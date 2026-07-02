Narodowe Biuro Śledcze Policji – na jakim etapie są prace?

Podczas konferencji minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński pytany był o projekt zmian dotyczący utworzenia Narodowego Biura Śledczego Policji opracowany przez Komendę Główną Policji i przesłany pod koniec kwietnia do resortu. - Cały czas nad tym pracujemy. Ten projekt, chcę być tutaj dobrze zrozumiany, bo w tym naszym świecie często tak jest, ma dwie płaszczyzny: merytoryczną i polityczną – odpowiedział szef MSWiA.

Wyjaśnił, że płaszczyzna polityczna to z jednej strony przygotowanie nowelizacji ustawy o policji, a z drugiej – ewentualny podpis prezydenta. Dodał, że przed resortem m.in. rozmowy w tej sprawie z Pałacem Prezydenckim.

Od strony merytorycznej analizy, mogę chyba tak powiedzieć, jesteśmy na ukończeniu. To jest dobry pomysł idący w kierunku tego, co zrobiły wszystkie rozwinięte kraje, jeżeli chodzi o kwestie integracji różnego rodzaju pól przestępstw i zbudowanie jednej centralnej agencji – podkreślił Kierwiński.

Szef MSWiA: Nie ma jednego typu przestępczości

Minister zwrócił uwagę, że pomimo osiągnieć Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, to dziś zorganizowane grupy przestępcze i przestępczość internetowa to tak naprawdę jedno. - Nie ma już jednego typu przestępczości – ocenił.

Właśnie to Narodowe Biuro Śledcze ma być odpowiedzią na unifikację zorganizowanej przestępczości - czy to cyfrowej, czy takiej tradycyjnej – dodał.

Podsumowując, Kierwiński stwierdził, że od strony merytorycznej jest to naprawdę bardzo dobry pomysł, jednak, aby go zrealizować, merytoryka musi zgodzić się z warstwą polityczną. – A to wymaga jeszcze bardzo dużo pracy – zaznaczył.

Narodowe Biuro Śledcze Policji - nowy filar bezpieczeństwa Polski

W ubiegłym roku w KGP rozpoczęły się prace nad powołaniem Narodowego Biura Śledczego Policji, które powstałoby z połączenia Centralnego Biura Śledczego Policji i Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Jak tłumaczyła Komenda Główna Policji, powołanie NBŚP „jest odpowiedzią na zmieniający się świat przestępczy, w którym zorganizowana przestępczość coraz częściej działa w cyberprzestrzeni”.

NBŚP będzie wyspecjalizowaną jednostką organizacyjną policji, która jako pierwsza w historii uzyska kompleksowe kompetencje, narzędzia i rozwiązania pozwalające na sprawne i profesjonalne zwalczanie zarówno przestępczości konwencjonalnej, jak i tej o charakterze hybrydowym, w której sprawcy wykorzystują najnowsze technologie, w tym rozwiązania z zakresu informatyki i sztucznej inteligencji - wymieniono.

Chodzi o prowadzenie działań zwalczających najpoważniejsze zagrożenia, takie jak akty terroru o charakterze kryminalnym, sabotaż czy dywersję, a także przestępczość zorganizowaną, w tym kryminalną, narkotykową, ekonomiczną oraz korupcyjną. Istotnym obszarem aktywności NBŚP będzie również zwalczanie cyberprzestępczości o zorganizowanym i najpoważniejszym charakterze obejmującym m.in. ataki hakerskie, DDoS, złośliwe oprogramowanie czy działalność w ramach tzw. bulletproof hostingu.

Ze względu na swoją specyfikę Narodowe Biuro Śledcze Policji ma integrować cztery obszary służby: śledczą, kryminalną, zwalczania cyberprzestępczości oraz wspomagającą. Zarządy terenowe NBŚP zostaną ulokowane we wszystkich garnizonach policji w Polsce.