Ponad 105 miliardów złotych na ochronę ludności i obronę cywilną w latach 2027-2031
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało założenia do planowanego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2027-2031. Wstępny budżet na ochronę ludności i obronę cywilną w najbliższych 5 latach to co najmniej 105 mld zł.
Finansowanie zaplanowano w podziale na konkretne lata, co ma zapewnić stabilną realizację inwestycji. Wstępne założenia mówią o tym, że:
- w 2027 roku na ochronę ludności i obronę cywilną trafi co najmniej 23,4 mld zł,
- w 2028 roku – ponad 24,7 mld zł,
- w 2029 roku - 18,4 mld zł,
- w 2030 roku - 19 mld zł,
- w 2031 roku - 19,5 mld zł.
Program stanowi kontynuację działań podejmowanych w latach 2025-2026, w których na ochronę ludności rząd przeznaczył blisko 34 mld zł. Pieniądze z Programu OLiOC zasilą przede wszystkim samorządy.
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Kluczowe obszary programu OLiOC
Jak czytamy, planowane środki przełożą się bezpośrednio na codzienne bezpieczeństwo mieszkanek i mieszkańców Polski w ramach kilku głównych filarów. MSWiA planuje budowę nowych i adaptację istniejących schronów i obiektów zbiorowej ochrony, tworzenie miejsc doraźnego schronienia oraz budowę odpornej infrastruktury medycznej.
Sprzęt i zasoby magazynowe mają pozwolić na zachowanie ciągłości dostaw energii, ciepła, żywności i wody pitnej w razie kryzysu, dzięki nowym magazynom i punktom przetrwania. Dodatkowo program sfinansuje zakup nowoczesnych pojazdów, sprzętu ratowniczego oraz stworzy specjalny komponent medyczny Szefa Obrony Cywilnej.
W ramach programu OLiOC znaczące środki przekażemy organizacjom pozarządowym, co wzmocni społeczeństwo obywatelskie. Kluczowym elementem tego wsparcia będą Powszechne Warsztaty Ochrony Ludności – praktyczne szkolenia, które w przystępny sposób przekażą wiedzę zawartą w „Poradniku bezpieczeństwa” i przygotują obywateli do działania w sytuacjach zagrożenia - zapowiada MSWiA.
Redaktorka Forsal.pl. Absolwentka stosunków międzynarodowych ze specjalizacją bezpieczeństwo i studia strategiczne na Uniwersytecie Warszawskim, a z pasji dziennikarka. W przeszłości związana z Polską Press i Polską Agencją Prasową.
Specjalizuje się w tematach związanych z bezpieczeństwem krajowym i międzynarodowym oraz tematyką społeczną. Od lat przygląda się przestrzeganiu praw człowieka w Polsce i na świecie. W wolnym czasie ogląda mecze siatkówki i czyta kolejne reportaże.