojawiła się w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Zgodnie z nimi zostanie wprowadzona nowa kategoria organizowanych wydarzeń – wydarzenia specjalne. Jeśli jakieś wydarzenie uzyska taki status, będzie podlegało dodatkowym działaniom zabezpieczającym, mającym na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Status wydarzenia specjalnego będzie mogło uzyskać wydarzenie o charakterze państwowym lub międzynarodowym organizowane w Polsce przez najważniejsze organy państwowe, tj. prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, marszałka Sejmu RP, marszałka Senatu RP lub co najmniej jednego członka Rady Ministrów. W odniesieniu do wydarzeń organizowanych przez najważniejsze osoby w Polsce – dotyczy to także przedsięwzięć, które nie są formalnie przez nie organizowane, jednakże co najmniej jeden z nich powinien współuczestniczyć w jego organizacji.

Odnosi się to do kwestii odpowiedzialności za zapewnienie bezpieczeństwa podczas tego przedsięwzięcia. Przy czym odpowiedzialność ta musi być znacząca, wykraczająca poza standardowe funkcjonowanie administracji lub podległych takiemu organowi służb, np. poprzez ustanowienie specjalnego pełnomocnika lub koordynatora odpowiedzialnego za zapewnienie w imieniu tego organu bezpiecznego przebiegu wydarzenia – czytamy.

Kto będzie decydował o nadaniu statusu wydarzenia?

O tym, czy jakieś wydarzenie będzie uznane za wydarzenie specjalne, będzie decydował minister spraw wewnętrznych i administracji po zasięgnięciu opinii szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Komendanta Głównego Policji oraz Komendanta Służby Ochrony Państwa.

Przyznanie lub odmowa przyznania statusu wydarzenia specjalnego będzie następowała po dokonaniu oceny możliwości wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym albo zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego. Przyznanie wydarzeniu statusu wydarzenia specjalnego będzie następowało w drodze rozporządzenia – wyjaśnia MSWiA.

Przyznanie wydarzeniu statusu wydarzenia specjalnego będzie oznaczało możliwość uruchomienia szczególnych środków prewencyjnych. Oprócz tego, wojewoda, na którego terenie będzie odbywało się wydarzenie, będzie odpowiedzialny za opracowanie planu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Chodzi o większe bezpieczeństwo wydarzeń państwowych

Jak uzasadnia MSWiA w informacji, w polskim ustawodawstwie nie ma uregulowań określających szczegółowo zasady postępowania oraz zakres przedmiotowy i podmiotowy odpowiedzialności za przygotowanie i zabezpieczenie wydarzeń państwowych czy międzynarodowych organizowanych przez najważniejsze osoby w państwie.