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Zabójstwo w Białej Podlaskiej. Szef MSWiA: policja i ABW zatrzymała podejrzanego; jest typowany do innych przestępstw w Polsce

Aleksandra Kiełczykowska
Aleksandra Kiełczykowskadziennikarka Forsal.pl, specjalizuje się w tematyce bezpieczeństwa i zagadnień społecznych
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50 minut temu
Zabójstwo w Białej Podlaskiej. Szef MSWiA: policja i ABW zatrzymała podejrzanego; jest typowany do innych przestępstw w Polsce
Zabójstwo w Białej Podlaskiej. Szef MSWiA: policja i ABW zatrzymała podejrzanego; jest typowany do innych przestępstw w Polsce/PAP
W czwartek pod Warszawą doszło do zatrzymania podejrzewanego o zabójstwo 44-letniego obywatela Rosji. - Zatrzymany ma 36 lat, posługuje się paszportem gruzińskim. Jest typowany do innych przestępstw w Polsce - przekazał podczas konferencji szef MSWiA Marcin Kierwiński.

W czwartek w podwarszawskim Piastowie doszło do zatrzymania podejrzewanego o zabójstwo 44-letniego obywatela Rosji, krytyka Władimira Putina Siemiona Skriepieckiego. Zatrzymany przez policję i Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego mężczyzna posługuje się paszportem wystawionym na 36-letniego obywatela Gruzji. Poinformował o tym m.in. premier Donald Tusk.

Podejrzewany o udział w zabójstwie Rosjanina w Białej Podlaskiej zatrzymany przez lubelskich policjantów i ABW! Posługuje się gruzińskim paszportem. Służby pracują nad ustaleniem zleceniodawcy” – napisał premier na portalu społecznościowym.

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Szef MSWiA: zatrzymana osoba jest podejrzewana o powiązanie z innymi przestępstwami

W czwartek po południu podczas wspólnej konferencji szef MSWiA Marcin Kierwiński i minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak przedstawili szczegóły tego zatrzymania. - To jest osoba, która jest podejrzewana o dokonanie tego zabójstwa. Trwają, będą trwały z tą osobą oczywiście czynności czynności procesowe. To jest efekt ciężkiej ciężkiej pracy wielu służb - mówił minister spraw wewnętrznych i administracji.

Wyjaśnił, że początkowo zatrzymanych zostało dwóch obywateli Białorusi, jednak zostały one zwolnione po tym, jak udało się ustalić bark ich bezpośredniego związku z tym zabójstwem.

Natomiast na podstawie innych materiałów (...) udało się zidentyfikować osobę, która prawdopodobnie odpowiada za to zabójstwo. To osoba posługująca się paszportem gruzińskim, w wieku 36 lat. Osoba, która jest typowana przez policję także do innych przestępstw, które zdarzyły się wcześniej na terenie kraju, także do przestępstw, które zdarzyły się w 2022 roku. Mamy do czynienia z osobą, która jest powiązana z szeroko zorganizowaną zorganizowaną przestępczością - wyjaśnił Kierwiński.

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Będzie badany udział obcych służb

Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak przekazał podczas konferencji, że dzięki analizie środków łączności oraz zeznaniom światków udało się służbom wytypować zatrzymanego mężczyznę. Dodał, że po ustaleniu, gdzie on przebywa, przygotowana i przeprowadzona została przez policję i ABW operacja jego zatrzymania.

Wątek udziału obcych służb, obcych państw będzie intensywnie badany. Może to być taki sposób działania, które stosują obce służby, że wynajmują przestępców, wynajmują kryminalistów do rozmaitych działań - mówił Siemoniak.

Szef polskich służb specjalnych wyjaśnił, że z podobnymi działaniami mieliśmy do czynienia w ubiegłych latach, jednak nie dotyczyły one morderstw, a pobić na zlecenie. - Polskich przestępców, do tego wynajmowano, żeby w innym kraju takie czynności prowadzili. Więc bardzo poważnie zakładamy taki scenariusz - wyjaśnił.

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Zabójstwo w Białej Podlaskiej

Z dotychczasowych ustaleń śledczych wynika, że do zabójstwa doszło w poniedziałek między godz. 9.30 a 9.45 na jednym z osiedli w Białej Podlaskiej w województwie lubelskim. Do mężczyzny podszedł nieustalony wówczas sprawca, który oddał w jego kierunku dwa strzały z broni krótkiej. Gdy ofiara osunęła się na ziemię, napastnik zbliżył się do niej i wystrzelił jeszcze trzy razy z niewielkiej odległości.

Przeprowadzona sekcja zwłok wykazała siedem ran postrzałowych – pięć wlotowych oraz dwie wylotowe. Obrażenia znajdowały się w obrębie głowy, klatki piersiowej i pleców. Ofiarą był obywatel Federacji Rosyjskiej Robert K., znany w mediach pod nazwiskiem Siemion Skriepiecki.

W środę premier Donald Tusk stwierdził, że wiele wskazuje na polityczne tło zbrodni, jednak zaznaczył, że ostateczne wnioski powinny opierać się na dowodach i konkretnych ustaleniach śledztwa. Dodał również, że ewentualne potwierdzenie udziału Rosji w zleceniu zabójstwa miałoby bardzo poważne konsekwencje międzynarodowe.

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Źródło: forsal.pl
Aleksandra Kiełczykowska
Aleksandra Kiełczykowska

Redaktorka Forsal.pl. Absolwentka stosunków międzynarodowych ze specjalizacją bezpieczeństwo i studia strategiczne na Uniwersytecie Warszawskim, a z pasji dziennikarka. W przeszłości związana z Polską Press i Polską Agencją Prasową. 

Specjalizuje się w tematach związanych z bezpieczeństwem krajowym i międzynarodowym oraz tematyką społeczną. Od lat przygląda się przestrzeganiu praw człowieka w Polsce i na świecie. W wolnym czasie ogląda mecze siatkówki i czyta kolejne reportaże. 

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Tematy: MSWiAsłużbypolicjazabójstwo
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