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Pięciokrotne podwyżki w opłatach dla grupy kierowców coraz bliżej. Kto zapłaci więcej?

Aleksandra Kiełczykowska
Aleksandra Kiełczykowskadziennikarka Forsal.pl, specjalizuje się w tematyce bezpieczeństwa i zagadnień społecznych
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dzisiaj, 07:00
Pięciokrotne podwyżki w opłatach dla grupy kierowców coraz bliżej. Kto zapłaci więcej?
Pięciokrotne podwyżki w opłatach dla grupy kierowców coraz bliżej. Kto zapłaci więcej?/Shutterstock
Już w środę 24 czerwca wejdą w życie nowe regulacje opracowane przez Ministerstwo Zdrowia. Przewidują znaczący wzrost kosztu obowiązkowego kursu reedukacyjnego dla kierowców złapanych na prowadzeniu pojazdu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Opłata za szkolenie wzrośnie aż pięciokrotnie.

Zmiany dla kierowców od 24 czerwca 2026 r. Pięciokrotne podwyżki w opłatach

Zmiany wynikają z rozporządzenia ministra zdrowia z 2 czerwca 2026 r., które reguluje zasady prowadzenia kursów reedukacyjnych dotyczących problematyki alkoholowej i narkotykowej oraz określa szczegółowe warunki kierowania kierowców na badania lekarskie i psychologiczne z zakresu psychologii transportu.

Nowe przepisy przewidują znaczący wzrost opłaty za kurs reedukacyjny dla kierowców prowadzących pojazdy pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Koszt szkolenia wzrośnie z dotychczasowych 500 zł do 2500 zł. Ministerstwo Zdrowia wskazuje, że nowa stawka pozwoli w pełni pokryć wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem kursów.

Mając na uwadze działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach oraz ograniczenie skutków wynikających z wypadków spowodowanych przez nietrzeźwych kierowców za konieczne uważa się wprowadzenie działań prewencyjnych przez odpowiednią dolegliwość finansową, mogącą skutkować zniechęceniem do kierowania pojazdami pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających – uzasadniało wprowadzane zmiany Ministerstwo Zdrowia.

Przepisy przewidują jednak wyjątek dla osób, które rozpoczęły kurs przed wejściem w życie nowych regulacji, ale jeszcze nie zdążyły go ukończyć. W tym wypadku, nawet po 24 czerwca, uczestnik nadal zapłaci dotychczasową opłatę w wysokości 500 zł.

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Oprócz podwyższenia opłaty za sam kurs resort zmienił treść wykładów prowadzonych w jego ramach. Do części wykładu dotyczącego problemów związanych z używaniem alkoholu i środków działających podobnie do alkoholu dodane będą zagadnienia w zakresie wpływu alkoholu i środków działających podobnie do alkoholu na rozwój chorób sercowo-naczyniowych oraz chorób onkologicznych.

Dodanie powyższego zwiększa wartość edukacyjną kursu, ponieważ uczestnicy powinni być świadomi nie tylko skutków psychologicznych i behawioralnych uzależnień, lecz także poważnych konsekwencji zdrowotnych – stwierdziło Ministerstwo Zdrowia.

Nadużywanie alkoholu i substancji psychoaktywnych jest istotnym czynnikiem ryzyka chorób serca (np. nadciśnienia, kardiomiopatii, zaburzeń rytmu) oraz chorób nowotworowych (np. raka jamy ustnej, przełyku, wątroby). Dlatego też uwzględnienie tych informacji podczas kursu może wzmocnić motywację do zmiany zachowań, podkreślając długofalowe skutki dla życia i zdrowia.

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Źródło: forsal.pl
Aleksandra Kiełczykowska
Aleksandra Kiełczykowska

Redaktorka Forsal.pl. Absolwentka stosunków międzynarodowych ze specjalizacją bezpieczeństwo i studia strategiczne na Uniwersytecie Warszawskim, a z pasji dziennikarka. W przeszłości związana z Polską Press i Polską Agencją Prasową. 

Specjalizuje się w tematach związanych z bezpieczeństwem krajowym i międzynarodowym oraz tematyką społeczną. Od lat przygląda się przestrzeganiu praw człowieka w Polsce i na świecie. W wolnym czasie ogląda mecze siatkówki i czyta kolejne reportaże. 

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Tematy: opłataMinisterstwo Zdrowiakierowcykurs
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