Regionalny System Ostrzegania: blisko 7 tys. wysłanych powiadomień i ostrzeżeń

RSO: blisko 7 tys. wysłanych powiadomień i ostrzeżeń

Regionalny System Ostrzegania (RSO), czyli oficjalna aplikacja rządowa, zapewnia natychmiastowy przepływ informacji od organów państwa bezpośrednio do osób znajdujących się w strefie potencjalnego ryzyka. To jeden z kilku kanałów informowania obywateli o zagrożeniach – obok alertów RCB, sygnałów alarmowania (syreny i komunikaty głosowe) czy graficznych (żółty trójkąt), komunikatów przekazywanych przez administrację państwową, służby i media.

Za generowanie komunikatów odpowiadają Wojewódzkie Centra Zarządzania Kryzysowego (WCZK) podległe wojewodom. Natomiast w przypadku komunikatów o charakterze ogólnokrajowym – MSWiA oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB).

Jak poinformowało w poniedziałek Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, aplikacja RSO wysłała blisko 7 tys. powiadomień i ostrzeżeń do mieszkańców całej Polski od początku 2026 roku, nie licząc komunikatów o stanach wód. Z samego narzędzia korzysta ok. 400 tys. obywateli.

Kategorie komunikatów w systemie RSO

Resort przypomniał, system RSO obejmuje całą Polskę, a na jego działanie składa się kilka kanałów informowania o zagrożeniach. Komunikaty RSO dystrybuowane są równolegle poprzez:

Aplikację mobilną RSO,

Naziemną telewizję cyfrową (MUX-3) ,

, Telegazetę.

Wszystkie alerty dystrybuowane w systemie podzielone są tematycznie, co pozwala na szybką ocenę sytuacji: ogólne, meteorologiczne (np. wichury, burze, gradobicia), hydrologiczne (podtopienia, wezbrania rzek), drogowe (zatory, wypadki, zablokowane trasy) oraz bieżące stany wód na kluczowych wodowskazach polskich rzek.

Użytkownik ma możliwość wyboru kategorii komunikatu oraz obszaru, z jakiego chce go otrzymywać: jednego, kilku województw lub całego kraju. Aplikacja posiada opcję geolokalizacji do aktywowania przez użytkownika. Włączona geolokalizacja umożliwia przekazywanie komunikatów właściwych dla położenia użytkownika.