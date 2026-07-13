Forsal logo

12 nowych miast pojawi się na mapie Polski 1 stycznia 2027 r. Rząd przedstawił listę miejscowości i planowane zmiany granic

Aleksandra Kiełczykowska
Aleksandra Kiełczykowskadziennikarka Forsal.pl, specjalizuje się w tematyce bezpieczeństwa i zagadnień społecznych
Ten tekst przeczytasz w 4 minuty
dzisiaj, 13:07
mapa Polski
12 nowych miast pojawi się na mapie Polski 1 stycznia 2027 r. Rząd przedstawił listę miejscowości i planowane zmiany granic/Shutterstock
Już od 1 stycznia 2027 r. na mapie Polski pojawi się nowych 12 miast – to zakłada przekazany do opiniowania projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast. Oprócz tego planowane są zmiany w granicach gmin i miast.

Do uzgodnień trafił projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy. Wynika to z faktu, że w 2026 r. do ministra spraw wewnętrznych i administracji wpłynęło 36 wniosków organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego stopnia gminnego dotyczących ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy. Większość z nich dotyczyła nadania statusu miasta oraz zmian ustalenie granic.

Zobacz również

12 nowych miast na mapie Polski od 1 stycznia 2027 roku

Projekt zakłada nadanie statusu miasta 12 miejscowościom od 1 stycznia 2027 roku. Są to:

  • Choceń – w gminie Choceń, w powiecie włocławskim, w województwie kujawsko-pomorskim;
  • Milejów – w gminie Milejów, w powiecie łęczyńskim, w województwie lubelskim;
  • Rzekuń – w gminie Rzekuń, w powiecie ostrołęckim, w województwie mazowieckim;
  • Czudec – w gminie Czudec, w powiecie strzyżowskim, w województwie podkarpackim;
  • Gorzyce – w gminie Gorzyce, w powiecie tarnobrzeskim, w województwie podkarpackim;
  • Wielopole Skrzyńskie – w gminie Wielopole Skrzyńskie, w powiecie ropczycko-sędziszowskim, w województwie podkarpackim;
  • Żołynia – w gminie Żołynia, w powiecie łańcuckim, w województwie podkarpackim;
  • Bakałarzewo – w gminie Bakałarzewo, w powiecie suwalskim, w województwie podlaskim;
  • Filipów – w gminie Filipów, w powiecie suwalskim, w województwie podlaskim;
  • Mielnik – w gminie Mielnik, w powiecie siemiatyckim, w województwie podlaskim;
  • Kazimierz Biskupi – w gminie Kazimierz Biskupi, w powiecie konińskim, w województwie wielkopolskim;
  • Kobyla Góra – w gminie Kobyla Góra, w powiecie ostrzeszowskim, w województwie wielkopolskim.

Oprócz tego od nowego roku mają zajść zmiany ustaleniu granic siedmiu innych miast. Dotyczy to:

  • miasta Strzelno (woj. kujawsko-pomorskie) - włączenie do dotychczasowego obszaru miasta części obszaru obrębu ewidencyjnego Bławaty, części obszaru obrębu ewidencyjnego Jeziorki, części obszaru obrębu ewidencyjnego Łąkie i części obszaru obrębu ewidencyjnego Strzelno Klasztorne.
  • miasta Strzelce Krajeńskie (woj. lubuskie) – włączenie do dotychczasowego obszaru miasta części obszaru obrębu ewidencyjnego Licheń i części obszaru obrębu ewidencyjnego Brzoza.
  • miasta Stary Sącz (woj. małopolskie) – włączenie do dotychczasowego obszaru miasta części działek.
  • miasta Baranów Sandomierski (woj. podkarpackie) - włączenie do dotychczasowego obszaru miasta części obszaru obrębu ewidencyjnego Dymitrów Duży i części obszaru obrębu ewidencyjnego Skopanie. Oprócz tego z Baranowa Sandomierskiego zostanie wyłączona część działek i włączona do obszaru gminy Baranów Sandomierski.
  • miasta Zalewo (woj. warmińsko-mazurskie) - włączenie do dotychczasowego obszaru miasta części obszaru obrębu ewidencyjnego Kupin.
  • miasta Biskupiec (woj. warmińsko-mazurskie) - włączenie do dotychczasowego obszaru miasta obszaru obrębu ewidencyjnego Biskupiec Kolonia, części obszaru obrębu ewidencyjnego Rukławki, części obszaru obrębu ewidencyjnego Rzeck.
  • miasta Mielno (woj. zachodniopomorskie) - włączenie do dotychczasowego obszaru miasta obszaru obrębu ewidencyjnego Łazy.
Zobacz również

Zmiany czekają też gminy

Oprócz zmian w miastach planowane są również te dotyczące gmin. Od 1 stycznia 2027 r. gmina Chełm (woj. lubelskie) zmieni nazwę na Pokrówka.

