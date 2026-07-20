Produkcja przemysłowa w czerwcu 2026
Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w czerwcu br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 5,5 proc. wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,1 proc. wyższym niż w maju br.
Poniżej wyniki produkcji przemysłowej w czerwcu i maju.
czerwiec
maj
rdr
mdm
rdr
mdm
PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA
7,6
2,0
4,1
-0,8
górnictwo i wydobywanie
28,3
-2,6
31,0*
8,6*
przetwórstwo przemysłowe
6,4
2,5
2,7*
-0,8*
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
16,4
-5,8
12,8*
-8,3*
dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja
14,7
3,6
11,0*
-1,0*
* - dane skorygowane
Redaktor i wydawca strony głównej, z redakcjami Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl) związany od 2010 roku. Zajmuje się tematyką stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i technologicznej, bezpieczeństwa, a także psychologią, zarządzaniem i pracą. Wcześniej zajmował się naukowo teoriami społeczeństwa sieci.