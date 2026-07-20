Polacy zarabiają więcej, niż zakładano. GUS pokazał najnowsze dane

Przeciętne wynagrodzenie w czerwcu 2026
Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2026 r. wzrosło o 5,9 proc. rdr, a mdm o 2,5 proc., wobec konsensusu PAP Biznes wzrostu o 5,6 proc. rdr i o 2,4 proc. mdm - podał Główny Urząd Statystyczny. Zatrudnienie w tym sektorze rdr spadło o 0,9 proc., a w ujęciu mdm pozostało bez zmian
Wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w czerwcu 2026 r. o 2,5 proc. mdm wynikał z dodatkowych wypłat m.in. nagród, premii, w tym kwartalnych, rocznych, uznaniowych, a także nagród jubileuszowych oraz podwyżek wynagrodzeń - podał Główny Urząd Statystyczny.
Poniżej dane za luty i ich odniesienie do konsensusów PAP Biznes.
w PLN
zmiana rdr (w proc.)
zmiana mdm (w proc.)
WYNAGRODZENIE w VI
9401,58
5,9
2,5
konsensus PAP
5,6
2,4
dane za V
5,8
-3,8
w tys.
zmiana rdr (w proc.)
zmiana mdm (w proc.)
ZATRUDNIENIE w VI
6375,3
-0,9
0,0
konsensus PAP
-0,9
0,0
dane za V
-0,9
-0,1
Redaktor i wydawca strony głównej, z redakcjami Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl) związany od 2010 roku. Zajmuje się tematyką stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i technologicznej, bezpieczeństwa, a także psychologią, zarządzaniem i pracą. Wcześniej zajmował się naukowo teoriami społeczeństwa sieci.