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Wojsko płaci Polakom prawie 6 tys. zł za… wakacyjny kurs. Zgłoszenia już ruszyły

Jagienka Michalik
Jagienka Michalik
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dzisiaj, 08:03
Przeszkolą cię w wojsku i jeszcze ci za to… zapłacą 6 tysięcy złotych. Zgłoszenia już ruszyły. To może być absolutny hit
Przeszkolą cię w wojsku i jeszcze ci za to… zapłacą 6 tysięcy złotych. Będzie z tego hit?/ShutterStock
Jeśli ktoś szuka sezonowej pracy na lato, ale niekoniecznie chce stać za ladą, kelnerować albo pracować przy zbiorach, może za pieniądze sprawdzić się w wojsku. Ministerstwo Obrony Narodowej oferuje zdobycie podstawowego przeszkolenia i jeszcze za to płaci. Można zarobić niemal 6 tys. zł brutto. Trwa nabór do kolejnej edycji programu „Wakacje z wojskiem”.

Wojsko szuka ochotników

„Wakacje z wojskiem” to Program skierowany przede wszystkim do osób między 18. a 35. rokiem życia. Resort zachęca do udziału maturzystów, studentów oraz wszystkich, którzy chcą zdobyć nowe umiejętności albo szukają alternatywy dla tradycyjnej pracy sezonowej. Warunek jest jeden. Trzeba mieć ukończone 18 lat.

Zgłoszenie można złożyć na kilka sposobów. Kandydaci mogą zarejestrować się przez Internet, telefonicznie lub osobiście w Wojskowych Centrach Rekrutacji.

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Trzy turnusy i blisko 90 jednostek wojskowych w całej Polsce

Program „Wakacje z wojskiem”, który obejmuj podstawowe szkolenie, został podzielony na trzy 27-dniowe turnusy, które odbędą się w blisko 90 jednostkach wojskowych i ośrodkach szkoleniowych na terenie całego kraju.

Pierwszy turnus rozpoczął się 8 czerwca i potrwa do 4 lipca. Osoby, które nie zdążyły się zapisać, nadal mają szansę wziąć udział w programie. Do wyboru pozostały jeszcze dwa terminy: od 13 lipca do 8 sierpnia oraz od 17 sierpnia do 12 września.

Prawie 6 tys. zł brutto i pełne zabezpieczenie

Udział w programie to nie tylko możliwość zdobycia nowych doświadczeń. Każdy uczestnik otrzyma wynagrodzenie w wysokości blisko 6 tys. zł brutto.

Na tym jednak nie koniec. Wojsko zapewnia również pełne zaplecze organizacyjne. Ochotnicy otrzymają zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie, opiekę medyczną oraz ubezpieczenie.

To oznacza, że przez niemal miesiąc uczestnicy nie ponoszą dodatkowych kosztów związanych z pobytem na szkoleniu.

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Nie tylko piechota. Kandydaci sami wybiorą rodzaj służby

Resort obrony przekonuje, że program został przygotowany w taki sposób, aby każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Ochotnicy mogą wybierać jednostki nie tylko ze względu na termin i lokalizację, ale także rodzaj służby. Do dyspozycji są między innymi jednostki wojsk lądowych, wojsk pancernych, desantowych, rakietowych oraz Marynarki Wojennej.

- Dzięki temu każdy ochotnik będzie miał możliwość znalezienia szkolenia odpowiadającego swoim zainteresowaniom i predyspozycjom – poinformowało Ministerstwo Obrony Narodowej.

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Źródło: forsal.pl
Jagienka Michalik
Jagienka Michalik

Absolwentka politologii i dziennikarstwa na  Uniwersytecie Jagiellońskim, także PR-owiec.  Przez blisko dziesięć lat jej pasją było radio, gdzie prowadziła audycje i robiła reportaże,  ostatecznie zwyciężyła magia mediów  internetowych. Bliskie są jej tematy związane z rynkiem pracy i przedsiębiorczością. Lubi rozmawiać z ludźmi i opisywać ich historie, także  te biznesowe, prowadzące do sukcesu. Prywatnie wielbicielka psów i kotów, górskich wędrówek, jazdy na nartach i podróży w miejsca nieoczywiste. 

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Tematy: wojskowakacjeszkolenie
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