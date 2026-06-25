Forsal logo

Ponad 105 miliardów złotych na ochronę ludności i obronę cywilną w latach 2027-2031

Aleksandra Kiełczykowska
oprac. Aleksandra Kiełczykowskadziennikarka Forsal.pl, specjalizuje się w tematyce bezpieczeństwa i zagadnień społecznych
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
dzisiaj, 09:01
Ponad 105 miliardów złotych na ochronę ludności i obronę cywilną w latach 2027-2031
Ponad 105 miliardów złotych na ochronę ludności i obronę cywilną w latach 2027-2031/Shutterstock
MSWiA przygotowało założenia planowanego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2027-2031. Wstępny budżet na ochronę ludności i obronę cywilną w najbliższych 5 latach to co najmniej 105 mld zł.

Ponad 105 miliardów złotych na ochronę ludności i obronę cywilną w latach 2027-2031

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało założenia do planowanego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2027-2031. Wstępny budżet na ochronę ludności i obronę cywilną w najbliższych 5 latach to co najmniej 105 mld zł.

Finansowanie zaplanowano w podziale na konkretne lata, co ma zapewnić stabilną realizację inwestycji. Wstępne założenia mówią o tym, że:

  • w 2027 roku na ochronę ludności i obronę cywilną trafi co najmniej 23,4 mld zł,
  • w 2028 roku – ponad 24,7 mld zł,
  • w 2029 roku - 18,4 mld zł,
  • w 2030 roku - 19 mld zł,
  • w 2031 roku - 19,5 mld zł.

Program stanowi kontynuację działań podejmowanych w latach 2025-2026, w których na ochronę ludności rząd przeznaczył blisko 34 mld zł. Pieniądze z Programu OLiOC zasilą przede wszystkim samorządy.

Zobacz również

Kluczowe obszary programu OLiOC

Jak czytamy, planowane środki przełożą się bezpośrednio na codzienne bezpieczeństwo mieszkanek i mieszkańców Polski w ramach kilku głównych filarów. MSWiA planuje budowę nowych i adaptację istniejących schronów i obiektów zbiorowej ochrony, tworzenie miejsc doraźnego schronienia oraz budowę odpornej infrastruktury medycznej.

Sprzęt i zasoby magazynowe mają pozwolić na zachowanie ciągłości dostaw energii, ciepła, żywności i wody pitnej w razie kryzysu, dzięki nowym magazynom i punktom przetrwania. Dodatkowo program sfinansuje zakup nowoczesnych pojazdów, sprzętu ratowniczego oraz stworzy specjalny komponent medyczny Szefa Obrony Cywilnej.

W ramach programu OLiOC znaczące środki przekażemy organizacjom pozarządowym, co wzmocni społeczeństwo obywatelskie. Kluczowym elementem tego wsparcia będą Powszechne Warsztaty Ochrony Ludności – praktyczne szkolenia, które w przystępny sposób przekażą wiedzę zawartą w „Poradniku bezpieczeństwa” i przygotują obywateli do działania w sytuacjach zagrożenia - zapowiada MSWiA.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Aleksandra Kiełczykowska
oprac. Aleksandra Kiełczykowska

Redaktorka Forsal.pl. Absolwentka stosunków międzynarodowych ze specjalizacją bezpieczeństwo i studia strategiczne na Uniwersytecie Warszawskim, a z pasji dziennikarka. W przeszłości związana z Polską Press i Polską Agencją Prasową. 

Specjalizuje się w tematach związanych z bezpieczeństwem krajowym i międzynarodowym oraz tematyką społeczną. Od lat przygląda się przestrzeganiu praw człowieka w Polsce i na świecie. W wolnym czasie ogląda mecze siatkówki i czyta kolejne reportaże. 

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraUnijny pakt migracyjny wszedł w życie prawie dwa tygodnie temu. Co to oznacza dla Polski? »
Tematy: bezpieczeństwoMSWiAobrona cywilnaochrona ludności
Powiązane
Zmiany w Programie Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. MSWiA pracuje nad przepisami
Zmiany w Programie Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. MSWiA pracuje nad przepisami
Prawie 82 tys. punktów schronienia dla ponad 23 mln osób. Ochrona ludności i obrona cywilna po ponad roku
Prawie 82 tys. punktów schronienia dla ponad 23 mln osób. Ochrona ludności i obrona cywilna po ponad roku
Unia Europejska zaostrza politykę migracyjną. Centra powrotowe dla cudzoziemców coraz bliżej
Unia Europejska zaostrza politykę migracyjną. Centra powrotowe dla cudzoziemców coraz bliżej
Zobacz
|
gotówka, limit, ograniczenie, wypłata, bankomaty
Koniec z wypłatami gotówki w bankomatach. Weszły w życie nowe ograniczenia. Jakiej kwoty nie będzie już można wypłacić?
Pociągi zatrzymają się tuż przed granicą
Białe pociągi pojadą z Niemiec do Polski. Na razie zatrzymają się przed granicą
Polska przerzuca czołgi na wschód. Ogromny transport dotarł do Lublina
Polska przerzuca czołgi na wschód. Ogromny transport dotarł do Lublina
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj