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Zwolnienie dyscyplinarne za błędy AI: Kto odpowiada za halucynacje sztucznej inteligencji w pracy?

Katarzyna KaniaPrawnik, redaktor serwisów internetowych.
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dzisiaj, 19:00
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Zwolnienie dyscyplinarne za błędy AI: Kto odpowiada za halucynacje sztucznej inteligencji w pracy?/Shutterstock
Coraz powszechniejsze wykorzystywanie generatywnej sztucznej inteligencji w obowiązkach służbowych rodzi istotne pytania o granice odpowiedzialności prawnej pracowników. Choć algorytmy potrafią znacząco przyspieszyć analizę danych czy tworzenie dokumentów, zjawisko tzw. halucynacji AI stwarza ryzyko wprowadzenia do obrotu poważnych błędów merytorycznych. Polskie prawo pracy nie nadąża za transformacją technologiczną w sposób bezpośredni, jednak obowiązujące przepisy Kodeksu pracy pozwalają jednoznacznie określić, kiedy za błąd systemu odpowiada zatrudniony i w jakich sytuacjach bezwiedne skopiowanie treści z ChataGPT może stać się podstawą do natychmiastowego rozwiązania umowy o pracę.

Status prawny sztucznej inteligencji jako narzędzia pracy

Na gruncie polskiego prawa pracy systemy sztucznej inteligencji nie posiadają podmiotowości prawnej. Wszelkiego rodzaju generatywne modele językowe oraz algorytmy analityczne traktowane są wyłącznie jako instrumenty wspomagające wykonywanie obowiązków służbowych, analogicznie do kalkulatorów, programów księgowych czy edytorów tekstu.

Zgodnie z ogólną zasadą ryzyka podmiotu zatrudniającego, to pracodawca ponosi odpowiedzialność przed osobami trzecimi za skutki działań swoich pracowników. Jednakże wewnętrzna odpowiedzialność pracownika wobec pracodawcy za błędy, które wynikają bezpośrednio z użycia technologii AI, jest regulowana przez przepisy działu piątego Kodeksu pracy.

Granice winy nieumyślnej a limit trzech pensji

Jeżeli pracownik wykorzystał narzędzie AI w dobrej wierze, a popełniony błąd wynikał z pośpiechu, braku odpowiedniego przeszkolenia lub nieznajomości specyfiki technologii, zastosowanie mają przepisy o nieumyślnym wyrządzeniu szkody. Sytuacja taka ma miejsce na przykład wtedy, gdy w dokumentacji firmowej pojawią się błędne dane, które zostały bezwiednie pobrane z halucynującego algorytmu.

Zgodnie z art. 114 i art. 115 k.p., pracownik ponosi odpowiedzialność materialną jedynie za normalne następstwa swojego działania lub zaniechania, wyłącznie w granicach rzeczywistej straty. Art. 119 k.p. precyzuje, że odszkodowanie z tytułu winy nieumyślnej nie może przewyższać kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia, które przysługiwało pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody. Co istotne, ciężar dowiedzenia winy pracownika oraz precyzyjnego wykazania wysokości poniesionej straty spoczywa w całości na pracodawcy.

Kiedy błąd AI uzasadnia zwolnienie dyscyplinarne (art. 52 k.p.)

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, oparte na art. 52 § 1 pkt 1 k.p., wymaga łącznego spełnienia trzech przesłanek: bezprawności działania, zagrożenia interesów pracodawcy oraz winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa.

W kontekście posługiwania się sztuczną inteligencją, przesłanka rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej może zostać spełniona w trzech określonych przypadkach:

  1. Naruszenie wyraźnego zakazu (Shadow AI): Korzystanie z publicznych narzędzi AI w sytuacji, gdy wewnętrzne regulaminy firmy lub bezpośrednie polecenia służbowe wprost zabraniały używania zewnętrznych algorytmów.
  2. Złamanie przepisów o ochronie danych i tajemnicy przedsiębiorstwa: Wprowadzanie do ogólnodostępnych modeli LLM chronionych danych osobowych (RODO), informacji niejawnych, tajemnic handlowych lub poufnych danych klientów bez wiedzy i zgody pracodawcy.
  3. Całkowite zaniechanie weryfikacji (Niedopełnienie staranności): Sytuacja, w której pracownik bezwiednie kopiuje wygenerowany przez AI materiał, nie poddając go żadnej kontroli merytorycznej, do której był zobowiązany na swoim stanowisku (np. przygotowanie opinii prawnej z nieistniejącymi przepisami).

Sądy pracy oceniają stopień winy w sposób subiektywny. Pod uwagę brane są między innymi: doświadczenie pracownika, stopień skomplikowania powierzonych zadań oraz to, czy pracodawca wdrożył jasne procedury określające zasady weryfikacji treści maszynowych. W przypadku stwierdzenia rażącego lekceważenia podstawowych obowiązków pracowniczych, pracodawca ma pełne prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym.

FAQ

Czy szef może mi zakazać używania ChatGPT w pracy?

Tak. Pracodawca, w ramach swoich uprawnień kierowniczych, ma prawo określić katalog narzędzi dopuszczonych do wykonywania obowiązków służbowych. Zakaz taki może przybrać formę zapisu w regulaminie pracy lub bezpośredniego polecenia służbowego.

Kto płaci za błąd, jeśli AI wygenerowało zły raport i firma straciła klienta?

Jeżeli pracownik działał nieumyślnie, jego odpowiedzialność materialna wobec pracodawcy jest ograniczona do wysokości rzeczywistej straty i nie może przekroczyć kwoty jego trzymiesięcznego wynagrodzenia. Wyjątkiem jest sytuacja, w której pracownikowi zostanie udowodnione rażące niedbalstwo lub celowe działanie na szkodę firmy, wtedy odpowiada on do pełnej wysokości szkody.

Czy wklejenie danych klienta do darmowego programu AI to naruszenie RODO?

W większości przypadków tak. Darmowe i publicznie dostępne modele AI wykorzystują wprowadzane dane do dalszego trenowania algorytmów, co oznacza utratę kontroli nad tymi informacjami. Wprowadzenie tam danych osobowych bez wcześniejszego zawarcia z dostawcą AI umowy powierzenia przetwarzania danych stanowi naruszenie przepisów RODO i może być traktowane jako ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych.

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Źródło: forsal.pl
Katarzyna Kania
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Tematy: pracownikAIbłędyzwolnienie dyscyplinarne
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