Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed ćwiczeniami ALARM-26
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomniało, że we wtorek w całej Polsce przeprowadzone zostaną ćwiczenia z zakresu ostrzegania i alarmowania o zagrożeniu uderzeniami z powietrza - ALARM-26. - Jutro (21.07) w godz. 7.00-19.00 na terenie całego kraju odbędą się ćwiczenia systemu alarmowania z wykorzystaniem syren. Zachowaj spokój - ostrzegło RCB.
W związku z ćwiczeniami uruchamiane będą syreny alarmowe oraz inne elementy systemu ostrzegania i alarmowania ludności. W tym czasie mieszkańcy mogą usłyszeć akustyczne sygnały alarmowe. Emitowane sygnały będą miały wyłącznie charakter ćwiczebny i nie oznaczają wystąpienia rzeczywistego zagrożenia. Ćwiczenia mają na celu sprawdzenie oraz doskonalenie działania systemu ostrzegania i alarmowania ludności.
Ćwiczenie zostało przygotowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w porozumieniu z RCB oraz Ministerstwem Obrony Narodowej.
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Sygnały alarmowe w Polsce – jak je rozpoznać?
Sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze są wykorzystywane przez służby zarówno w sytuacjach rzeczywistego zagrożenia, jak i podczas zaplanowanych ćwiczeń. O planowanych ćwiczeniach mieszkańcy są informowani z wyprzedzeniem.
Informacje o zagrożeniach mogą być przekazywane za pomocą:
- syren alarmowych,
- megafonów,
- radia, telewizji i internetu,
- Regionalnego Systemu Ostrzegania (RSO),
- Alertów RCB,
- bezpośrednich komunikatów służb.
W Polsce obowiązują tylko dwa sygnały alarmowe:
- Ogłoszenie alarmu – ciągły, modulowany dźwięk syreny przez 3 minuty.
- Odwołanie alarmu – ciągły, jednostajny dźwięk syreny przez 3 minuty.