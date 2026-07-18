Forsal logo

Wojna dronów nad Afryką. Turecki Akinci zmienia reguły gry – poluje na chińskie bezzałogowce

W. Rodak
Wojciech RodakRedaktor Forsal.pl, specjalizujący się w tematyce bezpieczeństwa
Ten tekst przeczytasz w 4 minuty
dzisiaj, 07:12
Bron Bayrakter Akinci
Wojna dronów nad Afryką. Turecki Akinci zmienia reguły gry – poluje na chińskie bezzałogowce/Shutterstock
Nad Sudanem trwa wojna, która pokazuje, jak może wyglądać kolejny etap rozwoju lotnictwa bezzałogowego. Tureckie Bayraktary AKINCI przechwytują chińskie drony FH-95 i CH-95 wykorzystywane przez rebeliantów z Sił Szybkiego Wsparcia (RSF). Jeśli doniesienia o starciu z 13 lipca się potwierdzą, będzie to jeden z pierwszych udokumentowanych przypadków skutecznego zestrzelenia dużego bezzałogowca przez innego ciężkiego drona w warunkach bojowych. Co sprawia, że turecka konstrukcja okazuje się tak skuteczna?

Wojna dronów nad Sudanem. Turecki dron dominuje

Jeszcze kilka lat temu bezzałogowce kojarzyły się głównie z atakowaniem celów naziemnych lub prowadzeniem rozpoznania. Dziś coraz częściej ich zadaniem staje się... zwalczanie innych dronów. Właśnie taki scenariusz obserwujemy w Sudanie, gdzie ciężkie tureckie bezzałogowce Bayraktar AKINCI wspierające armię rządową zaczęły przechwytywać chińskie maszyny wykorzystywane przez rebeliantów z Sił Szybkiego Wsparcia (RSF).

Bayraktar AKINCI
Bayraktar AKINCI/Azeri Army

Według dostępnych informacji w ostatnich tygodniach rebelianci stracili kilka chińskich bezzałogowców rozpoznawczych FH-95 i CH-95. Szczególne zainteresowanie wzbudziło starcie z 13 lipca, kiedy AKINCI miał zestrzelić drona CH-95 przy użyciu pocisku powietrze–powietrze. Jeżeli doniesienia zostaną ostatecznie potwierdzone, będzie to jeden z pierwszych udokumentowanych przypadków, gdy ciężki bezzałogowiec skutecznie przechwycił i zniszczył innego dużego drona podczas rzeczywistych działań wojennych.

Znaczenie tego wydarzenia wykracza jednak poza samo zestrzelenie. Pokazuje ono, że technologie rozwijane dotąd głównie podczas prób poligonowych – radar AESA, pociski powietrze–powietrze i zintegrowane systemy kierowania ogniem na pokładzie dużego drona – zaczynają sprawdzać się również na prawdziwym polu walki. Jednocześnie coraz większego znaczenia nabiera odbieranie przeciwnikowi jego "oczu i uszu", czyli bezzałogowców prowadzących rozpoznanie i wskazujących cele dla artylerii.

Dlaczego AKINCI ma przewagę?

Przewaga tureckiej konstrukcji nie wynika z jednego rozwiązania, lecz z połączenia kilku technologii. Bayraktar AKINCI to bezzałogowiec znacznie większy od chińskich CH-95 i FH-95. Turecka maszyna ma maksymalną masę startową około 6 ton, może pozostawać w powietrzu ponad 24 godziny, operuje na wysokości przekraczającej 13,7 km i zabiera nawet 1350 kg uzbrojenia oraz wyposażenia.

Dla porównania CH-95 waży około 650 kg, przenosi do 170 kg ładunku, pozostaje w powietrzu od 6 do 12 godzin i osiąga pułap około 7 km. Większy FH-95 ma masę startową około 1000 kg, udźwig do 250 kg i może wykonywać misje trwające nawet 35 godzin. Obie chińskie konstrukcje zaprojektowano przede wszystkim do prowadzenia rozpoznania, walki elektronicznej oraz wskazywania celów dla innych środków ogniowych.

