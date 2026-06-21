Zmiany dla kierowców od 24 czerwca 2026 r. Pięciokrotne podwyżki w opłatach

Zmiany wynikają z rozporządzenia ministra zdrowia z 2 czerwca 2026 r., które reguluje zasady prowadzenia kursów reedukacyjnych dotyczących problematyki alkoholowej i narkotykowej oraz określa szczegółowe warunki kierowania kierowców na badania lekarskie i psychologiczne z zakresu psychologii transportu.

Nowe przepisy przewidują znaczący wzrost opłaty za kurs reedukacyjny dla kierowców prowadzących pojazdy pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Koszt szkolenia wzrośnie z dotychczasowych 500 zł do 2500 zł. Ministerstwo Zdrowia wskazuje, że nowa stawka pozwoli w pełni pokryć wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem kursów.

Mając na uwadze działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach oraz ograniczenie skutków wynikających z wypadków spowodowanych przez nietrzeźwych kierowców za konieczne uważa się wprowadzenie działań prewencyjnych przez odpowiednią dolegliwość finansową, mogącą skutkować zniechęceniem do kierowania pojazdami pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających – uzasadniało wprowadzane zmiany Ministerstwo Zdrowia.

Przepisy przewidują jednak wyjątek dla osób, które rozpoczęły kurs przed wejściem w życie nowych regulacji, ale jeszcze nie zdążyły go ukończyć. W tym wypadku, nawet po 24 czerwca, uczestnik nadal zapłaci dotychczasową opłatę w wysokości 500 zł.

Ministerstwo Zdrowia wprowadza zmiany w treści kursu

Oprócz podwyższenia opłaty za sam kurs resort zmienił treść wykładów prowadzonych w jego ramach. Do części wykładu dotyczącego problemów związanych z używaniem alkoholu i środków działających podobnie do alkoholu dodane będą zagadnienia w zakresie wpływu alkoholu i środków działających podobnie do alkoholu na rozwój chorób sercowo-naczyniowych oraz chorób onkologicznych.

Dodanie powyższego zwiększa wartość edukacyjną kursu, ponieważ uczestnicy powinni być świadomi nie tylko skutków psychologicznych i behawioralnych uzależnień, lecz także poważnych konsekwencji zdrowotnych – stwierdziło Ministerstwo Zdrowia.

Nadużywanie alkoholu i substancji psychoaktywnych jest istotnym czynnikiem ryzyka chorób serca (np. nadciśnienia, kardiomiopatii, zaburzeń rytmu) oraz chorób nowotworowych (np. raka jamy ustnej, przełyku, wątroby). Dlatego też uwzględnienie tych informacji podczas kursu może wzmocnić motywację do zmiany zachowań, podkreślając długofalowe skutki dla życia i zdrowia.