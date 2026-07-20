Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed ćwiczeniami ALARM-26

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomniało, że we wtorek w całej Polsce przeprowadzone zostaną ćwiczenia z zakresu ostrzegania i alarmowania o zagrożeniu uderzeniami z powietrza - ALARM-26. - Jutro (21.07) w godz. 7.00-19.00 na terenie całego kraju odbędą się ćwiczenia systemu alarmowania z wykorzystaniem syren. Zachowaj spokój - ostrzegło RCB.

‼️Uwaga! Alert RCB‼️



„Uwaga! Jutro (21.07) w godz. 7.00-19.00 na terenie całego kraju odbędą się ćwiczenia systemu alarmowania z wykorzystaniem syren. Zachowaj spokój.”



Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie całego kraju. pic.twitter.com/Wi9AQjAyBP — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) July 20, 2026 Rozwiń

W związku z ćwiczeniami uruchamiane będą syreny alarmowe oraz inne elementy systemu ostrzegania i alarmowania ludności. W tym czasie mieszkańcy mogą usłyszeć akustyczne sygnały alarmowe. Emitowane sygnały będą miały wyłącznie charakter ćwiczebny i nie oznaczają wystąpienia rzeczywistego zagrożenia. Ćwiczenia mają na celu sprawdzenie oraz doskonalenie działania systemu ostrzegania i alarmowania ludności.

Ćwiczenie zostało przygotowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w porozumieniu z RCB oraz Ministerstwem Obrony Narodowej.

Sygnały alarmowe w Polsce – jak je rozpoznać?

Sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze są wykorzystywane przez służby zarówno w sytuacjach rzeczywistego zagrożenia, jak i podczas zaplanowanych ćwiczeń. O planowanych ćwiczeniach mieszkańcy są informowani z wyprzedzeniem.

Informacje o zagrożeniach mogą być przekazywane za pomocą:

syren alarmowych,

megafonów,

radia, telewizji i internetu,

Regionalnego Systemu Ostrzegania (RSO),

Alertów RCB,

bezpośrednich komunikatów służb.

W Polsce obowiązują tylko dwa sygnały alarmowe: