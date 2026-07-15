Forsal logo

Polacy zupełnie inaczej niż pozostali Europejczycy kupują przez internet samochody używane

Bartosz Biskupski
Bartosz Biskupski
Ten tekst przeczytasz w 5 minut
dzisiaj, 20:29
Polski rynek aut kupowanych z drugiej ręki wygląda zupełnie inaczej niż u naszych sąsiadów. Wolimy starsze samochody używane, marki azjatyckie bardziej niż VW. Elektromobilność i hybryda to u nas margines rynku.
Polski rynek aut kupowanych z drugiej ręki wygląda zupełnie inaczej niż u naszych sąsiadów. Wolimy starsze samochody używane, marki azjatyckie bardziej niż VW. Elektromobilność i hybryda to u nas margines rynku./Forsal.pl
Polski rynek samochodów używanych znacząco odbiega od innych europejskich. Polacy kupują auta bardzo wiekowe i z przebiegiem ponad q100 tys. km. Bardzo powoli rynek zdobywają używane auta elektryczne, a już zdecydowanie lepiej jest z hybrydami.

Główną specyfiką Polski pozostaje zaawansowany wiek aut – mediana wynosząca dziesięć lat jest najwyższa w regionie, a najczęściej kupowane modele mają na liczniku zazwyczaj ponad 100 tysięcy kilometrów.
Pod względem rodzaju paliwa ponad połowę rynku utrzymuje benzyna (54,1 %), udział Diesla nieznacznie spadł do 30,8 %, a elektromobilność stoi w miejscu. Jedyną rosnącą alternatywą są napędy hybrydowe. Ceny aut używanych są stabilne – mediana wynosi 67 421 zł, co oznacza znikomy spadek rok do roku o 0,2 %.

Samochody używane w Polsce - elektromobilność to margines

Podczas gdy zainteresowanie samochodami elektrycznymi utrzymuje się na poziomie 2,2 %, „skoczkiem roku” okazały się hybrydy, które zyskały 2,5 punktu procentowego, osiągając udział 10,5 %.
Swoją dominującą pozycję umacniają samochody typu SUV, których udział wzrósł do 44,5 %. Wynika to z półrocznej analizy polskiego rynku wtórnego, przygotowanej przez firmę Carvago, specjalizującą się w transgranicznej sprzedaży samochodów online.

Pierwsza dziesiątka sprzedaży w Polsce jest mocno azjatycka, na czele z najchętniej kupowanym modelem Kia Sportage.
Silną pozycję azjatyckich koncernów potwierdza ranking najpopularniejszych modeli. Przewodzi mu Kia Sportage, a tuż za nią plasują się Škoda Octavia i Toyota Corolla.

Polski rynek ma dwie twarze. Z jednej strony jest największy i najbardziej zróżnicowany w całym regionie, z drugiej jednoznacznie najstarszy, o czym wyraźnie świadczy mediana dziesięciu lat.

- Często sprzedaje się tu pojazdy, które na innych rynkach już wycofano z eksploatacji. Ponadto polscy kierowcy masowo stawiają na sprawdzone japońskie i koreańskie marki. Podczas gdy elektromobilność w naszym kraju zapadła w sen zimowy, realny postęp technologiczny widzimy jedynie w przypadku hybryd. – mówi Dariusz Piwinski, Country Manager Carvago Polska.

Polskie samochody używane są znacznie starsze niż czeskie

W porównaniu z sąsiednimi Czechami widoczne są zasadnicze różnice. Choć preferencje dotyczące konkretnych marek są w obu krajach podobne, ogromną przepaść widać w wieku pojazdów. Polska mediana wynosząca dziesięć lat jest o prawie cztery lata wyższa niż czeska, która wynosi 6,1 roku.
Podobny kontrast panuje w obszarze elektromobilności – podczas gdy w Czechach udział aut elektrycznych podwoił się rok do roku do poziomu 5,0 %, w Polsce zamarł na wartości 2,2 %. Polscy klienci po prostu preferują starsze, bardziej przystępne cenowo samochody i nie spieszą się z przejściem na alternatywne napędy.

Polski rynek samochodów używanych w liczbach (I połowa 2026)

Top 10 modeli sprzedawanych w Polsce
Top 10 modeli sprzedawanych w Polsce/Carvago

Rynek na samochody używane w naszym regionie

Podczas gdy polski rynek samochodów używanych jako całość, zachowuje się specyficznie, to dane z platformy Carvago wyraźnie pokazują, że kupujący online z innych krajów, zachowują się diametralnie inaczej. Dla zakupów samochodów przez internet typowe jest również zorientowanie na nowsze pojazdy w lepszym stanie.
Klienci kupujący auta z drugiej ręki wybierają auta z mniejszym przebiegiem (mediana 70 000 km), krótszym czasem eksploatacji (mediana 4 lata) i co logiczne, dysponują wyższymi budżetami (mediana ceny 100 706 zł).