Zmienią się także granice między:

  • gminą Dobrcz a gminą Koronowo (woj. kujawsko pomorskie) - włączenie do dotychczasowego obszaru gminy Dobrcz części obszaru obrębu ewidencyjnego Stary Jasiniec z gminy Koronowo.
  • gminą Lniano a gminą Drzycim (woj. kujawsko-pomorskie) - włączenie do dotychczasowego obszaru gminy Lniano części obszaru obrębu ewidencyjnego Sierosław z gminy Drzycim.
  • gminą Firlej a gminą Michów (woj. lubelskie) - włączenie do dotychczasowego obszaru gminy Firlej części obszaru obrębu ewidencyjnego Gawłówka z gminy Michów.
  • gminą Szprotawa a gminą Małomice (woj. lubuskie) - włączenie do dotychczasowego obszaru gminy Szprotawa, części obszaru obrębu ewidencyjnego Śliwnik z gminy Małomice.
  • gminą Stary Sącz a miastem Nowy Sącz (woj. małopolskie) - włączenie do dotychczasowego obszaru gminy Stary Sącz części obszaru obrębu ewidencyjnego z miasta na prawach powiatu Nowy Sącz.
  • miastem Rybnik a gminą Czerwionka-Leszczyny (woj. śląskie) - włączenie do dotychczasowego obszaru miasta na prawach powiatu Rybnik części obszaru obrębu ewidencyjnego Przegędza z gminy Czerwionka-Leszczyny.
  • gminą Mielno a gminą Sianów - włączenie do dotychczasowego obszaru gminy Mielno obszaru obrębu ewidencyjnego Łazy, o powierzchni 746,08 ha, z gminy Sianów.

Natomiast od 1 stycznia 2028 r. zmienią się granice między miastem Żory a gminą Suszec (woj. śląskie) oraz między gminą Kalisz Pomorski a gminą Ińsko (woj. zachodniopomorskie).

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Aleksandra Kiełczykowska
Aleksandra Kiełczykowska

Redaktorka Forsal.pl. Absolwentka stosunków międzynarodowych ze specjalizacją bezpieczeństwo i studia strategiczne na Uniwersytecie Warszawskim, a z pasji dziennikarka. W przeszłości związana z Polską Press i Polską Agencją Prasową. 

Specjalizuje się w tematach związanych z bezpieczeństwem krajowym i międzynarodowym oraz tematyką społeczną. Od lat przygląda się przestrzeganiu praw człowieka w Polsce i na świecie. W wolnym czasie ogląda mecze siatkówki i czyta kolejne reportaże. 

