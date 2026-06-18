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Deportacje cudzoziemców z Polski. Wiceszef MSWiA: w 2025 podjęto 14,7 tys. decyzji

Aleksandra Kiełczykowska
Aleksandra Kiełczykowskadziennikarka Forsal.pl, specjalizuje się w tematyce bezpieczeństwa i zagadnień społecznych
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dzisiaj, 12:09
Funkcjonariuszka Straży Granicznej podczas służby na przejściu granicznym. W tle widoczne samochody, infrastruktura kontroli granicznej oraz oznakowanie formacji.
Deportacje cudzoziemców z Polski. Wiceszef MSWiA: w 2025 podjęto 14,7 tys. decyzji/GazetaPrawna.pl
Po roku 2022 roku, w związku z istotnym zwiększeniem liczby cudzoziemców w Polsce, poziom ich udziału w liczbie podejrzanych o popełnienie przestępstwa utrzymuje się na podobnym poziomie około 6 proc. Jednocześnie, jak przekazał wiceszef MSWiA, w 2025 roku wydano 14,7 tys. decyzji o deportacji, z czego zrealizowanych zostało 9,5 tys.

6 proc. podejrzanych o przestępstwa to cudzoziemcy

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek pytany był w Sejmie o działania resortu dotyczące cudzoziemców łamiących w Polsce prawo.

Jak tłumaczył, po roku 2022 roku, w związku z istotnym zwiększeniem liczby cudzoziemców w Polsce wynikającym przede wszystkim z przyjęcia uchodźców wojennych z Ukrainy, poziom udziału cudzoziemców w liczbie podejrzanych o popełnienie przestępstwa utrzymuje się na podobnym poziomie.

W 2025 roku na 285 tys. podejrzanych 17,5 tys. to cudzoziemcy, co stanowi 6,1 proc. W poprzednich latach, w 2024, w 2023 ten wskaźnik był odrobinę niższy, ale był w granicy 6 proc. – wyjaśnił wiceszef MSWiA.

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Deportacje cudzoziemców z Polski. Skoordynowane akcje policji i Straży Granicznej

Od końca 2024 roku policja razem ze Strażą Graniczną prowadzi skoordynowane, cykliczne akcje związane z zatrzymywaniem poszukiwanych osób – także cudzoziemców. Takie cyklicznie, masowe akcje na terenie całego służby przeprowadziły w lutym i czerwcu 2025 roku oraz marcu i czerwcu trwającego 2026 roku.

W wyniku tych akcji ujawniono 819 cudzoziemców, w tym ponad 500 obywateli Ukrainy, którzy zostali przekazani Straży Granicznej – poinformował Mroczek.

Policja i Straż Graniczna prowadzą także działania niezależnie od siebie. Pierwsza formacja w ramach normalnych postępowań przekazała do SG ponad 2 tys. wniosków o zobowiązanie cudzoziemców do powrotu.

Wiceszef MSWiA zwrócił także uwagę na skuteczność samodzielnych działań funkcjonariuszy Straży Granicznej. Średnio unijna skuteczność decyzji powrotowych jest na poziomie 30 proc. Natomiast w Polsce ta skuteczność oscyluje na poziomie 65 proc.

W 2022 roku wydano 7 637 decyzji zobowiązujących cudzoziemców do powrotu, a zrealizowano 3,8 tys. W 2025 roku było to już 14,7 tys. decyzji i 9,5 tys. zrealizowanych. Mamy zatem o 150 proc. więcej skutecznych powrotów, 2,5 razy tyle co w roku 2022 – podkreślił Mroczek.

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Umowy w zakresie zwalczania przestępczości z państwami sąsiednimi

Wiceminister przypomniał, że w zakresie zwalczania przestępczości Polska podpisała nową umowę z Ukrainą. Umowa daje lepsze narzędzia do współpracy i zwalczania przestępczości.

Obecnie na zaawansowanym etapie procedowania znajdują się również dwustronne umowy o współpracy w zakresie przeciwdziałania przestępczości z Czechami, Litwą, jak również z państwami Kaukazu Południowego: Gruzją, Armenią i Azerbejdżanem – wymieniał minister.

Jak przekazał wiceszef MSWiA, w Komendzie Głównej Policji komendant powołał zespół zadaniowy „Wschód”, w skład którego weszli funkcjonariusze różnych komórek organizacyjnych. Jednym z jego kluczowych zadań jest koordynacja i wsparcie jednostek terenowych oraz współpraca ze Strażą Graniczną w zakresie zobowiązania cudzoziemców do powrotu (deportacji).

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Źródło: forsal.pl
Aleksandra Kiełczykowska
Aleksandra Kiełczykowska

Redaktorka Forsal.pl. Absolwentka stosunków międzynarodowych ze specjalizacją bezpieczeństwo i studia strategiczne na Uniwersytecie Warszawskim, a z pasji dziennikarka. W przeszłości związana z Polską Press i Polską Agencją Prasową. 

Specjalizuje się w tematach związanych z bezpieczeństwem krajowym i międzynarodowym oraz tematyką społeczną. Od lat przygląda się przestrzeganiu praw człowieka w Polsce i na świecie. W wolnym czasie ogląda mecze siatkówki i czyta kolejne reportaże. 

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraZabójstwo w Białej Podlaskiej. Szef MSWiA: policja i ABW zatrzymała podejrzanego; jest typowany do innych przestępstw w Polsce »
Tematy: MSWiAcudzoziemcyStraż granicznaprzestępstwo
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