Pierwszą przewagą AKINCI jest wysokość lotu. Może operować nawet sześć kilometrów wyżej niż chińskie konstrukcje, dzięki czemu wcześniej wykrywa przeciwnika i przejmuje inicjatywę.

Drugim kluczowym elementem jest radar AESA Murad 100-A opracowany przez Aselsan. W przeciwieństwie do wielu klasycznych dronów AKINCI nie musi polegać wyłącznie na kamerach optycznych. Radar pozwala samodzielnie wykrywać, śledzić i klasyfikować cele powietrzne również nocą oraz przy ograniczonej widoczności.

Nie mniej ważne jest uzbrojenie. Według dostępnych informacji sudańskie AKINCI wykorzystują przeciwlotnicze pociski Roketsan Sungur, pierwotnie opracowane jako przenośny zestaw przeciwlotniczy, a później zintegrowane z bezzałogowcami. Dzięki temu turecka maszyna może nie tylko atakować cele naziemne, ale również zwalczać inne statki powietrzne.

W praktyce nie był to jednak klasyczny pojedynek dwóch maszyn przypominający walkę myśliwców. Znacznie bardziej prawdopodobny scenariusz zakłada, że AKINCI wykrył lecącego po przewidywalnej trasie chińskiego drona, a następnie odpalił pocisk z bezpiecznej odległości. Dla dużego i stosunkowo powolnego bezzałogowca wykonanie skutecznego manewru unikowego było bardzo trudne.

AKINCI nie będą "królami nieba". Chodzi o trend

Wojna domowa w Sudanie staje się poligonem doświadczalnym dla nowych technologii. Armia rządowa wykorzystuje tureckie bezzałogowce, podczas gdy rebelianci sięgają po chińskie platformy rozpoznawcze i uderzeniowe. W efekcie nad afrykańskim państwem dochodzi do starć sprzętu reprezentującego dwie różne szkoły rozwoju lotnictwa bezzałogowego.

Nie oznacza to jednak, że AKINCI zastąpi klasyczne myśliwce lub stanie się nowym "królem nieba". Turecka konstrukcja pozostaje dużym, stosunkowo powolnym bezzałogowcem pozbawionym cech stealth. W warunkach konfliktu z przeciwnikiem dysponującym nowoczesnymi systemami przeciwlotniczymi, takimi jak Patriot czy S-400, oraz lotnictwem myśliwskim jej możliwości byłyby znacznie bardziej ograniczone niż nad Sudanem.

To właśnie dlatego wydarzeń z Afryki nie należy traktować jako gotowego modelu przyszłych konfliktów. Są one raczej dowodem, że przechwytywanie dronów przez inne drony stało się technicznie możliwe i może być opłacalne ekonomicznie. W wielu sytuacjach znacznie tańszy bezzałogowiec może wykonać zadanie, do którego dotąd trzeba było wysyłać kosztowny myśliwiec lub odpalać drogie pociski przeciwlotnicze.

Najciekawsze może okazać się jednak to, co wydarzy się za kilka lat. Stany Zjednoczone rozwijają odrzutowe YFQ-42A Dark Merlin i YFQ-44A Fury w programie Collaborative Combat Aircraft, Turcja pracuje nad Kızılelmą, a kolejne państwa inwestują w szybkie bezzałogowce zdolne do współpracy z myśliwcami. To właśnie takie konstrukcje, a nie ciężkie platformy pokroju AKINCI, mogą w przyszłości przejąć rolę bezzałogowych myśliwców. Sudan pokazuje więc nie tyle gotowy obraz przyszłej wojny, ile pierwszy praktyczny krok w tym kierunku.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
W. Rodak
Wojciech Rodak

