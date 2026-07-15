Polacy zupełnie inaczej niż pozostali Europejczycy kupują przez internet samochody używane

Główną specyfiką Polski pozostaje zaawansowany wiek aut – mediana wynosząca dziesięć lat jest najwyższa w regionie, a najczęściej kupowane modele mają na liczniku zazwyczaj ponad 100 tysięcy kilometrów.

Pod względem rodzaju paliwa ponad połowę rynku utrzymuje benzyna (54,1 %), udział Diesla nieznacznie spadł do 30,8 %, a elektromobilność stoi w miejscu. Jedyną rosnącą alternatywą są napędy hybrydowe. Ceny aut używanych są stabilne – mediana wynosi 67 421 zł, co oznacza znikomy spadek rok do roku o 0,2 %.

Samochody używane w Polsce - elektromobilność to margines

Podczas gdy zainteresowanie samochodami elektrycznymi utrzymuje się na poziomie 2,2 %, „skoczkiem roku” okazały się hybrydy, które zyskały 2,5 punktu procentowego, osiągając udział 10,5 %.

Swoją dominującą pozycję umacniają samochody typu SUV, których udział wzrósł do 44,5 %. Wynika to z półrocznej analizy polskiego rynku wtórnego, przygotowanej przez firmę Carvago, specjalizującą się w transgranicznej sprzedaży samochodów online.

Pierwsza dziesiątka sprzedaży w Polsce jest mocno azjatycka, na czele z najchętniej kupowanym modelem Kia Sportage.

Silną pozycję azjatyckich koncernów potwierdza ranking najpopularniejszych modeli. Przewodzi mu Kia Sportage, a tuż za nią plasują się Škoda Octavia i Toyota Corolla.

Polski rynek ma dwie twarze. Z jednej strony jest największy i najbardziej zróżnicowany w całym regionie, z drugiej jednoznacznie najstarszy, o czym wyraźnie świadczy mediana dziesięciu lat.

- Często sprzedaje się tu pojazdy, które na innych rynkach już wycofano z eksploatacji. Ponadto polscy kierowcy masowo stawiają na sprawdzone japońskie i koreańskie marki. Podczas gdy elektromobilność w naszym kraju zapadła w sen zimowy, realny postęp technologiczny widzimy jedynie w przypadku hybryd. – mówi Dariusz Piwinski, Country Manager Carvago Polska.

Polskie samochody używane są znacznie starsze niż czeskie

W porównaniu z sąsiednimi Czechami widoczne są zasadnicze różnice. Choć preferencje dotyczące konkretnych marek są w obu krajach podobne, ogromną przepaść widać w wieku pojazdów. Polska mediana wynosząca dziesięć lat jest o prawie cztery lata wyższa niż czeska, która wynosi 6,1 roku.

Podobny kontrast panuje w obszarze elektromobilności – podczas gdy w Czechach udział aut elektrycznych podwoił się rok do roku do poziomu 5,0 %, w Polsce zamarł na wartości 2,2 %. Polscy klienci po prostu preferują starsze, bardziej przystępne cenowo samochody i nie spieszą się z przejściem na alternatywne napędy.

Polski rynek samochodów używanych w liczbach (I połowa 2026)

Top 10 modeli sprzedawanych w Polsce / Carvago

Rynek na samochody używane w naszym regionie

Podczas gdy polski rynek samochodów używanych jako całość, zachowuje się specyficznie, to dane z platformy Carvago wyraźnie pokazują, że kupujący online z innych krajów, zachowują się diametralnie inaczej. Dla zakupów samochodów przez internet typowe jest również zorientowanie na nowsze pojazdy w lepszym stanie.

Klienci kupujący auta z drugiej ręki wybierają auta z mniejszym przebiegiem (mediana 70 000 km), krótszym czasem eksploatacji (mediana 4 lata) i co logiczne, dysponują wyższymi budżetami (mediana ceny 100 706 zł).

Na siedmiu europejskich rynkach, na których Carvago aktywnie działa (AT, CZ, DE, IT, PL, RO, SK), zamówienia realizowane za pośrednictwem platformy wykazują stabilny i bardzo specyficzny profil, który zasadniczo różni się od lokalnych standardów.

Z danych zbiorczych wynika, że udział samochodów elektrycznych wynosi tu wysokie 24,8 % (w porównaniu do 2–10 % na tradycyjnych rynkach). Nic więc dziwnego, że w pierwszej dziesiątce najpopularniejszych modeli, obok tradycyjnych filarów, takich jak Škoda Octavia czy VW Golf, znalazły się aż cztery w pełni elektryczne pojazdy: VW ID.4, Škoda Enyaq, Tesla Model 3 oraz VW ID.3.

- Na polskim rynku dominują starsze i tańsze samochody, ale klienci Carvago mają zupełnie inne ambicje. Dzięki możliwości wyboru z otwartego rynku ogólnoeuropejskiego nie muszą zadowalać się dziesięcioletnim używanym autem od sąsiada. W danych dotyczących zamówień wyraźnie widzimy, że ludzie chętniej wybierają znacznie młodsze pojazdy i szukają marek lub konkretnych specyfikacji, które na lokalnym rynku w Polsce są trudniej dostępne.– dodaje Dariusz Piwinski.

Środkowoeuropejski rynek samochodów używanych w liczbach (I połowa 2026)

Top 10 modeli samochodów używanych w Europie Środkowej / Carvago

Porównując rynek Polski z rynkami pozostałych krajów Europy Środkowej, można pokusić się o stwierdzenie, że w internecie, z drugiej ręki kupujemy przede wszystkim pewniaki.

Wiek to nie jest sprawą najważniejsza. Liczy się renoma i trwałość modelu. Sprawdzone Toyoty, Skody. Audi. Dobry wynik i wzrost popularności aut z napędem hybrydowym z pewnością możemy przypisać popularności najmniejszych modeli Toyoty. Te widząc po parkingach, cieszą się w Polsce od lat opinią niezawodnych.