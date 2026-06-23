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Dodatkowy, płatny urlop dla ojca. 9 tygodni, które można wykorzystać zanim dziecko pójdzie do szkoły

Beata Jasina-Wojtalak
Beata Jasina-WojtalakRedaktorka Forsal.pl zajmująca się zagadnieniami społecznymi
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dzisiaj, 11:57
ojciec
Urlop rodzicielski - 9 tygodni płatnego urlopu tylko dla ojca/Shutterstock
Od trzech lat ojcom po narodzinach dziecka przysługuje nie tylko 2-tygodniowy urlop ojcowski, lecz także urlop rodzicielski. To 9 tygodni, których nie można przekazać matce dziecka. Czy można wybrać go w częściach? Ile wynosi zasiłek macierzyński dla ojca?

Statystyki ZUS pokazują, że coraz więcej ojców korzysta ze swojej, nieprzenoszalnej części urlopu rodzicielskiego. Tylko w 2025 roku prawie 57 tysięcy ojców skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Niewykorzystany urlop przepada, nie można przekazać go matce dziecka.

Ile wynosi zasiłek dla ojca na urlopie rodzicielskim? Czy 9 tygodni urlopu można wybrać w częściach? Wyjaśniamy.

Urlop rodzicielski i ojcowski - różnice

Urlop rodzicielski to nie to samo co urlop ojcowski. Ten pierwszy - po nowelizacji Kodeksu Pracy w kwietniu 2023 roku - jako wyłączny urlop dla ojca dziecka przysługuje ojcu w wymiarze 9 tygodni (nie można ich przekazać matce dziecka). W przeciwieństwie do urlopu ojcowskiego, który jest płatny w 100 proc. podstawy wymiaru, za urlop rodzicielski przysługuje zasiłek w wysokości 70 proc. podstawy wymiaru. Można jednak skorzystać z niego w późniejszym terminie, nawet w 6. roku życia dziecka.

Urlop ojcowski należy wykorzystać w jednej części lub maksymalnie w dwóch częściach (każda musi trwać tydzień). Po zmianach z urlopu ojcowskiego można skorzystać wyłącznie w 1. roku życia dziecka, czyli do ukończenia przez nie 12 miesięcy (wcześniej: do 24 miesięcy). Wniosek wystarczy złożyć 7 dni przed początkiem wolnego.

Za to urlop rodzicielski w wymiarze 9 tygodni, przeznaczonych wyłącznie dla ojca dziecka, może być wykorzystany w maksymalnie pięciu częściach. Każda z nich powinna zostać poprzedzona złożeniem wniosku w terminie co najmniej 21 dni przed początkiem wolnego.

Co jeszcze różni oba rodzaje urlopów? Więcej informacji przedstawiamy w tabeli:

Kryterium

Urlop ojcowski

Wyłączny urlop rodzicielski dla ojca

Wymiar urlopu

2 tygodnie

9 tygodni

Do kiedy można wykorzystać?

do ukończenia przez dziecko 12. miesięcy

do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat

Wysokość zasiłku

100 proc. podstawy wymiaru

70 proc. podstawy wymiaru

Na ile części można dzielić

maksymalnie na dwie części

maksymalnie na pięć części

Cel urlopu

ma umożliwić ojcu nawiązanie i wzmocnienie więzi z nowo narodzonym dzieckiem oraz aktywne uczestnictwo w opiece nad nim już w pierwszych miesiącach życia

zachęcenie mężczyzn do większego udziału w wychowywaniu dzieci oraz bardziej równomiernego podziału obowiązków opiekuńczych między rodzicami

Czy pracodawca może odmówić udzielenia urlopu?

Nie, o ile tylko wniosek zostanie złożony 7 dni przed terminem

Nie, o ile tylko wniosek zostanie złożony 21 dni przed terminem

400 zł miesięcznie dla rodzica na urlopie wychowawczym. Komu przysługuje specjalny dodatek?
400 zł miesięcznie dla rodzica na urlopie wychowawczym. Komu przysługuje specjalny dodatek?

Od kiedy ojciec ma własną część urlopu rodzicielskiego?

Od 26 kwietnia 2023 r. obowiązują przepisy wdrażające unijną dyrektywę work-life balance. To właśnie wtedy wprowadzono zasadę, że każdy rodzic ma własne, nieprzenoszalne 9 tygodni urlopu rodzicielskiego.

Ważne

9 tygodni urlopu rodzicielskiego dla ojca nie jest „dodatkiem” do 41 tygodni. To część wspólnej puli, ale zarezerwowana wyłącznie dla ojca. Jeśli jej nie wykorzysta, przepada i matka nie może jej przejąć.

Oznacza to, że jeśli ojciec nie wykorzysta swojej części urlopu rodzicielskiego, przepada ona i nie może zostać przekazana matce. Urlop rodzicielski dla ojca służy sprawowaniu osobistej opieki nad dzieckiem i ułatwieniu rodzicom godzenia życia rodzinnego z zawodowym.

Kodeks pracy wyraźnie stanowi, że z urlopu rodzicielskiego mogą jednocześnie korzystać oboje rodzice. Trzeba jednak pamiętać, że wspólnie „zużywają” wtedy pulę przysługujących tygodni.

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Źródło: forsal.pl
Beata Jasina-Wojtalak
Beata Jasina-Wojtalak

Absolwentka filologii polskiej i studiów z zakresu samorządu terytorialnego i polityki regionalnej na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmuje się tematyką społeczną, zdrowotną oraz zagadnieniami związanymi z zabezpieczeniem społecznym i świadczeniami dla rodzin, seniorów oraz osób bezrobotnych. W przeszłości związana z wydawnictwami Edipresse Polska i ZPR Media. W swojej pracy koncentruje się na wyjaśnianiu przepisów w przystępny sposób. Zainteresowana reportażem społecznym i tematyką feministyczną.

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Tematy: ZUSurlop ojcowskizasiłek macierzyńskiurlop rodzicielski
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