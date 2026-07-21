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Donald Trump grozi Iranowi kolejnym atakiem. Mówi o obiektach związanych z uranem

Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
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dzisiaj, 19:27
Iran przygotowuje się do wojny z USA. Teheran nie zrezygnuje ze wzbogacania uranu
Prezydent Trump: uderzymy w miejsce, gdzie Iran może trzymać zapasy uranu/Shutterstock
Prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że amerykańskie siły mogą wkrótce zaatakować obiekt, w którym Iran miałby przechowywać zapasy uranu. Ocenił też, że po ewentualnych uderzeniach odbudowa kraju zajęłaby Teheranowi nawet 25 lat. Ostrzegł również, że Stany Zjednoczone zareagują, jeśli rebelianci Huti spróbują zablokować Morze Czerwone.

Trump we wtorek przyjął w Białym Domu prezydenta Libanu Josepha Aouna, a po spotkaniu z nim obiecał, że USA pomogą temu krajowi w tym, by mógł pójść naprzód. - To miejsce, ten kraj był dotychczas bardzo źle traktowany, a my zadbamy o to, by traktowano go z szacunkiem, na jaki zasługuje - powiedział amerykański prezydent. Dodał jednak, że Liban „staje się coraz bardziej samowystarczalny”.

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Trump został później zapytany przez dziennikarzy o groźby wspieranych przez Iran rebeliantów Huti, którzy ogłosili zamiar blokady morskiej Arabii Saudyjskiej, co spowodowałoby dalsze perturbacje na rynku ropy naftowej. - Jak dotąd do tego nie doszło. Może się to zdarzyć, ale my zajmujemy się takimi sprawami. Jeśli coś takiego się wydarzy, zajmiemy się tym. Nie mieliśmy żadnych problemów z Huti. Oni też od dłuższego czasu nie mieli z nami żadnych problemów, w tym również podczas tego konfliktu - odparł.

Trump o Iranie: odbudowa kraju może potrwać 25 lat

Amerykański prezydent odniósł się też do kolejnej eskalacji w konflikcie z Iranem. - Gdybyśmy wycofali się teraz, odbudowa zajęłaby Iranowi 20, 25 lat. Nie zakończyliśmy jeszcze naszej misji, ale gdybyśmy wycofali się teraz, odbudowa zajęłaby im dużo czasu – lata. Jednak nie wycofujemy się teraz - mówił.

Przekonywał, że gdyby w zeszłym roku nie przeprowadzono ataków wojskowych na irańskie obiekty jądrowe, „oni (Irańczycy - PAP) mieliby broń jądrową, a Izraela by już nie było”. Odniósł się też do doniesień, że Iran zamierza odbudować jeden ze swoich obiektów jądrowych. - Uderzymy w ten obiekt. Każdy obiekt, w którym tylko pomyślą o broni jądrowej, zostanie przez nas uderzony z ogromną, ogromną siłą – powiedział Trump, dodając, że prawdopodobnie nastąpi to „całkiem niedługo”. (PAP)

bjn/ kj/

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Źródło: PAP
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński

Wydawca z kilkunastoletnim doświadczeniem. Z Gazetą Prawną związany od 4 lat. Prywatnie miłośnik motocykli i podróżowywania. 

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Tematy: Donald TrumpIranUran
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