Zobacz wszystkie artykuły tego autora12 nowych miast pojawi się na mapie Polski 1 stycznia 2027 r. Rząd przedstawił listę miejscowości i planowane zmiany granic »
Tematy: gminazmianamiastogranice
Powiązane
Zawieszenie prawa do azylu na granicy polsko-białoruskiej przedłużone. Opublikowano projekt
Zawieszenie prawa do azylu na granicy polsko-białoruskiej przedłużone. Opublikowano projekt
Zmiany w Programie Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. MSWiA pracuje nad przepisami
Zmiany w Programie Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. MSWiA pracuje nad przepisami
Pieniądze dla służb mundurowych MSWiA dopiero od 2027 r. Wkrótce jednak ruszą przetargi na sprzęt
Pieniądze dla służb mundurowych MSWiA dopiero od 2027 r. Wkrótce jednak ruszą przetargi na sprzęt
Nie przegap
Lotniskowiec w wizualizacji Elbit Systems
Nowa wizja wojny na morzu. Przerobią frachtowce na dronowe lotniskowce
NATO przygotuje Polskę na najgorszy scenariusz. Czekaliśmy na to od lat
NATO przygotuje Polskę na najgorszy scenariusz. Czekaliśmy na to od lat
Widmo klęski zagląda w oczy. Putin może dać zielone światło dla szaleńczej misji
Widmo klęski zagląda w oczy. Putin może dać zielone światło dla szaleńczej misji
mapa Polski
12 nowych miast pojawi się na mapie Polski 1 stycznia 2027 r. Rząd przedstawił listę miejscowości i planowane zmiany granic
Ai ACT
35 mln euro kary za AI. Firma źle używa sztucznej inteligencji. Tyle może kosztować naruszenie
Dron naziemny SabLynx PKT
Dron zjechał z bezzałogowej łodzi i zaatakował Rosjan. To pierwszy taki desant w historii
Odbudowa Pałacu Saskiego
Nie będzie odbudowy Pałacu Saskiego? Nikt nie chce podjąć decyzji
U.S. Forces Finish Latest Round of Strikes Against Iran
Eskalacja na Bliskim Wschodzie. USA zaatakowały dziesiątki irańskich obiektów; Iran atakuje amerykańskie bazy w regionie
Polecamy
Warszawski sąd zdecydował ws. ENA dla Ziobry. Orzeczenie jest prawomocne
Warszawski sąd zdecydował ws. ENA dla Ziobry. Orzeczenie jest prawomocne
LOT zapłaci miliardy więcej za paliwo. Koszty wzrosną o ponad 1,3 mld zł
LOT zapłaci miliardy za paliwo. Koszty wzrosną o ponad 1,3 mld zł
Co dzieje się z polskim przemysłem? Nowe dane GUS pokazują stagnację
Co dzieje się z polskim przemysłem? Nowe dane GUS pokazują stagnację
Tyle Polacy wydadzą na wakacyjne zakupy. Mimo drożyzny wielu nie zmienia budżetu
Tyle Polacy wydadzą na wakacyjne zakupy. Mimo drożyzny wielu nie zmienia budżetu
Nie tylko pensja decyduje o wyborze pracy. Ten czynnik odstrasza kandydatów
Nie tylko pensja decyduje o wyborze pracy. Ten czynnik odstrasza kandydatów
Zanim klikną „Kup teraz”, sprawdzają właśnie to. Różnice między pokoleniami są wyraźne
Zanim klikną „Kup teraz”, sprawdzają właśnie to. Różnice między pokoleniami są wyraźne
Konflikt USA–Iran znów uderza w rynki. Ropa reaguje gwałtownymi wzrostami
Konflikt USA-Iran znów uderza w rynki. Ropa reaguje gwałtownymi wzrostami
Ponad 8 tysięcy złotych. Taka będzie nowa pensja minimalna. Podwyżki dla setek tysięcy Polaków już od lipca
Ponad 8 tysięcy złotych. To nowa pensja minimalna. Podwyżki dla setek tysięcy Polaków od lipca
Kraj
Warszawski sąd zdecydował ws. ENA dla Ziobry. Orzeczenie jest prawomocne
Warszawski sąd zdecydował ws. ENA dla Ziobry. Orzeczenie jest prawomocne
NATO przygotuje Polskę na najgorszy scenariusz. Czekaliśmy na to od lat
NATO przygotuje Polskę na najgorszy scenariusz. Czekaliśmy na to od lat
mapa Polski
12 nowych miast pojawi się na mapie Polski 1 stycznia 2027 r. Rząd przedstawił listę miejscowości i planowane zmiany granic
praca, obowiązek, firma, pracownik, pracodawca, upał, limit
Zakaz wykonywania obowiązków podczas upałów. Jeżeli wymagane warunki nie zostaną spełnione, firma będzie musiała wstrzymać działalność
Wojsko wyjeżdża z baz. Dowództwo wydało pilny apel do Polaków
Wojsko wyjeżdża z baz. Dowództwo wydało pilny apel do Polaków
żuraw, gdańsk, stare miasto
Już 31 lipca 2026 roku nowy związek metropolitalny w Polsce - Trójmiasto i połowa województwa pomorskiego
Restauracja Hawełka
Co stało się z alkoholem z sejmowego bufetu? Urzędnicy znaleźli sprytny sposób
rodzice, dzieci, pies, właściciel, jezioro
Pies wskakuje do jeziora obok dzieci. Rodzic może wezwać straż, a właściciel dostać grzywnę
Świat
Lotniskowiec w wizualizacji Elbit Systems
Nowa wizja wojny na morzu. Przerobią frachtowce na dronowe lotniskowce
Dron naziemny SabLynx PKT
Dron zjechał z bezzałogowej łodzi i zaatakował Rosjan. To pierwszy taki desant w historii
U.S. Forces Finish Latest Round of Strikes Against Iran
Eskalacja na Bliskim Wschodzie. USA zaatakowały dziesiątki irańskich obiektów; Iran atakuje amerykańskie bazy w regionie
Widmo klęski zagląda w oczy. Putin może dać zielone światło dla szaleńczej misji
Widmo klęski zagląda w oczy. Putin może dać zielone światło dla szaleńczej misji
Zatrzymanie podejrzanych przeprowadzone przez FSB
Drony AI miały zaatakować rosyjskie lotniska. FSB twierdzi, że udaremniła drugą "Pajęczynę"
Ukraińcy zbadali rosyjską broń. Trop prowadzi do Japonii
Ukraińcy zbadali rosyjską broń. Trop prowadzi do Japonii
Daily Life in St. Petersburg
Mobilizacja w Rosji. Wzywają nauczycieli i urzędników do pilnowania porządku na stacjach benzynowych
Wojna przenosi się na terytorium Rosji. Potężna broń Ukrainy ma sięgnąć Moskwy
Rosja nasila „terror balistyczny” wobec Ukrainy. BBC analizuje, jak długo Moskwa utrzyma tempo ataków
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj