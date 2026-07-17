Forsal logo

W żłobkach zmiany dla rodziców i opiekunów. Sejm przyjął ważną ustawę

Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-MarszałekAutorka licznych publikacji, dziennikarka, redaktorka, prawniczka, adwokatka (niewykonująca zawodu)
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
dzisiaj, 13:44
Co się zmieni w żłobkach?
Co się zmieni w żłobkach?/Shutterstock
„Dziecko nie może i nie będzie reklamą żłobka” – podkreśla wiceszefowa resoru rodziny Aleksandra Gajewska. Przyjęta przez posłów ustawa przewiduje nowe uprawnienia dla opiekunów placówek.

Nowe przywileje dla opiekunów najmłodszych dzieci

Nowelizacja ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz niektórych innych ustaw zakłada m.in. wzmocnienie statusu opiekuna żłobkowego. Nowe rozwiązania mają zwiększyć atrakcyjność tego zawodu. Opiekunowie zyskają zatem m.in.

• płatny czas na podnoszenie kwalifikacji oraz system nagród za szczególne osiągnięcia;

• 33% ulgę w publicznym transporcie zbiorowym i cyfrową legitymację zawodową;

• ochronę prawną przewidzianą dla funkcjonariuszy publicznych.

Nowe przepisy przewidują też ustanowienie 4 kwietnia Dniem Opiekunki i Opiekuna Małego Dziecka. To rozwiązania, które mają zwiększyć atrakcyjność zawodu i zachęcać najlepszych specjalistów do pracy z najmłodszymi dziećmi.

Jakość opieki i żywienia w placówkach

Ponadto ustawa doprecyzowuje wymagania kwalifikacyjne da opiekunów i wprowadza obowiązkowe szkolenia. Aby zapewnić dzieciom lepsze warunki rozwoju zdecydowano się również na wprowadzenie standardów zdrowego żywienia w żłobkach i klubach dziecięcych głównie poprzez np. ograniczenie cukrów i soli w posiłkach na rzecz częstszego stosowania warzyw i owoców od lokalnych dostawców. Placówki będą też musiały zapewnić dzieciom bezpieczną przestrzeń do codziennej zabawy na świeżym powietrzu.

Ważną zmianą dla samorządów ma być zastąpienie instytucji dziennego opiekuna punktami dziennej opieki. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podkreśla, iż takie rozwiązanie jest szczególnie potrzebne dla mniejszych gmin, gdzie wybudowanie żłobka dla kilkudziesięciu dzieci byłoby trudne do zrealizowania.

Dziecko z prawem do prywatności

Co ważne, nowelizacja ma też wzmacniać ochronę prywatności maluchów. Placówki nie będą mogły publikować wizerunku dziecka, nawet za zgodą rodzica, w materiałach promocyjnych, na stronach internetowych czy w mediach społecznościowych.

- „Jako pierwsi w Polsce wprowadzamy konkretne regulacje ustawowe chroniące wizerunek najmłodszych. Dziecko nie może i nie będzie reklamą żłobka. Ma prawo do prywatności. To zmiana oczekiwana przez rodziców i w pełni podyktowana troską o bezpieczeństwo tych, którzy jeszcze nie mogą zabrać głosu” – podkreśla Aleksandra Gajewska.

I dodaje, iż rodzice nadal będą mogli otrzymywać zdjęcia swoich dzieci do prywatnego użytku za pośrednictwem wewnętrznych systemów komunikacji.

Od kiedy nowe przepisy?

Większość przepisów ustawy ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2028 r. Dla poszczególnych rozwiązań przewidziano jednak różne terminy i przepisy przejściowe. Przykładowo, 1 stycznia 2027 r. mają wejść w życie przepisy dające prawo opiekunom do płatnego czasu wolnego w związku z podnoszeniem kwalifikacji, a także wprowadzenie ochrony przewidzianej funkcjonariuszom publicznym. Od początku 2027 r. mają też zostać wprowadzone zmiany dotyczące wyżywienia dzieci. Od 1 kwietnia 2028 r. opiekunowie zatrudnieni w instytucjach publicznych mieliby zyskać prawo do posiadania legitymacji i 33-procentowej zniżki na przejazdy środkami publicznego transportu. W placówkach niepublicznych przepisy te weszłyby w życie z początkiem 2032 r.

Trzeba pamiętać, iż proces legislacyjny nie został jeszcze zakończony. W kolejnym tygodniu ustawa będzie rozpatrywana przez Senat, a następnie trafi na biurko Prezydenta.

Podstawa prawa

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz niektórych innych ustaw (etap legislacyjny: przyjęty przez Sejm)

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek

Ukończyła studia prawnicze w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II oraz aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Warszawie.

W Grupie INFOR od kilkunastu lat analizuje przepisy, zmiany prawa i ich wpływ na codzienne życie.

Specjalizuje się w prawie rodzinnym, wsparciu osób z niepełnosprawnościami, pomocy społecznej i ochronie środowiska.

Zobacz wszystkie artykuły tego autora
Tematy: dzieckożłobkiwizerunek dzieckaprojekty ustaw
Powiązane
dziecko, pieniądze
Na jakie świadczenia mogą liczyć rodzice samodzielnie wychowujący dzieci? Co przysługuje w 2026 roku?
ojciec
Dodatkowy, płatny urlop dla ojca. 9 tygodni, które można wykorzystać zanim dziecko pójdzie do szkoły
NFZ, Narodowy Fundusz Zdrowia
Jak zgłosić dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego? Nie wystarczy zarejestrowanie noworodka w USC
Nie przegap
Jeszcze więcej wojska pod nosem Rosji. Brytyjczycy przerzucają armię
Jeszcze więcej wojska pod nosem Rosji. Brytyjczycy przerzucają armię
świadczenie, dochód, koszty, sejm, 800 plus
Nowe świadczenie: 2333 zł miesięcznie dla każdego Polaka od 3 roku życia, zamiast 800 plus (również dla dorosłych). Jest decyzja
kobieta pieniądze emerytura waloryzacja senior seniorka renta
Waloryzacja emerytur i rent w 2027 roku. Rząd podjął decyzję, seniorzy poznali ważny szczegół
F-35B podczas tankowania
Pentagon pierwszy raz utajnił raport o F-35. "To wadliwy program, trzeba wstrzymać zakupy"
Co się zmieni w żłobkach?
W żłobkach zmiany dla rodziców i opiekunów. Sejm przyjął ważną ustawę
Bateria Patriot w akcji
NATO naciska na Grecję. Chodzi o setki pocisków do Patriotów Ukrainy
Kto jest zwolniony z opłat za śmieci w 2026? To nie tylko emeryci
Nie tylko emeryci nie muszą płacić za śmieci w 2026. Kto jest zwolniony z opłat, a komu przysługuje zniżka?
100 km nowej drogi do 2028 roku. Minister ogłosił postęp prac nad S10
Kierowcy czekali na tę decyzję. Rusza kolejny etap budowy S10 w woj. zachodniopomorskim
Polecamy
Prognozy o rychłej śmierci galerii i centrów handlowych okazały się przedwczesne - tłumy walą tam także w niedziele z zakazem handlu
Galerie handlowe znów oblegane w niedziele, czy także 19.07.2026 - to niedziela handlowa czy z zakazem handlu
Tusk studzi nadzieje na powrót CPN. „Wytrzymałość budżetu też ma swoje granice”
Tusk studzi nadzieje na powrót CPN. „Wytrzymałość budżetu też ma swoje granice”
Prezydent podpisał ustawę korzystną dla kierowców. Nowe przepisy zwalniają z dodatkowych opłat. Oto kto skorzysta najbardziej
Prezydent podpisał ustawę korzystną dla kierowców. Nowe przepisy zwalniają z dodatkowych opłat. Kto skorzysta najbardziej?
prezydent, Karol Nawrocki
Kiedy bon senioralny wejdzie w życie? Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o osobach starszych i koordynacji opieki długoterminowej
Trump oskarżył Chiny. Chodzi o bezpieczeństwo amerykańskich wyborów
Trump oskarżył Chiny. Chodzi o bezpieczeństwo amerykańskich wyborów
Sankcje na Rosję zniesione. Ukraina protestuje
Dlaczego Rosjanie wysyłają samoloty nad Bałtyk? Padła konkretna odpowiedź
Zełenski
Zełenski zmienił premiera, ale wywołał problem. Politolog wskazuje konsekwencje
Rynek wtórny wygrywa z deweloperami. Są wyniki nowego badania
Rynek wtórny wygrywa z deweloperami. Są wyniki nowego badania
Kraj
Tusk studzi nadzieje na powrót CPN. „Wytrzymałość budżetu też ma swoje granice”
Tusk studzi nadzieje na powrót CPN. „Wytrzymałość budżetu też ma swoje granice”
kobieta pieniądze emerytura waloryzacja senior seniorka renta
Waloryzacja emerytur i rent w 2027 roku. Rząd podjął decyzję, seniorzy poznali ważny szczegół
kwalifikacja wojskowa, wojsko, lekarz, żołnierz
Kwalifikacja wojskowa 2027. MON szykuje wezwania dla 245 tys. Polaków. Kto musi się stawić przed komisją?
Forsal.pl oszacował, jak wyglądałaby populacja Polski w latach: 2035, 2050, 2060 oraz 2100 przy spełnieniau trzech warunków łącznie: współczynnik dzietności kobiet pozostanie na poziomie 1,0, Polska nie przyjmie ani jednego cudzoziemca, obywatele Polski nie będą emigrować.
(De)populacja Polski: demografia rządzi. Są miasta, gdzie miesiącami nie rodzi się żadne dziecko. Forsal.pl policzył, co czeka nas dalej
Będzie pogoda nad polskim morzem?
Będzie pogoda nad polskim morzem? Polacy i tak jadą. Liczby pokazują, że Bałtyk wciąż wygrywa mimo rachunków grozy i kapryśnej pogody
ai sztuczna inteligencja dyskryminacja rekrutacja uprzedzenia
AI może powielać uprzedzenia podczas rekrutacji. Czy będą dodatkowe przepisy chroniące przed dyskryminacją?
Poszkodowani w programie "Czyste Powietrze". Rząd szykuje projekt ustawy
Poszkodowani w programie "Czyste Powietrze". Rząd szykuje projekt ustawy
Wojsko ma ruszyć bez zwłoki. MON szykuje nowy plan na trudny czas
Wojsko ma ruszyć bez zwłoki. MON szykuje nowy plan na trudny czas
Świat
Jeszcze więcej wojska pod nosem Rosji. Brytyjczycy przerzucają armię
Jeszcze więcej wojska pod nosem Rosji. Brytyjczycy przerzucają armię
Bateria Patriot w akcji
NATO naciska na Grecję. Chodzi o setki pocisków do Patriotów Ukrainy
Wielki plan Putina pękł jak bańka. Ujawnili porażające liczby
Bolesny cios w Rosję. Putin zwrócił się o pilną pomoc do jednego kraju
Po wysłaniu na front nie przeżywają 30 minut. Dramatyczny bilans strat Rosji
Po wysłaniu na front nie przeżywają 30 minut. Dramatyczny bilans strat Rosji
Trump oskarżył Chiny. Chodzi o bezpieczeństwo amerykańskich wyborów
Trump oskarżył Chiny. Chodzi o bezpieczeństwo amerykańskich wyborów
F-35B podczas tankowania
Pentagon pierwszy raz utajnił raport o F-35. "To wadliwy program, trzeba wstrzymać zakupy"
Ukraińcy stworzyli potwora. Spełnia się czarny sen Rosjan
Ukraińcy stworzyli potwora. Spełnia się czarny sen Rosjan
Zełenski
Zmiana na czele ukraińskiego MON. Zełenski powierzył obowiązki nowemu szefowi resortu
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj