Ponad 105 miliardów złotych na ochronę ludności i obronę cywilną w latach 2027-2031

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało założenia do planowanego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2027-2031. Wstępny budżet na ochronę ludności i obronę cywilną w najbliższych 5 latach to co najmniej 105 mld zł.

Finansowanie zaplanowano w podziale na konkretne lata, co ma zapewnić stabilną realizację inwestycji. Wstępne założenia mówią o tym, że:

w 2027 roku na ochronę ludności i obronę cywilną trafi co najmniej 23,4 mld zł,

w 2028 roku – ponad 24,7 mld zł,

w 2029 roku - 18,4 mld zł ,

w 2030 roku - 19 mld zł,

w 2031 roku - 19,5 mld zł.

Program stanowi kontynuację działań podejmowanych w latach 2025-2026, w których na ochronę ludności rząd przeznaczył blisko 34 mld zł. Pieniądze z Programu OLiOC zasilą przede wszystkim samorządy.

Kluczowe obszary programu OLiOC

Jak czytamy, planowane środki przełożą się bezpośrednio na codzienne bezpieczeństwo mieszkanek i mieszkańców Polski w ramach kilku głównych filarów. MSWiA planuje budowę nowych i adaptację istniejących schronów i obiektów zbiorowej ochrony, tworzenie miejsc doraźnego schronienia oraz budowę odpornej infrastruktury medycznej.

Sprzęt i zasoby magazynowe mają pozwolić na zachowanie ciągłości dostaw energii, ciepła, żywności i wody pitnej w razie kryzysu, dzięki nowym magazynom i punktom przetrwania. Dodatkowo program sfinansuje zakup nowoczesnych pojazdów, sprzętu ratowniczego oraz stworzy specjalny komponent medyczny Szefa Obrony Cywilnej.