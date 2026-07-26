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Polacy masowo ruszyli po węgiel w lipcu. Składy przeżywają oblężenie przed drożyzną

Anna Kot
Anna KotAnna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
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dzisiaj, 11:02
Węgiel Pieniądze
Ceny węgla w lipcu 2026 mocno zaskakują. Polacy masowo robią to w środku lata, aby oszczędzić/shutterstock
Mimo upałów w składach opału panuje gigantyczny ruch. Polacy masowo ruszyli na zakupy w środku lata, bo lipiec 2026 roku przyniósł niespodziewany zwrot akcji. Eksperci nie pozostawiają złudzeń: to ostatni dzwonek na tanie zaopatrzenie, a jesienne podwyżki brutalnie uderzą w spóźnialskich. Sprawdziliśmy aktualne stawki - oto ile dzisiaj kosztuje tona węgla, ekogroszku i orzecha w PGG, PKW oraz na prywatnych składach.

Dlaczego wszyscy kupują węgiel w lipcu?

Kupowanie opału w środku lata to nie szaleństwo, a chłodna kalkulacja. Po zakończeniu sezonu grzewczego popyt drastycznie spada, a sprzedawcy walczą o klienta.

  • Brak kolejek i natychmiastowa dostępność każdego sortymentu.
  • Ochrona przed jesiennym skokiem cen, który powtarza się co roku.
  • Gwarancja suchego towaru, co bezpośrednio przekłada się na jego wyższą kaloryczność.

Sklep PGG w lipcu 2026. Oto oficjalny cennik polskiego węgla

Polska Grupa Górnicza (PGG) pozostaje pierwszym wyborem dla milionów gospodarstw. Oto jak wyglądają aktualne stawki za najpopularniejsze rodzaje paliwa:

  • Węgiel Kostka (Jankowice) - 1200 zł za tonę (luzem),
  • Węgiel Kostka (Piast) - 1300 zł za tonę (luzem),
  • Węgiel Orzech (Marcel / Ziemowit) - 1150 zł za tonę (luzem),
  • Węgiel Orzech (Piast) - 1229 zł za tonę (luzem),
  • Groszek Pieklorz - 1250 zł za tonę (luzem).

Dla osób szukających mniejszych porcji PGG przygotowało opcje workowane. Za 20-kilogramowy worek popularnego Karlika lub Pieklorza zapłacimy obecnie 27,30 zł. Zaawansowane ekologicznie paliwa jak Błękitny Plus kosztują 30,00 zł za 15 kg. Uwaga: Do powyższych kwot należy doliczyć koszty transportu z Kwalifikowanego Składu Węgla (KSW) do Twojego domu.

Oferta PKW: Pułapka, na którą musisz uważać!

Południowy Koncern Węglowy (PKW) również kusi letnimi promocjami, głównie w segmencie ekogroszków. Tutaj jednak trzeba bardzo dokładnie czytać opisy ofert, aby nie dać się nabrać na pozornie niską cenę. PKW podaje ceny za paletę 800 kg, a nie za pełną tonę (1000 kg):

  • Groszek Sobieski (paleta 800 kg) - 1088 zł (w przeliczeniu to ok. 1360 zł/t),
  • Groszek Sobieski Premium (paleta 800 kg) - 1144 zł (w przeliczeniu to ok. 1430 zł/t).

Jeśli wolisz tradycyjne opakowania typu Big Bag (1000 kg), zapłacisz odpowiednio 1360 zł za Sobieskiego lub 1310 zł za Jaret Plus.

Prywatne składy i ciepło.gov.pl. Gdzie jest najtaniej?

Jeśli nie chcesz zamawiać bezpośrednio z kopalń, oficjalna rządowa porównywarka Ciepło.gov.pl pokazuje, że lokalne składy węgla ostro walczą o przetrwanie martwego sezonu. Najniższe raportowane ceny w kraju zaczynają się już od trzycyfrowych kwot:

  • Węgiel Orzech (luzem) - od 850 zł za tonę,
  • Węgiel Groszek - od 990 zł za tonę,
  • Ekogroszek - od 1090 zł za tonę,
  • Orzechy premium (Wesoła, Staszic, Ziemowit) - od 1300 zł za tonę.

