Forsal logo

Komentarz eksperta: Waluty mają wakacje. Rynki ignorują eskalację w Iranie, a złoty jak reszta walut jest stabilny na tym samym poziomie ceny

Bartosz Biskupski
Bartosz Biskupski
Ten tekst przeczytasz w 4 minuty
dzisiaj, 17:19
Ebury rynek waluty wycena inflacja wakacje
Ebury: rynek w wakacyjnym letargu. Ani złoty, ani żadna inna waluta, nie zmieniła znacząco swojej wartości. Rynki finansowe wstrzymują się z reakcjami do września./Forsal.pl
Zerwanie zawieszenia broni między USA a Iranem i narastający konflikt militarny na Bliskim Wschodzie jak dotąd nie zdołały wyrwać rynków z letniego letargu – waluty nie są wyjątkiem. Złoty pozostaje na niskim poziomie, a EBC trzyma stopy procentowe bez zmian.

Rynkowe stopy procentowe są stabilne, giełdy wciąż blisko historycznych maksimów, a większość walut utrzymuje się w wąskich przedziałach. W obliczu kolejnego wzrostu cen ropy w ubiegłym tygodniu szczególnie dobrze radziły sobie waluty surowcowe, jen japoński spadł zaś do najniższych poziomów od dekad, ruchy te nie były jednak szczególnie gwałtowne. Dolar amerykański osłabił się po niższych odczytach inflacyjnych. Podkreśliło to wyzwanie, przed jakim stoją bankierzy centralni – ceny energii rosną, w danych nie widać jednak efektów drugiej rundy inflacji. – komentują eksperci z Ebury: Enrique Díaz-Alvarez, Matthew Ryan i Roman Ziruk.

Odczyty dynamiki cen były na ogół bardzo dobre, co tworzy ciekawe tło dla lipcowego posiedzenia Europejskiego Banku Centralnego (czwartek 23.07), które najsilniej przyciąga uwagę inwestorów w tym tygodniu. Rynki będą wypatrywać potwierdzenia swoich oczekiwań dotyczących niemal pewnej podwyżki stóp procentowych na kolejnym posiedzeniu we wrześniu. Tydzień domknie piątkowa (24.07) publikacja wstępnych wskaźników PMI na świecie.

Złoty stoi najniżej od 2024, nawet dobre dane nie ruszyły polskiej waluty

Trwająca eskalacja na linii USA–Iran sprawia, że złoty pozostaje na niższych poziomach. Choć jeszcze chwilę temu prezes Adam Glapiński sugerował możliwość obniżki stóp procentowych po wakacjach, scenariusz taki oddala się wraz ze wzrostem cen surowców energetycznych. Prognozowanie jest w takim otoczeniu wyjątkowo trudne – w kolejnych tygodniach sytuacja może zmienić się jeszcze kilka razy.

Ostatnie dane makro z Polski są pozytywne – inflacja w czerwcu została potwierdzona na poziomie 2,5%, w ryzach pozostaje również miara bazowa, która nieco spadła. W poniedziałek in plus zaskoczyły czerwcowe płace i produkcja przemysłowa. Przed nami jeszcze dane o sprzedaży detalicznej (środa 22.07) i bezrobociu (czwartek 23.07). Zachowanie złotego powinno jednak zależeć w głównej mierze od sytuacji wokół konfliktu amerykańsko-irańskiego i innych informacji z szerokiego rynku.

Euro: nadal bez zmian stóp europejskiej waluty

Jest niemal pewne, że EBC pozostawi w czwartek (23.07) swoje stopy procentowe na niezmienionym poziomie i utrzyma postawę wait-and-see, podczas gdy decydenci wstrzymają się z działaniami do czasu uzyskania większej jasności w kontekście przebiegu negocjacji pokojowych z Iranem. Niemniej rynki w pełni wyceniają podwyżkę na kolejnym posiedzeniu we wrześniu i kluczowe w tym tygodniu będzie to, czy komunikaty banku potwierdzą skalę tego przekonania.

Przez ponowne zaostrzenie konfliktu między USA a Iranem ceny gazu ziemnego w Europie rosną szybciej niż ropy, upadek zawieszenia broni jest więc dodatkowym czynnikiem spadkowym dla wspólnej waluty. Niemniej głównym motorem pary EUR/USD jest ponownie zachowanie rynkowych oczekiwań dotyczących stóp procentowych, co tłumaczy względną odporność euro.

Dane o inflacji obniżyły wartość amerykańskiej waluty

Czerwcowe odczyty CPI, zarówno dla miary głównej, jak i bazowej, w USA były znacznie poniżej oczekiwań, raport dotyczący inflacji cen producenckich również zaskoczył w dół. Oficjele z Rezerwy Federalnej w dalszym ciągu podkreślają jednak, że dynamika cen pozostaje w centrum uwagi decydentów i że nie będą oni przesadnie reagować z powodu pojedynczego raportu. Sprawia to, że rynki odsuwają swoje oczekiwania dotyczące podwyżek stóp procentowych, ale z nich nie rezygnują.

Połączenie dezinflacji i ożywienia na rynku pracy wspiera zarówno akcje, jak i obligacje, równoważąc obawy dotyczące odnowienia wojny na Bliskim Wschodzie. Wpływ tego na dolara jest mniej jednoznaczny. Jako waluta safe haven powinien zyskiwać na ponownej niepewności w kontekście wojny, oczekiwane zwężenie różnicy w wysokości stóp procentowych działa jednak w przeciwnym kierunku. Mimo tego dolar radzi sobie dobrze względem większości pozostałych walut G10.

Nowy premier nie zagroził stabilności brytyjskiej waluty

Rynki odetchnęły z ulgą, gdy dowiedziały się, że Andy Burnham, który rozpoczął w poniedziałek (20.07) pracę jako premier, ma wyznaczyć na kanclerza skarbu Shabanę Mahmood. Jest ona postrzegana jako centrystka i osoba pragmatyczna, a w oczach inwestorów jest bardziej odpowiedzialna fiskalnie i przyjazna dla biznesu niż bardziej radykalny kandydat Ed Miliband.

Funt radzi sobie wciąż lepiej niż inne waluty europejskie, a niedawne pogorszenie sytuacji w cieśninie Ormuz dodatkowo relatywnie go wspiera. Brak szczegółów dotyczących polityki nowego premiera kładzie się jednak od poniedziałku, dnia formalnego przejęcia władzy przez Burnhama, cieniem niepewności na brytyjskich aktywach. W dalszym ciągu uważamy, że aprecjacja funta była zbyt duża w krótkim terminie.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Bartosz Biskupski
Bartosz Biskupski