Redaktor Forsal.pl. Absolwent politologii na Uniwersytecie SWPS, z zamiłowania historyk. W przeszłości związany z Polskim Radiem, Wirtualną Polską, dziennikiem „Polska The Times” oraz miesięcznikiem „Nasza Historia”. Publikował również w Gazeta.pl i „Newsweek Historia”. Były wieloletni współpracownik Ośrodka „Karta” i Muzeum Getta Warszawskiego. Autor pierwszej pełnej biografii gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego - „Decyzje ‘Bora’. (Auto)biografia Tadeusza Komorowskiego - kawalerzysty, olimpijczyka, dowódcy, wodza i premiera”.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraWojna dronów nad Afryką. Turecki Akinci zmienia reguły gry – poluje na chińskie bezzałogowce »
Tematy: wojna domowa w sudaniewojna dronówBayraktar AKINCIchińskie drony
Powiązane
Ukraińscy żołnierze na poligonie
Miażdżenie twarzy i dół z Rosjanami. Byli żołnierze o patologiach w elitarnym pułku Ukrainy
Dron YFQ-44A Fury podczas testu
To może być lojalny skrzydłowy dla polskich F-35. Przeszedł pierwszy udany test z uzbrojeniem
Linia produkcyjna myśliwców F-35
Finlandia dołącza do elitarnego grona. Będzie produkować elementy do F-35 200 km od granicy z Rosją
System antybalistyczny
Europa buduje własny THAAD. Antyrakietowym projektem kieruje Rosjanin
Myśliwiec F-35
Głośno rozważa zakup Gripenów, po cichu kupuje kolejne F-35. Wyjaśnił grę Kanady
Myśliwiec Su-35
Ukraińcy złapali Su-35 w pułapkę. F-16 miał zwabić myśliwiec, Patriot czekał w zasadzce
Nie przegap
Bron Bayrakter Akinci
Wojna dronów nad Afryką. Turecki Akinci zmienia reguły gry – poluje na chińskie bezzałogowce
Będzie radykalna zmiana w podatku od mieszkań?
Będzie radykalna zmiana w podatku od mieszkań? Jest już nowa wersja przepisów. Trzeba zapłacić więcej
Niedziela handlowa 19.07.2026: sklepy otwarte 19 lipca czy obowiązuje zakaz handlu. Czy jutro jest niedziela handlowa?
Niedziela handlowa 19.07.2026: sklepy otwarte 19 lipca czy obowiązuje zakaz handlu. Czy jutro jest niedziela handlowa?
termometr, upał, widok
Nowe zasady pracy w czasie upałów. Ministra podpisała rozporządzenie
Dziecko, zdjęcie
Całkowity zakaz publikacji wizerunku dzieci przez podmioty prowadzące żłobek, klub dziecięcy lub punkt opieki dziennej. Zgoda rodzica nie będzie już miała znaczenia
Masz mniej niż 4451,80 złotych emerytury? Nie zapomnij tego zgłosić
Masz mniej niż 4451,80 złotych emerytury? Nie zapomnij tego zgłosić
Jeszcze więcej wojska pod nosem Rosji. Brytyjczycy przerzucają armię
Jeszcze więcej wojska pod nosem Rosji. Brytyjczycy przerzucają armię
świadczenie, dochód, koszty, sejm, 800 plus
Nowe świadczenie: 2333 zł miesięcznie dla każdego Polaka od 3 roku życia, zamiast 800 plus (również dla dorosłych). Jest decyzja
Polecamy
Niemcy oburzeni słowami swojego kanclerza. Friedrich Merz skompromitował się w oczach
Niemcy coraz bliżej zmian w polityce bezpieczeństwa? Trwają analizy oferty Francji
Deweloperzy mają powody do zmartwień? Tak wygląda sytuacja na rynku nieruchomości w Polsce
Deweloperzy mają powody do zmartwień? Tak wygląda sytuacja na rynku nieruchomości w Polsce
Prognozy o rychłej śmierci galerii i centrów handlowych okazały się przedwczesne - tłumy walą tam także w niedziele z zakazem handlu
Galerie handlowe znów oblegane w niedziele, czy także 19.07.2026 - to niedziela handlowa czy z zakazem handlu
Tusk studzi nadzieje na powrót CPN. „Wytrzymałość budżetu też ma swoje granice”
