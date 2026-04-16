Pierścień ognia wokół Doniecka. Drony Azowa demolują rosyjską logistykę

Drony demolują rosyjską logistykę. Swobodnie latają w mieście

Ukraińskie drony kamikadze atakują przede wszystkim rosyjskie ciężarówki przewożące żołnierzy, amunicję i sprzęt wojskowy, a także cysterny z paliwem. Uderzają głównie na drogach w okolicach miejscowości Zuhres, Andrijiwka, Starobeszewo, Gorłówka i Łysyczańsk, a także na obwodnicy Doniecka.

Z opublikowanego nagrania wynika, że drony mogą również swobodnie operować nad Donieckiem, ponad 50 km od linii frontu. Na nagraniu widać m.in. stadion Donbas Arena, położony w centrum okupowanego miasta, wybudowany na Euro 2012.

Do tej pory Rosjanie czuli się bezpiecznie w Doniecku

W komunikacie dołączonym do nagrania Azow zaznacza, że skuteczne działania operatorów bezzałogowców w głębi zaplecza operacyjnego wskazują na nieskuteczność rosyjskich systemów obrony przeciwlotniczej i walki elektronicznej w tym rejonie.

"Jeszcze niedawno okupanci czuli się tam całkowicie bezpiecznie. Teraz wszystkie cele wojskowe przemieszczające się drogami wokół Doniecka będą niszczone" – podkreśliła jednostka.

Ukraina demoluje zaplecze Rosjan

Amerykański think tank Instytut Studiów nad Wojną (ISW) w raporcie zauważa, że od początku roku Ukraina wyraźnie zintensyfikowała uderzenia średniego zasięgu (do 150 km od linii frontu) wymierzone w rosyjską logistykę, sprzęt wojskowy i siłę żywą. Ich celem jest przede wszystkim zakłócenie przygotowań do wiosenno-letniej ofensywy armii Putina.

ISW odnotowało przypadki 41 takich uderzeń w styczniu 2026 roku, 61 w lutym oraz 115 w marcu.

Ukraine has markedly increased its mid-range strike campaign against Russian logistics, military equipment, and manpower since late 2025 and particularly in early 2026, which has impeded Russian advances across the theater and is likely also interfering with the Russian… https://t.co/D2OnSBoLqI pic.twitter.com/kSIQyt2U7q April 10, 2026 Rozwiń

Naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy generał Ołeksandr Syrski poinformował 9 kwietnia, że Siły Systemów Bezzałogowych realizują ponad 11 tys. misji bojowych dziennie. Podał, że w samym marcu trafiły w ponad 150 tys. potwierdzonych celów – o 50 proc. więcej niż w lutym.

Ponadto Syrski mówił, że ukraińskie wojska przeprowadziły ponad 350 uderzeń dronowych średniego zasięgu, w tym na 143 rosyjskie obiekty logistyczne i magazyny, 52 stanowiska dowodzenia oraz 20 obiektów infrastruktury paliwowej i energetycznej.