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Pracodawca spóźni się z wypłatą? Od 2027 r. zapłaci więcej niż tylko pensję

Marta Borysiuk
Marta Borysiuk
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dzisiaj, 09:51
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Pracownik nie będzie musiał składać dodatkowych wniosków - odsetki za opóźnienie w wypłacie pensji mają być naliczane automatycznie./Shutterstock
Od 2027 r. pracodawcy, którzy spóźnią się z wypłatą pensji, mogą ponosić znacznie surowsze konsekwencje. Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przewiduje automatyczne odsetki za każdy dzień zwłoki, które będą należne pracownikowi bez konieczności podejmowania dodatkowych działań. Jednocześnie wzrosnąć mają kary za naruszanie praw pracowniczych.

Pracodawca spóźni się z pensją? Pracownik ma dostać odsetki automatycznie

Wśród zmian przewidzianych w projekcie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę szczególną uwagę zwraca wprowadzenie automatycznych odsetek za opóźnienie w wypłacie wynagrodzenia. Oznacza to, że pracownik nie musiałby już samodzielnie upominać się o dodatkowe pieniądze ani wykazywać, że poniósł z tego powodu szkodę. Odsetki miałyby być naliczane przez pracodawcę automatycznie, czyli od dnia następującego po terminie wypłaty wynagrodzenia i wypłacane razem z zaległą pensją.

Obecnie pracownik, który nie otrzymał wynagrodzenia na czas, może dochodzić swoich należności, ale często wymaga to dodatkowych działań, takich jak wystąpienie do pracodawcy czy skierowanie sprawy na drogę sądową. Nowe rozwiązanie ma uprościć odzyskiwanie zaległych pieniędzy i zwiększyć odpowiedzialność firm za terminowe wypłacanie pensji.

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Za trzy miesiące bez pensji grozić ma grzywna lub ograniczenie wolności

Projektowane przepisy przewidują również surowsze podejście do pracodawców, którzy uporczywie nie wypłacają wynagrodzeń. Nowe regulacje mają wprowadzić odpowiedzialność za niewypłacenie pensji przez trzy miesiące. Chodzi przede wszystkim o przypadki, w których pracownik wykonuje swoją pracę, ale nie otrzymuje należnego wynagrodzenia. Za takie naruszenie ma grozić grzywna od 5 tys. do 60 tys. zł albo kara ograniczenia wolności.

Nawet 60 tys. zł za naruszenie praw pracowników

Od 2027 r. grzywny dla pracodawców mają wzrosnąć nawet dwukrotnie. Wyższe sankcje mają dotyczyć m.in. sytuacji, gdy pracodawca nie wypłaci pensji w terminie, bezpodstawnie obniży wynagrodzenie, nie udzieli pracownikowi należnego urlopu albo nie wyda na czas świadectwa pracy. Obecnie za takie wykroczenia przeciwko prawom pracownika grozi grzywna od 1000 zł do 30 tys. zł. Po zmianach maksymalna kara ma wzrosnąć do 60 tys. zł, a minimalna do 2 tys. zł.

Zgodnie z propozycją do minimalnego wynagrodzenia nie będą wliczane m.in. premie, nagrody, dodatki funkcyjne oraz inne dodatki do pensji.

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 11 czerwca 2026 r. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Po debacie poselskiej trafił do dalszych prac w Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Na tym etapie są to propozycje zmian - nowe przepisy nie weszły jeszcze w życie.

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Źródło: forsal.pl
Marta Borysiuk
Marta Borysiuk

Radca prawny i autorka publikacji prawnych. Od 2015 roku związana z redakcją Infor.pl, a obecnie współpracuje z Gazetą Prawną. Autorka licznych publikacji dotyczących prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa cywilnego, karnego i gospodarczego.
Specjalizuje się w popularyzowaniu wiedzy prawnej i analizie zmian legislacyjnych w sposób przystępny dla czytelników.

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Tematy: wynagrodzeniewynagrodzenie minimalnezmiany prawaobowiązki pracodawcy
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