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Syreny alarmowe zawyją w całej Polsce. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed ćwiczeniami ALARM-26

Monika Piaseczyńska
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dzisiaj, 19:00
Syreny alarmowe zawyją w całej Polsce. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed ćwiczeniami ALARM-26
Syreny alarmowe zawyją w całej Polsce. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed ćwiczeniami ALARM-26/Shutterstock
We wtorek 21 lipca na terenie całej Polski zostaną przeprowadzone ćwiczenia z zakresu ostrzegania i alarmowania o zagrożeniu uderzeniami z powietrza pod kryptonimem „ALARM 2026”. Mieszkańcy będą mogli kilkurotnie usłyszeć syreny alarmowe.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed ćwiczeniami ALARM-26

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomniało, że we wtorek w całej Polsce przeprowadzone zostaną ćwiczenia z zakresu ostrzegania i alarmowania o zagrożeniu uderzeniami z powietrza - ALARM-26. - Jutro (21.07) w godz. 7.00-19.00 na terenie całego kraju odbędą się ćwiczenia systemu alarmowania z wykorzystaniem syren. Zachowaj spokój - ostrzegło RCB.

W związku z ćwiczeniami uruchamiane będą syreny alarmowe oraz inne elementy systemu ostrzegania i alarmowania ludności. W tym czasie mieszkańcy mogą usłyszeć akustyczne sygnały alarmowe. Emitowane sygnały będą miały wyłącznie charakter ćwiczebny i nie oznaczają wystąpienia rzeczywistego zagrożenia. Ćwiczenia mają na celu sprawdzenie oraz doskonalenie działania systemu ostrzegania i alarmowania ludności.

Ćwiczenie zostało przygotowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w porozumieniu z RCB oraz Ministerstwem Obrony Narodowej.

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Sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze są wykorzystywane przez służby zarówno w sytuacjach rzeczywistego zagrożenia, jak i podczas zaplanowanych ćwiczeń. O planowanych ćwiczeniach mieszkańcy są informowani z wyprzedzeniem.

Informacje o zagrożeniach mogą być przekazywane za pomocą:

  • syren alarmowych,
  • megafonów,
  • radia, telewizji i internetu,
  • Regionalnego Systemu Ostrzegania (RSO),
  • Alertów RCB,
  • bezpośrednich komunikatów służb.

W Polsce obowiązują tylko dwa sygnały alarmowe:

  • Ogłoszenie alarmu – ciągły, modulowany dźwięk syreny przez 3 minuty.
  • Odwołanie alarmu – ciągły, jednostajny dźwięk syreny przez 3 minuty.
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Źródło: forsal.pl
Monika Piaseczyńska
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Tematy: RCBzagrożenieRządowe Centrum Bezpieczeństwasygnały alarmowe
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