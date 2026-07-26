Pojawią się nad Polską za kilka dni. Wojsko ma ważny komunikat

Amerykańskie wojsko przeprowadzi w Polsce test z wykorzystaniem mikrobalonów stratosferycznych typu Micro-HAB. Balony wystartują z Powidza, gdzie stacjonują siły USA, a następnie skierują się na północ w stronę poligonu w Ustce. Loty będą odbywać się na wysokości od 18 do 21 km.

Mikrobalony przelecą z Powidza do Ustki. Misja USA w Polsce

Amerykańskie wojsko informuje, że ćwiczenia zostały zaplanowane we współpracy z polskimi władzami, a balony będą poruszać się wyłącznie w wyznaczonej i kontrolowanej przestrzeni powietrznej. Eksperyment nie będzie stanowił zagrożenia dla mieszkańców.

Mikrobalony zostaną wyposażone w specjalistyczną aparaturę, która umożliwi sprawdzenie nowych rozwiązań w zakresie rozpoznania oraz łączności wojskowej. Zebrane podczas lotów dane mają pomóc w ocenie przydatności tego typu platform podczas przyszłych operacji.

– Dzięki eksperymentom z platformami typu Micro-HAB, siły USA stale zwiększają świadomość sytuacyjną, elastyczność operacyjną, a także usprawniają proces podejmowania decyzji na wschodniej flance NATO – tłumaczy kpt. Victoria J. Connell z amerykańskiego Dowództwa Wielodomenowego w Europie MDC-E.

Mikobalony przelecą nad Polską. Wojsko apeluje do mieszkańców

Choć ryzyko niepowodzenia jest niewielkie, wojsko nie wyklucza, że podczas testów może dojść do nieprzewidzianych sytuacji. Z tego powodu Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych wydało komunikat skierowany do osób mieszkających w pobliżu planowanej trasy przelotu.

"W razie odnalezienia elementów mogących pochodzić z mikrobalonu stratosferycznego prosimy o ich niedotykanie i niepodejmowanie prób samodzielnego zabezpieczenia. O znalezisku należy niezwłocznie powiadomić odpowiednie służby" – czytamy.

Polska nie będzie pierwszym miejscem takich testów. W maju armia USA przeprowadziła podobny eksperyment podczas ćwiczeń Sword 2026 w Szwecji. Mikrobalony pozostawały w powietrzu od 24 do 30 godzin, a następnie wylądowały na Łotwie.

– Testowanie takich rozwiązań pomaga nam lepiej zrozumieć sposób ich działania i ocenić, w jakim stopniu mogą zostać wykorzystane w przyszłych operacjach na rzecz regionalnego bezpieczeństwa – mówił wówczas płk Jeffrey Pickler, cytowany przez służby prasowe US Army.

USA testują nową broń rozpoznania. Czym są balony stratosferyczne?

Balony stratosferyczne od lat wykorzystywane są głównie do badań naukowych, m.in. do obserwacji zjawisk zachodzących w górnych warstwach atmosfery czy badań promieniowania kosmicznego. Ich zastosowanie jako platform dla systemów rozpoznawczych i łączności pozostaje jednak stosunkowo nowym kierunkiem rozwoju.

Amerykanie zwracają uwagę, że rozwój tego typu technologii ma związek z rosnącą aktywnością Rosji i Białorusi, które coraz częściej wykorzystują balony oraz niewielkie bezzałogowce do prowadzenia rozpoznania, obserwacji infrastruktury i działań hybrydowych.

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