FAQ - najważniejsze pytania o zakup węgla po sezonie

Ile kosztuje tona węgla w lipcu 2026? Ceny zależą od dostawcy i sortymentu. W sklepie PGG najtańszy węgiel orzech luzem kupisz za 1150 zł za tonę, a kostkę za 1200-1300 zł. Na prywatnych składach ceny orzecha luzem zaczynają się już od 850 zł, ale za odmiany premium trzeba zapłacić około 1300 zł.

Dlaczego węgiel z PKW wydaje się tańszy? To częsty błąd kupujących. Południowy Koncern Węglowy podaje ceny za paletę o wadze 800 kg (np. 1088 zł za Groszek Sobieski). Po przeliczeniu na pełną tonę (1000 kg) realna cena wynosi około 1360 zł. Zawsze sprawdzaj wagę opakowania przed zakupem.

Czy ceny węgla wzrosną jesienią? Tak. Sezonowość na rynku paliw stałych jest stałym trendem. Od września, wraz ze wzrostem popytu i obciążenia logistycznego, ceny węgla w składach i kopalniach regularnie idą w górę. Lipiec i sierpień to statystycznie najlepszy moment na zakupy.

Gdzie najprościej porównać ceny opału w mojej okolicy? Najlepszym narzędziem jest rządowa, darmowa porównywarka Ciepło.gov.pl. Lokalne składy węgla z całej Polski mają obowiązek aktualizować tam swoje cenniki, co pozwala szybko znaleźć najtańszą ofertę w danym powiecie.

Czy podane ceny węgla zawierają koszt dostawy? Nie. Zarówno PGG, PKW, jak i większość składów podaje ceny za sam towar. Do ostatecznego rachunku trzeba doliczyć koszty transportu, które zależą od odległości Twojego domu od składu lub punktu wydobycia.

Dlaczego Polacy kupują węgiel w lipcu 2026?

Po zakończeniu sezonu grzewczego popyt spada, a sprzedawcy walczą o klienta. Lipiec 2026 oznacza brak kolejek, natychmiastową dostępność sortymentu, ochronę przed jesiennym skokiem cen i gwarancję suchego towaru.

Ile kosztuje węgiel w sklepie PGG w lipcu 2026?

W sklepie PGG Węgiel Orzech Marcel / Ziemowit kosztuje 1150 zł za tonę luzem, Orzech Piast 1229 zł, Kostka Jankowice 1200 zł, Kostka Piast 1300 zł, a Groszek Pieklorz 1250 zł za tonę luzem.

Na co uważać w ofercie Południowego Koncernu Węglowego w lipcu 2026?

Południowy Koncern Węglowy podaje ceny za paletę 800 kg, a nie za pełną tonę 1000 kg. Groszek Sobieski za 1088 zł to ok. 1360 zł/t, a Groszek Sobieski Premium za 1144 zł to ok. 1430 zł/t.

Jakie najniższe ceny pokazuje Ciepło.gov.pl na lokalnych składach węgla?

Ciepło.gov.pl pokazuje najniższe raportowane ceny: Węgiel Orzech luzem od 850 zł za tonę, Węgiel Groszek od 990 zł za tonę, Ekogroszek od 1090 zł za tonę, a Orzechy premium od 1300 zł za tonę.

Czy ceny PGG, PKW i składów zawierają koszt dostawy węgla?

Nie. PGG, PKW i większość składów podaje ceny za sam towar. Do ostatecznego rachunku trzeba doliczyć koszty transportu, zależne od odległości domu od składu lub punktu wydobycia.

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Źródło: forsal.pl
Anna Kot
Anna Kot

Absolwentka filologii polskiej (ze specjalnością komunikacja społeczna) na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej oraz dziennikarstwa (ze specjalnością nowe media) na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Blogerka, social media freak, miłośniczka podróży, escape roomów i… kotów (bo nazwisko zobowiązuje). Wcześniej dziennikarka Wirtualnej Polski, redaktorka magazynu, copywriterka, freelance pisarka dla "Faktu" i "Newsweeka", a także project managerka. Wielbicielka włoskiej kuchni, a także szeroko rozumianej sfery beauty. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.

Link do profilu autorki na LinkedIn: https://pl.linkedin.com/in/anna-kot-04061b18b

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Tematy: węgielPGGceny węglaPKW
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