Tusk studzi nadzieje na powrót CPN. „Wytrzymałość budżetu też ma swoje granice”
Prezydent podpisał ustawę korzystną dla kierowców. Nowe przepisy zwalniają z dodatkowych opłat. Oto kto skorzysta najbardziej
Prezydent podpisał ustawę korzystną dla kierowców. Nowe przepisy zwalniają z dodatkowych opłat. Kto skorzysta najbardziej?
prezydent, Karol Nawrocki
Kiedy bon senioralny wejdzie w życie? Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o osobach starszych i koordynacji opieki długoterminowej
Trump oskarżył Chiny. Chodzi o bezpieczeństwo amerykańskich wyborów
Trump oskarżył Chiny. Chodzi o bezpieczeństwo amerykańskich wyborów
Sankcje na Rosję zniesione. Ukraina protestuje
Dlaczego Rosjanie wysyłają samoloty nad Bałtyk? Padła konkretna odpowiedź
Kraj
Tusk studzi nadzieje na powrót CPN. „Wytrzymałość budżetu też ma swoje granice”
Tusk studzi nadzieje na powrót CPN. „Wytrzymałość budżetu też ma swoje granice”
kobieta pieniądze emerytura waloryzacja senior seniorka renta
Waloryzacja emerytur i rent w 2027 roku. Rząd podjął decyzję, seniorzy poznali ważny szczegół
Dziecko, zdjęcie
Całkowity zakaz publikacji wizerunku dzieci przez podmioty prowadzące żłobek, klub dziecięcy lub punkt opieki dziennej. Zgoda rodzica nie będzie już miała znaczenia
kwalifikacja wojskowa, wojsko, lekarz, żołnierz
Kwalifikacja wojskowa 2027. MON szykuje wezwania dla 245 tys. Polaków. Kto musi się stawić przed komisją?
Forsal.pl oszacował, jak wyglądałaby populacja Polski w latach: 2035, 2050, 2060 oraz 2100 przy spełnieniau trzech warunków łącznie: współczynnik dzietności kobiet pozostanie na poziomie 1,0, Polska nie przyjmie ani jednego cudzoziemca, obywatele Polski nie będą emigrować.
(De)populacja Polski: demografia rządzi. Są miasta, gdzie miesiącami nie rodzi się żadne dziecko. Forsal.pl policzył, co czeka nas dalej
Będzie pogoda nad polskim morzem?
Będzie pogoda nad polskim morzem? Polacy i tak jadą. Liczby pokazują, że Bałtyk wciąż wygrywa mimo rachunków grozy i kapryśnej pogody
ai sztuczna inteligencja dyskryminacja rekrutacja uprzedzenia
AI może powielać uprzedzenia podczas rekrutacji. Czy będą dodatkowe przepisy chroniące przed dyskryminacją?
Poszkodowani w programie "Czyste Powietrze". Rząd szykuje projekt ustawy
Poszkodowani w programie "Czyste Powietrze". Rząd szykuje projekt ustawy
Świat
The,Strait,Of,Hormuz,,The,Gulf,Of,Oman,On,A
Dwa tankowce stanęły w ogniu. Napięcie na Bliskim Wschodzie rośnie
Ukraine,And,Russia,War.,Conflict,Between,Russia,And,Ukraine.,Air
Rosja straciła kolejne obiekty. Ukraina podała listę zaatakowanych celów
Aerial,View,Of,Motherland,Monument,With,Large,Ukrainian,Flag,In
Niespodziewana zmiana w ukraińskim rządzie. Nowe nazwiska na kluczowych stanowiskach
Niemcy oburzeni słowami swojego kanclerza. Friedrich Merz skompromitował się w oczach
Niemcy coraz bliżej zmian w polityce bezpieczeństwa? Trwają analizy oferty Francji
Jeszcze więcej wojska pod nosem Rosji. Brytyjczycy przerzucają armię
Jeszcze więcej wojska pod nosem Rosji. Brytyjczycy przerzucają armię
Bateria Patriot w akcji
NATO naciska na Grecję. Chodzi o setki pocisków do Patriotów Ukrainy
Wielki plan Putina pękł jak bańka. Ujawnili porażające liczby
Bolesny cios w Rosję. Putin zwrócił się o pilną pomoc do jednego kraju
Po wysłaniu na front nie przeżywają 30 minut. Dramatyczny bilans strat Rosji
Po wysłaniu na front nie przeżywają 30 minut. Dramatyczny bilans strat Rosji
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj