Przelewy natychmiastowe

W informacji KIR i Związku Banków Polskich (ZBP) podano, że ze statystyk systemów rozliczeniowych, cyklicznie publikowanych przez KIR, wynika, iż klienci banków coraz częściej korzystają z przelewów natychmiastowych realizowanych w systemie Express Elixir. W czerwcu br. system przetworzył 62,23 mln transakcji o wartości 31,94 mld zł. W porównaniu z czerwcem 2025 r. liczba przelewów natychmiastowych zwiększyła się o 14 proc., a wartość o 21,6 proc.

Kiedy sięgamy po przelewy natychmiastowe?

W badaniu dla KIR i ZBP 64 proc. ankietowanych wskazało, że po przelew taki sięga przede wszystkim wtedy, gdy chce mieć pewność, że pieniądze od razu trafią na konto odbiorcy. To o 19 pkt proc. więcej niż rok wcześniej. Na możliwość uregulowania „w ostatniej chwili” rachunków za energię elektryczną, wodę, gaz lub inne media wskazało 46 proc. respondentów, o 8 pkt proc. więcej niż w poprzedniej edycji badania. Co trzeci badany (36 proc.) uważa, że przelew natychmiastowy powinien być standardem i mieć zastosowanie w każdej sytuacji.

„Motywacją do korzystania z płatności realizowanych w czasie rzeczywistym pozostaje wygoda i możliwość rezygnacji z posługiwania się gotówką. Jest to szczególnie doceniane w przypadku transakcji na wyższe kwoty – np. przy zakupie samochodu (35 proc. wskazań). Nieznacznie, bo o 2 p.p., wzrosła też liczba osób (22 proc. wskazań), które deklarują korzystanie z przelewów natychmiastowych do spłaty zobowiązań takich jak raty pożyczek, kredytów czy kart kredytowych” - napisano w opracowaniu badania.

Wyniki badanie w poszczególnych grupach wiekowych

Autorzy publikacji zwrócili uwagę, że wyniki tegorocznego badania potwierdzają trend widoczny już w poprzedniej edycji: potrzeba szybkiego przekazywania pieniędzy dotyczy wszystkich grup użytkowników współczesnej bankowości, niezależnie od wieku. Pewność, że pieniądze od razu pojawią się na koncie odbiorcy przelewu jest ważna dla 59 proc. respondentów z pokolenia X (osoby urodzone do 1981 r.), 58 proc. pokolenia Y (urodzeni w latach 1982-1996), 58 proc. baby boomersów (urodzonych do 1965 r.) oraz 50 proc. przedstawicieli pokolenia Z, czyli najmłodszych respondentów.

Badanie ośrodka Minds & Roses przeprowadzono w kwietniu br. wśród 1000 osób.

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