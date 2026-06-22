Krajowe szkolenie z pierwszej pomocy. Nawet 100 tys. osób wzięło w nim udział

Krajowe szkolenie z pierwszej pomocy

W sobotę 20 czerwca w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej MSWiA w całej Polsce odbywały się szkolenia z pierwszej pomocy. Według wstępnych szacunków wzięło w nich udział nawet 100 tys. osób.

Akcja, której głównym punktem były warszawskie błonia PGE Narodowego, miała na celu upowszechnienie praktycznej wiedzy z zakresu reagowania w sytuacjach zagrożenia życia - wyjaśniło MSWiA.

Szkolenia i pokazy zostały zorganizowane w prawie tysiącu punktów na terenie całej Polski. Dzięki temu mieszkańcy każdego województwa mieli możliwość przećwiczyć m.in.:

resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO),

tamowanie krwotoków,

obsługę defibrylatora AED.

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Jak wyjaśnia resort spraw wewnętrznych i administracji, głównym założeniem sobotnich działań było przełamanie barier przed udzielaniem pomocy i wypracowanie u uczestników właściwych nawyków. Jak podkreślają organizatorzy, szybka reakcja świadków zdarzenia w pierwszych minutach ma kluczowe znaczenie dla szans na przeżycie poszkodowanego.

W sobotę na błoniach PGE Narodowego w Warszawie obywatele mogli ćwiczyć pod okiem instruktorów z Państwowej Straży Pożarnej, zespołów ratownictwa medycznego, grup ratowniczych organizacji harcerskich oraz przedstawicieli krwiodawstwa.

Poza stolicą, szkolenia odbywały się w setkach wyznaczonych miejsc w regionach. W akcję zaangażowało się m.in. 29 szpitali, sanatoriów oraz placówek medycznych podległych resortowi spraw wewnętrznych i administracji, zabezpieczając infrastrukturę szkoleniową dla lokalnych społeczności.

Kolejne planowane szkolenia

Po przeszkoleniu blisko 170 tysięcy osób w 2025 roku oraz podobnej liczby podczas majowych serii szkoleń w roku bieżącym, plany Akademii OLiOC na drugą połowę 2026 roku zakładają objęcie edukacją ratowniczą kolejnych 300 tysięcy obywateli.