Na siedmiu europejskich rynkach, na których Carvago aktywnie działa (AT, CZ, DE, IT, PL, RO, SK), zamówienia realizowane za pośrednictwem platformy wykazują stabilny i bardzo specyficzny profil, który zasadniczo różni się od lokalnych standardów.
Z danych zbiorczych wynika, że udział samochodów elektrycznych wynosi tu wysokie 24,8 % (w porównaniu do 2–10 % na tradycyjnych rynkach). Nic więc dziwnego, że w pierwszej dziesiątce najpopularniejszych modeli, obok tradycyjnych filarów, takich jak Škoda Octavia czy VW Golf, znalazły się aż cztery w pełni elektryczne pojazdy: VW ID.4, Škoda Enyaq, Tesla Model 3 oraz VW ID.3.
- Na polskim rynku dominują starsze i tańsze samochody, ale klienci Carvago mają zupełnie inne ambicje. Dzięki możliwości wyboru z otwartego rynku ogólnoeuropejskiego nie muszą zadowalać się dziesięcioletnim używanym autem od sąsiada. W danych dotyczących zamówień wyraźnie widzimy, że ludzie chętniej wybierają znacznie młodsze pojazdy i szukają marek lub konkretnych specyfikacji, które na lokalnym rynku w Polsce są trudniej dostępne.– dodaje Dariusz Piwinski.

Środkowoeuropejski rynek samochodów używanych w liczbach (I połowa 2026)

Top 10 modeli samochodów używanych w Europie Środkowej
Top 10 modeli samochodów używanych w Europie Środkowej/Carvago

Porównując rynek Polski z rynkami pozostałych krajów Europy Środkowej, można pokusić się o stwierdzenie, że w internecie, z drugiej ręki kupujemy przede wszystkim pewniaki.
Wiek to nie jest sprawą najważniejsza. Liczy się renoma i trwałość modelu. Sprawdzone Toyoty, Skody. Audi. Dobry wynik i wzrost popularności aut z napędem hybrydowym z pewnością możemy przypisać popularności najmniejszych modeli Toyoty. Te widząc po parkingach, cieszą się w Polsce od lat opinią niezawodnych.

Luksus wchodzi w nową fazę rozwoju. Wygrywa od teraz luksus, którym stało się doświadczenie ważniejsze niż posiadanie rzeczy. Dobry moment na zbudowanie w tym segmencie marki
Luksus wchodzi w nową fazę rozwoju. Wygrywa od teraz luksus, którym stało się doświadczenie ważniejsze niż posiadanie rzeczy. Dobry moment na zbudowanie w tym segmencie marki
INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Bartosz Biskupski
Bartosz Biskupski

