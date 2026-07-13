Do uzgodnień trafił projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy. Wynika to z faktu, że w 2026 r. do ministra spraw wewnętrznych i administracji wpłynęło 36 wniosków organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego stopnia gminnego dotyczących ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy. Większość z nich dotyczyła nadania statusu miasta oraz zmian ustalenie granic.

12 nowych miast na mapie Polski od 1 stycznia 2027 roku

Projekt zakłada nadanie statusu miasta 12 miejscowościom od 1 stycznia 2027 roku. Są to:

Choceń – w gminie Choceń, w powiecie włocławskim, w województwie kujawsko-pomorskim;

– w gminie Choceń, w powiecie włocławskim, w województwie kujawsko-pomorskim; Milejów – w gminie Milejów, w powiecie łęczyńskim, w województwie lubelskim;

– w gminie Milejów, w powiecie łęczyńskim, w województwie lubelskim; Rzekuń – w gminie Rzekuń, w powiecie ostrołęckim, w województwie mazowieckim;

– w gminie Rzekuń, w powiecie ostrołęckim, w województwie mazowieckim; Czudec – w gminie Czudec, w powiecie strzyżowskim, w województwie podkarpackim;

– w gminie Czudec, w powiecie strzyżowskim, w województwie podkarpackim; Gorzyce – w gminie Gorzyce, w powiecie tarnobrzeskim, w województwie podkarpackim;

– w gminie Gorzyce, w powiecie tarnobrzeskim, w województwie podkarpackim; Wielopole Skrzyńskie – w gminie Wielopole Skrzyńskie, w powiecie ropczycko-sędziszowskim, w województwie podkarpackim;

– w gminie Wielopole Skrzyńskie, w powiecie ropczycko-sędziszowskim, w województwie podkarpackim; Żołynia – w gminie Żołynia, w powiecie łańcuckim, w województwie podkarpackim;

– w gminie Żołynia, w powiecie łańcuckim, w województwie podkarpackim; Bakałarzewo – w gminie Bakałarzewo, w powiecie suwalskim, w województwie podlaskim;

– w gminie Bakałarzewo, w powiecie suwalskim, w województwie podlaskim; Filipów – w gminie Filipów, w powiecie suwalskim, w województwie podlaskim;

– w gminie Filipów, w powiecie suwalskim, w województwie podlaskim; Mielnik – w gminie Mielnik, w powiecie siemiatyckim, w województwie podlaskim;

– w gminie Mielnik, w powiecie siemiatyckim, w województwie podlaskim; Kazimierz Biskupi – w gminie Kazimierz Biskupi, w powiecie konińskim, w województwie wielkopolskim;

– w gminie Kazimierz Biskupi, w powiecie konińskim, w województwie wielkopolskim; Kobyla Góra – w gminie Kobyla Góra, w powiecie ostrzeszowskim, w województwie wielkopolskim.

Oprócz tego od nowego roku mają zajść zmiany ustaleniu granic siedmiu innych miast. Dotyczy to:

miasta Strzelno (woj. kujawsko-pomorskie) - włączenie do dotychczasowego obszaru miasta części obszaru obrębu ewidencyjnego Bławaty, części obszaru obrębu ewidencyjnego Jeziorki, części obszaru obrębu ewidencyjnego Łąkie i części obszaru obrębu ewidencyjnego Strzelno Klasztorne.

(woj. kujawsko-pomorskie) - włączenie do dotychczasowego obszaru miasta części obszaru obrębu ewidencyjnego Bławaty, części obszaru obrębu ewidencyjnego Jeziorki, części obszaru obrębu ewidencyjnego Łąkie i części obszaru obrębu ewidencyjnego Strzelno Klasztorne. miasta Strzelce Krajeńskie (woj. lubuskie) – włączenie do dotychczasowego obszaru miasta części obszaru obrębu ewidencyjnego Licheń i części obszaru obrębu ewidencyjnego Brzoza.

(woj. lubuskie) – włączenie do dotychczasowego obszaru miasta części obszaru obrębu ewidencyjnego Licheń i części obszaru obrębu ewidencyjnego Brzoza. miasta Stary Sącz (woj. małopolskie) – włączenie do dotychczasowego obszaru miasta części działek.

(woj. małopolskie) – włączenie do dotychczasowego obszaru miasta części działek. miasta Baranów Sandomierski (woj. podkarpackie) - włączenie do dotychczasowego obszaru miasta części obszaru obrębu ewidencyjnego Dymitrów Duży i części obszaru obrębu ewidencyjnego Skopanie. Oprócz tego z Baranowa Sandomierskiego zostanie wyłączona część działek i włączona do obszaru gminy Baranów Sandomierski.

(woj. podkarpackie) - włączenie do dotychczasowego obszaru miasta części obszaru obrębu ewidencyjnego Dymitrów Duży i części obszaru obrębu ewidencyjnego Skopanie. Oprócz tego z Baranowa Sandomierskiego zostanie wyłączona część działek i włączona do obszaru gminy Baranów Sandomierski. miasta Zalewo (woj. warmińsko-mazurskie) - włączenie do dotychczasowego obszaru miasta części obszaru obrębu ewidencyjnego Kupin.

(woj. warmińsko-mazurskie) - włączenie do dotychczasowego obszaru miasta części obszaru obrębu ewidencyjnego Kupin. miasta Biskupiec (woj. warmińsko-mazurskie) - włączenie do dotychczasowego obszaru miasta obszaru obrębu ewidencyjnego Biskupiec Kolonia, części obszaru obrębu ewidencyjnego Rukławki, części obszaru obrębu ewidencyjnego Rzeck.

(woj. warmińsko-mazurskie) - włączenie do dotychczasowego obszaru miasta obszaru obrębu ewidencyjnego Biskupiec Kolonia, części obszaru obrębu ewidencyjnego Rukławki, części obszaru obrębu ewidencyjnego Rzeck. miasta Mielno (woj. zachodniopomorskie) - włączenie do dotychczasowego obszaru miasta obszaru obrębu ewidencyjnego Łazy.

Zmiany czekają też gminy

Oprócz zmian w miastach planowane są również te dotyczące gmin. Od 1 stycznia 2027 r. gmina Chełm (woj. lubelskie) zmieni nazwę na Pokrówka.

Zmienią się także granice między:

gminą Dobrcz a gminą Koronowo (woj. kujawsko pomorskie) - włączenie do dotychczasowego obszaru gminy Dobrcz części obszaru obrębu ewidencyjnego Stary Jasiniec z gminy Koronowo.

(woj. kujawsko pomorskie) - włączenie do dotychczasowego obszaru gminy Dobrcz części obszaru obrębu ewidencyjnego Stary Jasiniec z gminy Koronowo. gminą Lniano a gminą Drzycim (woj. kujawsko-pomorskie) - włączenie do dotychczasowego obszaru gminy Lniano części obszaru obrębu ewidencyjnego Sierosław z gminy Drzycim.

(woj. kujawsko-pomorskie) - włączenie do dotychczasowego obszaru gminy Lniano części obszaru obrębu ewidencyjnego Sierosław z gminy Drzycim. gminą Firlej a gminą Michów (woj. lubelskie) - włączenie do dotychczasowego obszaru gminy Firlej części obszaru obrębu ewidencyjnego Gawłówka z gminy Michów.

(woj. lubelskie) - włączenie do dotychczasowego obszaru gminy Firlej części obszaru obrębu ewidencyjnego Gawłówka z gminy Michów. gminą Szprotawa a gminą Małomice (woj. lubuskie) - włączenie do dotychczasowego obszaru gminy Szprotawa, części obszaru obrębu ewidencyjnego Śliwnik z gminy Małomice.

(woj. lubuskie) - włączenie do dotychczasowego obszaru gminy Szprotawa, części obszaru obrębu ewidencyjnego Śliwnik z gminy Małomice. gminą Stary Sącz a miastem Nowy Sącz (woj. małopolskie) - włączenie do dotychczasowego obszaru gminy Stary Sącz części obszaru obrębu ewidencyjnego z miasta na prawach powiatu Nowy Sącz.

(woj. małopolskie) - włączenie do dotychczasowego obszaru gminy Stary Sącz części obszaru obrębu ewidencyjnego z miasta na prawach powiatu Nowy Sącz. miastem Rybnik a gminą Czerwionka-Leszczyny (woj. śląskie) - włączenie do dotychczasowego obszaru miasta na prawach powiatu Rybnik części obszaru obrębu ewidencyjnego Przegędza z gminy Czerwionka-Leszczyny.

(woj. śląskie) - włączenie do dotychczasowego obszaru miasta na prawach powiatu Rybnik części obszaru obrębu ewidencyjnego Przegędza z gminy Czerwionka-Leszczyny. gminą Mielno a gminą Sianów - włączenie do dotychczasowego obszaru gminy Mielno obszaru obrębu ewidencyjnego Łazy, o powierzchni 746,08 ha, z gminy Sianów.

Natomiast od 1 stycznia 2028 r. zmienią się granice między miastem Żory a gminą Suszec (woj. śląskie) oraz między gminą Kalisz Pomorski a gminą Ińsko (woj. zachodniopomorskie).