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Co dalej z Narodowym Biurem Śledczym Policji? Szef MSWiA: od strony merytorycznej jesteśmy na ukończeniu prac

Aleksandra Kiełczykowska
Aleksandra Kiełczykowskadziennikarka Forsal.pl, specjalizuje się w tematyce bezpieczeństwa i zagadnień społecznych
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dzisiaj, 15:13
Co dalej z Narodowym Biurem Śledczym Policji?
Co dalej z Narodowym Biurem Śledczym Policji? Szef MSWiA: od strony merytorycznej jesteśmy na ukończeniu prac/Materiały prasowe
Już w ubiegłym roku w KGP rozpoczęły się prace nad powołaniem Narodowego Biura Śledczego Policji, które powstałoby z połączenia CBŚP i CBZC. - Od strony merytorycznej analizy jesteśmy na ukończeniu. Jednak merytoryka musi zgodzić się z warstwą polityczną, a to wymaga jeszcze bardzo dużo pracy –stwierdził szef MSWiA Marcin Kierwiński.

Narodowe Biuro Śledcze Policji – na jakim etapie są prace?

Podczas konferencji minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński pytany był o projekt zmian dotyczący utworzenia Narodowego Biura Śledczego Policji opracowany przez Komendę Główną Policji i przesłany pod koniec kwietnia do resortu. - Cały czas nad tym pracujemy. Ten projekt, chcę być tutaj dobrze zrozumiany, bo w tym naszym świecie często tak jest, ma dwie płaszczyzny: merytoryczną i polityczną – odpowiedział szef MSWiA.

Wyjaśnił, że płaszczyzna polityczna to z jednej strony przygotowanie nowelizacji ustawy o policji, a z drugiej – ewentualny podpis prezydenta. Dodał, że przed resortem m.in. rozmowy w tej sprawie z Pałacem Prezydenckim.

Od strony merytorycznej analizy, mogę chyba tak powiedzieć, jesteśmy na ukończeniu. To jest dobry pomysł idący w kierunku tego, co zrobiły wszystkie rozwinięte kraje, jeżeli chodzi o kwestie integracji różnego rodzaju pól przestępstw i zbudowanie jednej centralnej agencji – podkreślił Kierwiński.

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Szef MSWiA: Nie ma jednego typu przestępczości

Minister zwrócił uwagę, że pomimo osiągnieć Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, to dziś zorganizowane grupy przestępcze i przestępczość internetowa to tak naprawdę jedno. - Nie ma już jednego typu przestępczości – ocenił.

Właśnie to Narodowe Biuro Śledcze ma być odpowiedzią na unifikację zorganizowanej przestępczości - czy to cyfrowej, czy takiej tradycyjnej – dodał.

Podsumowując, Kierwiński stwierdził, że od strony merytorycznej jest to naprawdę bardzo dobry pomysł, jednak, aby go zrealizować, merytoryka musi zgodzić się z warstwą polityczną. – A to wymaga jeszcze bardzo dużo pracy – zaznaczył.

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W ubiegłym roku w KGP rozpoczęły się prace nad powołaniem Narodowego Biura Śledczego Policji, które powstałoby z połączenia Centralnego Biura Śledczego Policji i Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Jak tłumaczyła Komenda Główna Policji, powołanie NBŚP „jest odpowiedzią na zmieniający się świat przestępczy, w którym zorganizowana przestępczość coraz częściej działa w cyberprzestrzeni”.

NBŚP będzie wyspecjalizowaną jednostką organizacyjną policji, która jako pierwsza w historii uzyska kompleksowe kompetencje, narzędzia i rozwiązania pozwalające na sprawne i profesjonalne zwalczanie zarówno przestępczości konwencjonalnej, jak i tej o charakterze hybrydowym, w której sprawcy wykorzystują najnowsze technologie, w tym rozwiązania z zakresu informatyki i sztucznej inteligencji - wymieniono.

Chodzi o prowadzenie działań zwalczających najpoważniejsze zagrożenia, takie jak akty terroru o charakterze kryminalnym, sabotaż czy dywersję, a także przestępczość zorganizowaną, w tym kryminalną, narkotykową, ekonomiczną oraz korupcyjną. Istotnym obszarem aktywności NBŚP będzie również zwalczanie cyberprzestępczości o zorganizowanym i najpoważniejszym charakterze obejmującym m.in. ataki hakerskie, DDoS, złośliwe oprogramowanie czy działalność w ramach tzw. bulletproof hostingu.

Ze względu na swoją specyfikę Narodowe Biuro Śledcze Policji ma integrować cztery obszary służby: śledczą, kryminalną, zwalczania cyberprzestępczości oraz wspomagającą. Zarządy terenowe NBŚP zostaną ulokowane we wszystkich garnizonach policji w Polsce.

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Źródło: forsal.pl
Aleksandra Kiełczykowska
Aleksandra Kiełczykowska

Redaktorka Forsal.pl. Absolwentka stosunków międzynarodowych ze specjalizacją bezpieczeństwo i studia strategiczne na Uniwersytecie Warszawskim, a z pasji dziennikarka. W przeszłości związana z Polską Press i Polską Agencją Prasową. 

Specjalizuje się w tematach związanych z bezpieczeństwem krajowym i międzynarodowym oraz tematyką społeczną. Od lat przygląda się przestrzeganiu praw człowieka w Polsce i na świecie. W wolnym czasie ogląda mecze siatkówki i czyta kolejne reportaże. 

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Tematy: bezpieczeństwoMSWiAprzestępczośćpolicja
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