Dziennikarz z zawodu i zamiłowania. Zajmuje się tematyką gospodarczą, prawną i finansową, szczególnie nowymi technologiami, i komunikacją oraz mediami. Poza dziennikarstwem zajmuje się fotografią, jeździ na nartach i uwielbia Hiszpanię.  Z marką INFOR związany wcześniej, zaczynał przygodę z dziennikarstwem w Gazecie Prawnej. Od kwietnia 2026 r. już jako dziennikarz internetowy przygotowuje i publikuje artykuły na portalu Forsal.pl.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraPolacy zupełnie inaczej niż pozostali Europejczycy kupują przez internet samochody używane »
Tematy: elektromobilnośćsprzedażsamochodyhybryda
Powiązane
Europa ma już w pełni autonomiczny system nawigacji Galileo. Teraz wysyła amerykański GPS na emeryturę.
Rewolucja w nawigacji - GPS już niepotrzebny. Nowy dokładniejszy system nawigacji Galileo wprowadza Europa
Nie przegap
podatek, podatek od zysków kapitałowych, podatek Belki, zwolnienie, rząd
Zapadła decyzja. Polacy będą mogli uniknąć płacenia znienawidzonego podatku
studenci na egzaminie na sali wykładowej
Odmowa przyjęcia na studia. Jak i kiedy odwołać się od decyzji uczelni?
245 tys. Polaków dostanie wezwanie do wojska na początku przyszłego roku. Wśród nich kobiety i osoby po 50. roku życia
245 tys. Polaków dostanie wezwanie do wojska na początku przyszłego roku. Wśród nich kobiety i osoby po 50. roku życia
Myśliwiec F-35
Głośno rozważa zakup Gripenów, po cichu kupuje kolejne F-35. Wyjaśnił grę Kanady
Kolejny kraj odwraca się od Ukrainy. Nie wyśle więcej broni
Kolejny kraj odwraca się od Ukrainy. Nie wyśle więcej broni
zaświadczenie, pismo urzędowe, pieczęć
Dowody usprawiedliwiające nieobecność pracownika w pracy [PORADNIK]
Polskie banknoty w tle, na pierwszym planie smartfon z aplikacją ZUS - dodatek energetyczny 2026
ZUS wypłaca 336,16 zł miesięcznie na prąd. Ten dodatek przysługuje bez względu na dochód
Rosja kieruje cyberatak na Polskę. Tutaj idzie główne uderzenie
Rosja kieruje cyberatak na Polskę. Tutaj idzie główne uderzenie
Polecamy
Aleksandar Vuczić
Serbia wesprze Ukrainę humanitarnie. Vuczić: nie będzie pomocy wojskowej
Eutanazja
Francja zrobiła krok w stronę eutanazji? Parlament przyjął kontrowersyjną ustawę
Sankcje wobec Rosji i Białorusi zniesione. Polska domaga się wyjaśnień
UE nie porozumiała się ws. nowych sankcji na Rosję. Jest tymczasowe rozwiązanie
pieniądze, złotówki, Polska, budżet państwa, deficyt, wydatki budżetowe, dochody budżetowe, podatki, zasiłki
Ministerstwo Finansów podało dane o budżecie. Dochody i wydatki państwa w 2026 roku
Inflacja znów przyspieszy? Eksperci wskazali decyzję rządu, która podbije ceny
Inflacja znów przyspieszy? Eksperci wskazali decyzję rządu, która podbije ceny
Ursula von der Leyen ogłosiła porozumienie w Kijowie. "Każda ze stron wniesie swoje mocne strony"
Ursula von der Leyen ogłosiła porozumienie w Kijowie. "Każda ze stron wniesie swoje mocne strony"
Samochodowy boom w Polsce? Czerwiec przyniósł najwyższą liczbę rejestracji od początku roku
Samochodowy boom w Polsce? Czerwiec przyniósł najwyższą liczbę rejestracji od początku roku
Tak zmieniały się ceny w czerwcu. GUS wskazał największe podwyżki i spadki
Inflacja mocno w dół. GUS podał najnowsze dane za czerwiec 2026
Kraj
pieniądze, złotówki, Polska, budżet państwa, deficyt, wydatki budżetowe, dochody budżetowe, podatki, zasiłki
Ministerstwo Finansów podało dane o budżecie. Dochody i wydatki państwa w 2026 roku
Rosja kieruje cyberatak na Polskę. Tutaj idzie główne uderzenie
Rosja kieruje cyberatak na Polskę. Tutaj idzie główne uderzenie
245 tys. Polaków dostanie wezwanie do wojska na początku przyszłego roku. Wśród nich kobiety i osoby po 50. roku życia
245 tys. Polaków dostanie wezwanie do wojska na początku przyszłego roku. Wśród nich kobiety i osoby po 50. roku życia
Nowy limit przyjęć na uczelniach wojskowych w roku akademickim 2027/2028. Ministerstwo Obrony Narodowej z wiadomością dla kandydatów na żołnierzy
Nowy limit przyjęć na uczelniach wojskowych w roku akademickim 2027/2028. Ministerstwo Obrony Narodowej z wiadomością dla kandydatów na żołnierzy
Pancerne mosty dotarły do Polski. Nasze czołgi będą nie do zatrzymania
Pancerne mosty dotarły do Polski. Nasze czołgi będą nie do zatrzymania
szpital południowy
Prywatni pacjenci w czasie dla NFZ i praca po 55 godzin bez przerwy. Raport NIK ws. nieprawidłowości w Warszawskim Szpitalu Południowym
ZUS, emerytury, świadczenie, składki, emerytura
Emerytura wyższa nawet o kilkaset złotych na podstawie tego wniosku do ZUS. Wiele osób popełnia ten błąd formalny
Tak dziś głosowaliby Polacy. Wyniki najnowszego sondażu mogą zaskakiwać
Tak dziś głosowaliby Polacy. Wyniki najnowszego sondażu mogą zaskakiwać
Świat
Logo szczytu G20
Polska może dołączyć do G20? Eksperci wskazują na trzy mocne powody
Aleksandar Vuczić
Serbia wesprze Ukrainę humanitarnie. Vuczić: nie będzie pomocy wojskowej
Eutanazja
Francja zrobiła krok w stronę eutanazji? Parlament przyjął kontrowersyjną ustawę
Sankcje wobec Rosji i Białorusi zniesione. Polska domaga się wyjaśnień
UE nie porozumiała się ws. nowych sankcji na Rosję. Jest tymczasowe rozwiązanie
Ursula von der Leyen ogłosiła porozumienie w Kijowie. "Każda ze stron wniesie swoje mocne strony"
Ursula von der Leyen ogłosiła porozumienie w Kijowie. "Każda ze stron wniesie swoje mocne strony"
Linia produkcyjna myśliwców F-35
Finlandia dołącza do elitarnego grona. Będzie produkować elementy do F-35 200 km od granicy z Rosją
Śmigłowiec Mi-28
Ukraińcy znów to zrobili. Dron "Raroga" dopadł śmigłowiec Mi-28 nad Rosją
System antybalistyczny
Europa buduje własny THAAD. Antyrakietowym projektem kieruje Rosjanin
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj