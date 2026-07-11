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To już koniec z takim wkładaniem puszek i butelek do recyklomatu. Szykuje się rewolucyjna zmiana w systemie kaucyjnym

Jagienka Michalik
Jagienka Michalik
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dzisiaj, 07:33
To koniec z takim wkładaniem puszek i butelek do recyklomatu
To koniec z takim wkładaniem puszek i butelek do recyklomatu/Shutterstock
Jedna butelka, druga butelka, trzecia puszka... Kto choć raz zwracał opakowania w ramach systemu kaucyjnego, ten wie, że największym problemem nie jest sama kaucja, ale czas. Każde opakowanie trzeba włożyć do maszyny osobno, a gdy przed recyklomatem ustawi się kolejka, cała operacja potrafi trwać kilkanaście minut. Tymczasem w krajach skandynawskich od lat działa to znacznie prościej. Czy i w Polsce ruszy recyklomatowa rewolucja?

Od początku działania systemu kaucyjnego trudno było znaleźć dyskusję, w której nie pojawiało się pytanie: dlaczego w Polsce nie można oddawać butelek tak jak w Szwecji czy Norwegii? W mediach społecznościowych regularnie publikowano nagrania pokazujące zagraniczne recyklomaty, do których wystarczy wsypać cały worek opakowań.

Czy i w Polsce doczekamy się recyklomatowej rewolucji?

Na razie są pierwsze jaskółki tych zmian. Podobne urządzenie już się w naszym kraju pojawiło. Recyklomat, który pozwala oddać jednorazowo nawet 100 butelek i puszek objętych systemem kaucyjnym uruchomiła w hali w Poznaniu niemiecka sieć hurtowni Selgros.

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"Ktoś w końcu pomyślał"

Zmianą w skandynawskim stylu sieć pochwaliła się w mediach społecznościowych, donosi serwis radiozet.pl, który cytuje entuzjastyczne wpisy internautów, jakie pojawiły się pod wpisem Selgrosa.

"Tak powinny wyglądać wszystkie butelkomaty", Ktoś w końcu pomyślał", "Biedronka, patrzycie? Czas wyciągnąć wnioski" – piszą użytkownicy.

Nie brakuje też pytań o kolejne lokalizacje

Radio ZET zapytało Selgros, czy podobne recyklomaty pojawią się również w innych halach. – Obecnie analizujemy zainteresowanie klientów oraz efektywność funkcjonowania recyklomatów. Decyzje dotyczące ewentualnego rozszerzenia projektu, w tym kolejnych lokalizacji i harmonogramu wdrożeń, będą podejmowane w oparciu o wyniki tych analiz oraz obserwowane potrzeby rynku – przekazał rozgłośni dyrektor działu marketingu Selgrosa Cezary Furmanowicz. Na razie sieć nie deklaruje więc, kiedy urządzenia trafią do kolejnych miast.

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Polski system kaucyjny dopiero się rozpędza

Choć zdecydowana większość Polaków popiera system kaucyjny, jego pierwsze miesiące nie należą do najłatwiejszych. Klienci skarżą się przede wszystkim na przepełnione recyklomaty, awarie urządzeń i kolejki, które tworzą się właśnie dlatego, że każdą butelkę lub puszkę trzeba zwracać osobno.

Eksperci przekonują jednak, że takich problemów nie da się uniknąć na początku działania systemu. J

Joanna Górecka ze spółki Polski System Kaucyjny mówiła w rozmowie z Radiem ZET, że nawet zakup prostszych recyklomatów oznacza dla sklepów ogromne koszty. Jej zdaniem z czasem będą pojawiały się kolejne rozwiązania ułatwiające korzystanie z systemu zarówno konsumentom, jak i handlowcom.

– Te pierwsze kilka miesięcy będzie trudne, bo nasz system kaucyjny dopiero się rozwija. Będą błędy, będziemy się "przewracać", ale z czasem wypracujemy rozwiązania, które znajdą duże społeczne zaufanie i zarówno konsumenci, jak i sprzedawcy, zrozumieją, że to wszystko naprawdę ma głęboki sens – powiedziała portalowi Radio ZET.

Recyklomat uruchomiony przez Selgros pokazuje, że rozwiązania znane ze Skandynawii zaczynają trafiać również do Polski. Na razie jest to jednak pojedyncza lokalizacja i nie wiadomo jeszcze, kiedy podobne urządzenia pojawią się w innych sklepach.

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Źródło: forsal.pl
Jagienka Michalik
Jagienka Michalik

Absolwentka politologii i dziennikarstwa na  Uniwersytecie Jagiellońskim, także PR-owiec.  Przez blisko dziesięć lat jej pasją było radio, gdzie prowadziła audycje i robiła reportaże,  ostatecznie zwyciężyła magia mediów  internetowych. Bliskie są jej tematy związane z rynkiem pracy i przedsiębiorczością. Lubi rozmawiać z ludźmi i opisywać ich historie, także  te biznesowe, prowadzące do sukcesu. Prywatnie wielbicielka psów i kotów, górskich wędrówek, jazdy na nartach i podróży w miejsca nieoczywiste. 

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Tematy: zmianabutelkipuszkirecyklomat
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