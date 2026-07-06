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Regionalny System Ostrzegania: blisko 7 tys. wysłanych powiadomień i ostrzeżeń od początku roku

Aleksandra Kiełczykowska
oprac. Aleksandra Kiełczykowskadziennikarka Forsal.pl, specjalizuje się w tematyce bezpieczeństwa i zagadnień społecznych
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25 minut temu
Regionalny System Ostrzegania: blisko 7 tys. wysłanych powiadomień i ostrzeżeń
Regionalny System Ostrzegania: blisko 7 tys. wysłanych powiadomień i ostrzeżeń/shutterstock
Aplikacja Regionalny System Ostrzegania (RSO) wysłała blisko 7 tys. powiadomień i ostrzeżeń do mieszkańców całej Polski od początku 2026 roku, nie licząc komunikatów o stanach wód - podsumowało MSWiA. Z narzędzia korzysta ok. 400 tys. Polek i Polaków.

RSO: blisko 7 tys. wysłanych powiadomień i ostrzeżeń

Regionalny System Ostrzegania (RSO), czyli oficjalna aplikacja rządowa, zapewnia natychmiastowy przepływ informacji od organów państwa bezpośrednio do osób znajdujących się w strefie potencjalnego ryzyka. To jeden z kilku kanałów informowania obywateli o zagrożeniach – obok alertów RCB, sygnałów alarmowania (syreny i komunikaty głosowe) czy graficznych (żółty trójkąt), komunikatów przekazywanych przez administrację państwową, służby i media.

Za generowanie komunikatów odpowiadają Wojewódzkie Centra Zarządzania Kryzysowego (WCZK) podległe wojewodom. Natomiast w przypadku komunikatów o charakterze ogólnokrajowym – MSWiA oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB).

Jak poinformowało w poniedziałek Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, aplikacja RSO wysłała blisko 7 tys. powiadomień i ostrzeżeń do mieszkańców całej Polski od początku 2026 roku, nie licząc komunikatów o stanach wód. Z samego narzędzia korzysta ok. 400 tys. obywateli.

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Kategorie komunikatów w systemie RSO

Resort przypomniał, system RSO obejmuje całą Polskę, a na jego działanie składa się kilka kanałów informowania o zagrożeniach. Komunikaty RSO dystrybuowane są równolegle poprzez:

  • Aplikację mobilną RSO,
  • Naziemną telewizję cyfrową (MUX-3),
  • Telegazetę.

Wszystkie alerty dystrybuowane w systemie podzielone są tematycznie, co pozwala na szybką ocenę sytuacji: ogólne, meteorologiczne (np. wichury, burze, gradobicia), hydrologiczne (podtopienia, wezbrania rzek), drogowe (zatory, wypadki, zablokowane trasy) oraz bieżące stany wód na kluczowych wodowskazach polskich rzek.

Użytkownik ma możliwość wyboru kategorii komunikatu oraz obszaru, z jakiego chce go otrzymywać: jednego, kilku województw lub całego kraju. Aplikacja posiada opcję geolokalizacji do aktywowania przez użytkownika. Włączona geolokalizacja umożliwia przekazywanie komunikatów właściwych dla położenia użytkownika.

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Źródło: forsal.pl
Aleksandra Kiełczykowska
oprac. Aleksandra Kiełczykowska

Redaktorka Forsal.pl. Absolwentka stosunków międzynarodowych ze specjalizacją bezpieczeństwo i studia strategiczne na Uniwersytecie Warszawskim, a z pasji dziennikarka. W przeszłości związana z Polską Press i Polską Agencją Prasową. 

Specjalizuje się w tematach związanych z bezpieczeństwem krajowym i międzynarodowym oraz tematyką społeczną. Od lat przygląda się przestrzeganiu praw człowieka w Polsce i na świecie. W wolnym czasie ogląda mecze siatkówki i czyta kolejne reportaże. 

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraRegionalny System Ostrzegania: blisko 7 tys. wysłanych powiadomień i ostrzeżeń od początku roku »
Tematy: bezpieczeństwoMSWiAkomunikatRSO
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