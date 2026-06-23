Forsal logo

Coraz więcej ojców na urlopie rodzicielskim. Tak zmiana prawa wpłynęła na model rodzicielstwa

Beata Jasina-Wojtalak
oprac. Beata Jasina-WojtalakRedaktorka Forsal.pl zajmująca się zagadnieniami społecznymi
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
dzisiaj, 08:30
Ojciec, niemowlę
Coraz więcej ojców korzysta z urlopu rodzicielskiego/Shutterstock
W 2025 roku niemal 57 tysięcy ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Od kwietnia 2023 roku urlop rodzicielski jest dłuższy: ojciec swoich 9 tygodni nie może przekazać matce. Spada za to liczba ojców, którzy decydują się wziąć dwutygodniowy urlop ojcowski.

Statystyki ZUS pokazują, że od czasu wydłużenia urlopu rodzicielskiego liczba ojców, którzy decydują się skorzystać z tego uprawnienia, cały czas rośnie. Od kwietnia 2023 roku urlop rodzicielski trwa o 9 tygodni dłużej. Obowiązuje przy tym zasada, że mama i tata mają po 9 tygodni urlopu, których nie mogą przenieść na drugiego opiekuna. Niewykorzystana część urlopu przepada.

Mężczyzna na urlopie rodzicielskim przestaje dziwić

Przed wprowadzeniem tej zasady mężczyzna na rodzicielskim był rzadkością. Zmiana prawa dała tatom impuls do tego, by bardziej zaangażować się w opiekę nad dziećmi.

Przykład

W 2024 roku z urlopu skorzystało już prawie 42 tys. panów, w ubiegłym roku – niemal 57 tys., a od stycznia do maja bieżącego roku – około 28 tys.

Fundacja Share The Care we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych prowadzi kampanię informacyjną „Równi w domu – równi w pracy. To się wszystkim opłaca”. Kampania buduje świadomość, że równość rodzicielska i równość na rynku pracy to dwie strony tej samej monety. Pokazuje, że na tej równowadze korzystają kobiety, mężczyźni, dzieci, a także pracodawcy, społeczeństwo i gospodarka.

Dlaczego ojcowie decydują się wziąć urlop rodzicielski?

Mężczyźni, którzy zaangażowali się w tę kampanię, nie mają wątpliwości, że urlop rodzicielski wpłynął na ich rodziny bardzo pozytywnie:

"Partnerski podział urlopu daje ojcom tę przewagę, by być z dzieckiem od samego początku, gdy najpierw dziecko leży, potem podnosi głowę… mija dosłownie chwila i chodzi. To jest fajne, by w tym uczestniczyć, bo widzimy jak ten człowiek się zmienia, a na początku dzieje się to bardzo szybko" – wspomina Michał Wiśniewski.

400 zł miesięcznie dla rodzica na urlopie wychowawczym. Komu przysługuje specjalny dodatek?
400 zł miesięcznie dla rodzica na urlopie wychowawczym. Komu przysługuje specjalny dodatek?

Ojcowie, którzy zdecydowali się na urlop rodzicielski, podkreślają, że opieka nad maluchem to nie tylko budowanie wartościowych relacji, ale też pełnoetatowa praca:

Zdecydowanie zyskałem do tego jeszcze większy szacunek. Z perspektywy czasu widzę też, jak ważne jest systemowe wsparcie tych decyzji. Ogromną rolę w tym, czy ojcowie realnie korzystają z urlopów rodzicielskich, mają postawa pracodawcy i kultura organizacyjna. Tym, którzy mają urlop rodzicielski przed sobą albo wciąż się wahają, życzę odwagi, żeby się jednak zdecydować, bo to doświadczenie, które zostanie z nami na zawsze

– podkreśla Mateusz Piórko.

Coraz mniej ojców korzysta z urlopu ojcowskiego

Oprócz urlopu rodzicielskiego tatusiowie mają też do dyspozycji dwutygodniowy urlop ojcowski. To rozwiązanie funkcjonuje od kilkunastu lat i jest już dość rozpowszechnione. Zmniejsza się jednak odsetek mężczyzn, którzy z niego korzystają, a nie uzasadnia tego sam spadek liczby urodzeń w Polsce.

W 2024 roku zasiłek macierzyński za czas urlopu ojcowskiego pobrało ponad 162 tys. mężczyzn, w ubiegłym roku około 137 tys., a od stycznia do maja 2026 roku – przeszło 53 tys.

Co przysługuje rodzicom małego dziecka? Przewodnik ZUS po zasiłkach

Dla przyszłych i obecnych rodziców ZUS przygotował specjalny poradnik, dzięki któremu jest im łatwiej odnaleźć się w gąszczu przepisów ubezpieczeniowych. Znajdą w nim najważniejsze informacje o ubezpieczeniach społecznych i o tym, jakie świadczenia mogą z nich otrzymać. Publikacja opisuje szczegółowo zasady korzystania z:

  • zasiłku macierzyńskiego,
  • zasiłku chorobowego z powodu niezdolności do pracy w trakcie ciąży,
  • zasiłku opiekuńczego, który przysługuje na opiekę nad chorym dzieckiem.

Poradnik odnosi się do aktywności takich jak praca na etat, zlecenie czy prowadzenie własnej firmy oraz innych mniej typowych sytuacji.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Beata Jasina-Wojtalak
oprac. Beata Jasina-Wojtalak

Absolwentka filologii polskiej i studiów z zakresu samorządu terytorialnego i polityki regionalnej na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmuje się tematyką społeczną, zdrowotną oraz zagadnieniami związanymi z zabezpieczeniem społecznym i świadczeniami dla rodzin, seniorów oraz osób bezrobotnych. W przeszłości związana z wydawnictwami Edipresse Polska i ZPR Media. W swojej pracy koncentruje się na wyjaśnianiu przepisów w przystępny sposób. Zainteresowana reportażem społecznym i tematyką feministyczną.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraDarmowe badania dla mężczyzn z okazji Dnia Ojca. Specjalna akcja NFZ »
Tematy: ZUSurlop rodzicielskiojciec
Powiązane
ppk
Zmiany w programie PPK w 2026 roku. Pracownik, który nie chce oszczędzać w PPK, będzie musiał częściej składać pisemną rezygnację?
pieniądze
Rodzice nie wiedzą, że te świadczenia można łączyć. Zamiast 800 plus, mogą dostawać 1100 zł miesięcznie
NFZ, Narodowy Fundusz Zdrowia
Jak zgłosić dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego? Nie wystarczy zarejestrowanie noworodka w USC
kask ochronny
Czy na zwykłej hulajnodze dziecko musi jeździć w kasku? Wielu rodziców źle interpretuje nowe przepisy
Dzieci, przedszkolaki
Kolejny kraj ma problem. Tu populacja dzieci maleje od 45 lat
Zobacz
|
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd
Kto nie złoży oświadczenia do 30 czerwca 2026, zapłaci rachunki grozy za prąd. Zostało kilka dni
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj