W żłobkach zmiany dla rodziców i opiekunów. Sejm przyjął ważną ustawę

Nowe przywileje dla opiekunów najmłodszych dzieci

Nowelizacja ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz niektórych innych ustaw zakłada m.in. wzmocnienie statusu opiekuna żłobkowego. Nowe rozwiązania mają zwiększyć atrakcyjność tego zawodu. Opiekunowie zyskają zatem m.in.

• płatny czas na podnoszenie kwalifikacji oraz system nagród za szczególne osiągnięcia;

• 33% ulgę w publicznym transporcie zbiorowym i cyfrową legitymację zawodową;

• ochronę prawną przewidzianą dla funkcjonariuszy publicznych.

Nowe przepisy przewidują też ustanowienie 4 kwietnia Dniem Opiekunki i Opiekuna Małego Dziecka. To rozwiązania, które mają zwiększyć atrakcyjność zawodu i zachęcać najlepszych specjalistów do pracy z najmłodszymi dziećmi.

Jakość opieki i żywienia w placówkach

Ponadto ustawa doprecyzowuje wymagania kwalifikacyjne da opiekunów i wprowadza obowiązkowe szkolenia. Aby zapewnić dzieciom lepsze warunki rozwoju zdecydowano się również na wprowadzenie standardów zdrowego żywienia w żłobkach i klubach dziecięcych głównie poprzez np. ograniczenie cukrów i soli w posiłkach na rzecz częstszego stosowania warzyw i owoców od lokalnych dostawców. Placówki będą też musiały zapewnić dzieciom bezpieczną przestrzeń do codziennej zabawy na świeżym powietrzu.

Ważną zmianą dla samorządów ma być zastąpienie instytucji dziennego opiekuna punktami dziennej opieki. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podkreśla, iż takie rozwiązanie jest szczególnie potrzebne dla mniejszych gmin, gdzie wybudowanie żłobka dla kilkudziesięciu dzieci byłoby trudne do zrealizowania.

Dziecko z prawem do prywatności

Co ważne, nowelizacja ma też wzmacniać ochronę prywatności maluchów. Placówki nie będą mogły publikować wizerunku dziecka, nawet za zgodą rodzica, w materiałach promocyjnych, na stronach internetowych czy w mediach społecznościowych.

- „Jako pierwsi w Polsce wprowadzamy konkretne regulacje ustawowe chroniące wizerunek najmłodszych. Dziecko nie może i nie będzie reklamą żłobka. Ma prawo do prywatności. To zmiana oczekiwana przez rodziców i w pełni podyktowana troską o bezpieczeństwo tych, którzy jeszcze nie mogą zabrać głosu” – podkreśla Aleksandra Gajewska.

I dodaje, iż rodzice nadal będą mogli otrzymywać zdjęcia swoich dzieci do prywatnego użytku za pośrednictwem wewnętrznych systemów komunikacji.

Od kiedy nowe przepisy?

Większość przepisów ustawy ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2028 r. Dla poszczególnych rozwiązań przewidziano jednak różne terminy i przepisy przejściowe. Przykładowo, 1 stycznia 2027 r. mają wejść w życie przepisy dające prawo opiekunom do płatnego czasu wolnego w związku z podnoszeniem kwalifikacji, a także wprowadzenie ochrony przewidzianej funkcjonariuszom publicznym. Od początku 2027 r. mają też zostać wprowadzone zmiany dotyczące wyżywienia dzieci. Od 1 kwietnia 2028 r. opiekunowie zatrudnieni w instytucjach publicznych mieliby zyskać prawo do posiadania legitymacji i 33-procentowej zniżki na przejazdy środkami publicznego transportu. W placówkach niepublicznych przepisy te weszłyby w życie z początkiem 2032 r.

Trzeba pamiętać, iż proces legislacyjny nie został jeszcze zakończony. W kolejnym tygodniu ustawa będzie rozpatrywana przez Senat, a następnie trafi na biurko Prezydenta.