Dziennikarz z zawodu i zamiłowania. Zajmuje się tematyką gospodarczą, prawną i finansową, szczególnie nowymi technologiami, i komunikacją oraz mediami. Poza dziennikarstwem zajmuje się fotografią, jeździ na nartach i uwielbia Hiszpanię.  Z marką INFOR związany wcześniej, zaczynał przygodę z dziennikarstwem w Gazecie Prawnej. Od kwietnia 2026 r. już jako dziennikarz internetowy przygotowuje i publikuje artykuły na portalu Forsal.pl.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraKomentarz eksperta: Waluty mają wakacje. Rynki ignorują eskalację w Iranie, a złoty jak reszta walut jest stabilny na tym samym poziomie ceny »
Tematy: stopy procentowewalutycenynotowania
Powiązane
Eksperci powtarzają, że złoto to stabilna inwestycja. Jednak gdy kruszec tanieje od stycznia, to inwestorzy nie są zgodni czy już nastąpiła stabilizacja. Pytanie, czy cena nadal będzie skakać, wobec oczekiwań w stosunku do inflacji czy ustabilizuje się.
Złoto tanieje od stycznia - to już o krok od paniki wśród inwestorów czy tylko dłuższa korekta
Nie przegap
Do Polski zmierza potężna broń. Ukraińcy przecierają oczy ze zdumienia
Do Polski zmierza potężna broń. Ukraińcy przecierają oczy ze zdumienia
Ebury rynek waluty wycena inflacja wakacje
Komentarz eksperta: Waluty mają wakacje. Rynki ignorują eskalację w Iranie, a złoty jak reszta walut jest stabilny na tym samym poziomie ceny
Sposób na domowe finanse, gdy czujemy nasz drogi kredyt hipoteczny. Refinansowanie w innym banku może przynieść ulgę, na lepszych warunkach.
Sposób na drogi kredyt hipoteczny. Refinansowanie hipoteki bije rekordy
Ojciec leży na macie obok siedzącego dziecka
Test DNA nie wystarczy? W Polsce mężczyzna może płacić alimenty na dziecko będące owocem zdrady małżeńskiej
6 świadczeń, z których może skorzystać osoba niepełnosprawna w 2026 roku
6 świadczeń, z których może skorzystać osoba niepełnosprawna w 2026 roku
Jest decyzja w sprawie emerytur stażowych. Już wiadomo, kiedy Sejm wróci do projektu ustawy
Jest decyzja w sprawie emerytur stażowych. Już wiadomo, kiedy Sejm wróci do projektu ustawy
Ten kraj chce mieć broń atomową. USA szykują epokową zmianę
Ten kraj chce mieć broń atomową. USA szykują epokową zmianę
Myśliwce F-35
Kolejne państwa stawiają na pociski JSM dla F-35. Polska nadal się waha
Polecamy
GUS: Produkcja przemysłowa wzrosła mocniej od prognoz
GUS: Produkcja przemysłowa wzrosła mocniej od prognoz
Rząd chce płacić firmom za oszczędzanie prądu. Jest jeden warunek
Rząd chce płacić firmom za oszczędzanie prądu. Jest jeden warunek
Ceny gazu są najwyższe od wielu miesięcy. Jeden powód
Ceny gazu są najwyższe od wielu miesięcy. Jeden powód
Tehran, Iran
Rakiety nad Jordanią. Izrael ostrzega przed możliwym rozszerzeniem ostrzału
Hormozgan,,Iran,9,Mar,2026:the,United,States,Fired,Upon,An
Kolejny atak na rosyjską flotę cieni. Ukraina niszczy logistykę Moskwy
podatek od wynajmu mieszkania 2026 ile wynosi kiedy jak zapłacić
Czy mieszkania w Polsce znów mocno podrożeją? Nowy raport pokazuje dwa scenariusze
Węgry, flaga
Prezydent Węgier kończy kadencję. Tamas Sulyok podpisał zmianę konstytucji
Iran
Bliski Wschód na krawędzi eskalacji. Iran zaatakował kolejny kraj
Kraj
Do Polski zmierza potężna broń. Ukraińcy przecierają oczy ze zdumienia
Do Polski zmierza potężna broń. Ukraińcy przecierają oczy ze zdumienia
Lekarz idzie korytarzem nowoczesnego szpitala. Zdjęcie poglądowe przedstawia personel medyczny na oddziale ratunkowym, nawiązując do tematyki organizacji pracy SOR i bezpieczeństwa pacjentów.
NFZ sprawdzi czas pracy lekarzy. Ministerstwo Zdrowia chce wprowadzić nowy obowiązek od 1 listopada 2026 r.
sor szpitalny oddział ratunkowy szpital pomoc
Brak lekarzy, nieprzerwana praca przez ponad 144 godziny – systemowe problemy ratownictwa medycznego
Litwa alarmuje ws. Rosji. Padło ostrzeżenie dotyczące Polski
Litwa alarmuje ws. Rosji. Padło ostrzeżenie dotyczące Polski
Polskie niebo pod specjalną ochroną. Wojsko szuka pogromcy Shahedów
Polskie niebo pod specjalną ochroną. Wojsko szuka pogromcy Shahedów
telefon komórkowy
Patostreaming zakazany – niewłaściwe zachowania nie będą mogły być bezkarnie transmitowane w sieci
Czy Polacy popierają obowiązkową służbę wojskową? Jest nowy sondaż
Czy Polacy popierają obowiązkową służbę wojskową? Jest nowy sondaż
obowiązek, straż miejska, zakaz, rząd, Hulajnogi elektryczne
Zakaz jazdy hulajnogą elektryczną. Jazda tylko od 18. roku życia i konfiskata sprzętu na 30 dni
Świat
Ten kraj chce mieć broń atomową. USA szykują epokową zmianę
Ten kraj chce mieć broń atomową. USA szykują epokową zmianę
Myśliwce F-35
Kolejne państwa stawiają na pociski JSM dla F-35. Polska nadal się waha
Andy Burnham został nowym premierem Wielkiej Brytanii
Andy Burnham został nowym premierem Wielkiej Brytanii
Amerykanie złapią się za kieszenie. Ceny paliw przekroczyły "próg bólu"
Amerykanie łapią się za kieszenie. Ceny paliw przekroczyły "próg bólu"
Projekt czołgu
Kolejne francusko-niemieckie fiasko. Po myśliwcu przyszłości sypie się projekt nowego czołgu
Wyrzutnia Patriot
Wyrzutnie Patriot dostaną nowy pocisk. Będzie tańszy o połowę
Desperacki krok Kremla. Oto kogo Putin wyśle teraz na front
Desperacki krok Kremla. Oto kogo Putin wyśle teraz na front
CENTCOM Ends Weekend Wave of Strikes Against Iran
USA atakują Iran dziewiąty dzień z rzędu. Co dalej z żeglugą przez cieśninę Ormuz?
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj