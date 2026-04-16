Pierścień ognia wokół Doniecka. Drony Azowa demolują rosyjską logistykę

Wojciech Rodak
dzisiaj, 14:15
[aktualizacja dzisiaj, 14:23]
Pierścień ognia wokół Doniecka. Drony Azowa demolują rosyjską logistykę
Ukraina wyraźnie intensyfikuje kampanię dronową na bliskim zapleczu frontu. Operatorzy bezzałogowców z 1. Korpusu Gwardii Narodowej Ukrainy Azow rozpoczęli systematyczne ataki na szlaki logistyczne w Doniecku – największym okupowanym przez Rosję mieście Ukrainy – a także w jego okolicach. Na opublikowanym nagraniu widać, że uderzają w ciężarówki i cysterny nie tylko na drogach, ale nawet w samym centrum miasta, obnażając braki rosyjskich systemów przeciwlotniczych.

Drony demolują rosyjską logistykę. Swobodnie latają w mieście

Ukraińskie drony kamikadze atakują przede wszystkim rosyjskie ciężarówki przewożące żołnierzy, amunicję i sprzęt wojskowy, a także cysterny z paliwem. Uderzają głównie na drogach w okolicach miejscowości Zuhres, Andrijiwka, Starobeszewo, Gorłówka i Łysyczańsk, a także na obwodnicy Doniecka.

Z opublikowanego nagrania wynika, że drony mogą również swobodnie operować nad Donieckiem, ponad 50 km od linii frontu. Na nagraniu widać m.in. stadion Donbas Arena, położony w centrum okupowanego miasta, wybudowany na Euro 2012.

Do tej pory Rosjanie czuli się bezpiecznie w Doniecku

W komunikacie dołączonym do nagrania Azow zaznacza, że skuteczne działania operatorów bezzałogowców w głębi zaplecza operacyjnego wskazują na nieskuteczność rosyjskich systemów obrony przeciwlotniczej i walki elektronicznej w tym rejonie.

"Jeszcze niedawno okupanci czuli się tam całkowicie bezpiecznie. Teraz wszystkie cele wojskowe przemieszczające się drogami wokół Doniecka będą niszczone" – podkreśliła jednostka.

Ukraina demoluje zaplecze Rosjan

Amerykański think tank Instytut Studiów nad Wojną (ISW) w raporcie zauważa, że od początku roku Ukraina wyraźnie zintensyfikowała uderzenia średniego zasięgu (do 150 km od linii frontu) wymierzone w rosyjską logistykę, sprzęt wojskowy i siłę żywą. Ich celem jest przede wszystkim zakłócenie przygotowań do wiosenno-letniej ofensywy armii Putina.

ISW odnotowało przypadki 41 takich uderzeń w styczniu 2026 roku, 61 w lutym oraz 115 w marcu.

Naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy generał Ołeksandr Syrski poinformował 9 kwietnia, że Siły Systemów Bezzałogowych realizują ponad 11 tys. misji bojowych dziennie. Podał, że w samym marcu trafiły w ponad 150 tys. potwierdzonych celów – o 50 proc. więcej niż w lutym.

Ponadto Syrski mówił, że ukraińskie wojska przeprowadziły ponad 350 uderzeń dronowych średniego zasięgu, w tym na 143 rosyjskie obiekty logistyczne i magazyny, 52 stanowiska dowodzenia oraz 20 obiektów infrastruktury paliwowej i energetycznej.

kal1.png
||
