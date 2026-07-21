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Bankowość mobilna stała się naszą codziennością. Jak w aplikacji możemy efektywnie prowadzić finanse osobiste

Bartosz Biskupski
Bartosz Biskupski
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dzisiaj, 16:36
Aplikacje w smartfonie to codzienność w dbaniu o finanse osobiste. Jakie typowe i dodatkowe usługi znajdą klienci w aplikacji, którą oferuje bank.
Aplikacje w smartfonie to codzienność w dbaniu o finanse osobiste. Jakie typowe i dodatkowe usługi znajdą klienci w aplikacji, którą oferuje bank./GazetaPrawna.pl
Bankowość mobilna stała się nieodłącznym elementem finansowej codzienności wielu Polaków. Rosnące zaufanie do tej technologii sprawia, że już 57 proc. Polaków przyznaje, że zdarza im się zostawić tradycyjny portfel w domu, bo w kwestii płatności mogą polegać wyłącznie na aplikacji i powierza jej swoje finanse osobiste.

Jak wynika z raportu Santander Consumer Banku: „Polaków Portfel Własny: Na bank w aplikacji” dla zdecydowanej większości respondentów (81 proc.) bankowość w telefonie jest narzędziem, które ułatwia zarządzanie domowym budżetem.

Finanse osobiste w aplikacji mobilnej

Gdy 62 proc. ankietowanych docenia także dodatkowe funkcje aplikacji, takie jak automatyczne przypomnienia, kategoryzowanie wydatków czy podpowiedzi produktów. Jednocześnie 54 proc. badanych chętnie korzysta również z innych mobilnych usług, które wykraczają poza standardowe operacje bankowe, np. uiszczenie opłat za parkingi czy zakup biletów komunikacji miejskiej. Aplikacje mobilne banków na dobre zadomowiły się w nawykach finansowych Polaków. Cyfrowa rewolucja przyniosła zmiany nie tylko w sposobach płatności, ale dostarczyła również wiele narzędzi i funkcji, które wspierają użytkowników w codziennym zarządzaniu finansami, optymalizacji wydatków i korzystaniu z produktów.

Finanse osobiste wymagają wygody i oszczędności czasu

Łącznie aż 81 proc. ankietowanych uważa, że aplikacja mobilna banku ułatwia im codzienne zarządzanie budżetem i oszczędza czas. Wśród nich 38 proc. zdecydowanie potwierdza tę opinię, a 43 proc. raczej się z nią zgadza. Przeciwnego zdania jest 17 proc. respondentów.

To przekonanie jest najsilniejsze wśród osób, które oceniają swoją sytuację finansową jako dobrą. Odsetek przychylnych głosów sięga tam aż 86 proc. To wyraźny kontrast wobec respondentów w subiektywnie złym położeniu materialnym, gdzie wynik ten jest o 17 punktów procentowych niższy (69 proc.). Może to sugerować, że stabilność finansowa sprzyja większej otwartości na pełne wy-korzystanie potencjału cyfrowych rozwiązań i optymalizacji domowych wydatków.

Inteligentne funkcje wsparciem dla portfela obsługującego finanse osobiste

Dużym uznaniem użytkowników aplikacji cieszą się także dodatkowe narzędzia, takie jak automatyczne przypomnienia, kategoryzowanie wydatków czy podpowiedzi produktów. Łącznie aż 62 proc. respondentów uznaje je za przydatne. Z drugiej strony sceptycznie do tych rozwiązań odnosi się natomiast 37 proc. użytkowników.

Największymi entuzjastami dodatkowych funkcji aplikacji bankowych są osoby w wieku 18-29 lat. Łącznie 71 proc. z nich uznaje je za pomocne. Najmniej pochlebni są z kolei czterdziestolatkowie i seniorzy – odpowiednio 46 i 42 proc. nie popiera tej tezy. - Percepcja korzyści jest również ściśle powiązana z tym, jak intensywnie korzystamy z bankowości mobilnej. Wśród użytkowników„ mobile-only”, którzy zarządzają finansami wyłącznie przez telefon, łącznie aż 74 proc. uważa, że dodatkowe funkcje, dostępne w aplikacjach bankowych, są pomocne. Z kolei wśród tych, którzy używają w różnym stopniu aplikacji i innych kanałów, opinię tę podziela 48 proc. ankietowanych. To pokazuje, że im bardziej otwieramy się na cyfrowe rozwiązania, tym szybciej dostrzegamy ich realny wpływ na komfort naszego codziennego życia i korzyści, które płyną z ich regularnego użytkowania – podsumowuje Wojciech Mikołajczyk, Product Owner z Centrum Rozwoju Bankowości Mobilnej i Akwizycji Klienta z Santander Consumer Banku.

Cyfrowe narzędzia do zadań specjalnych jakich wymagają finanse osobiste

Bankowość mobilna stała się również narzędziem, które ułatwia codzienne formalności niezwiązane bezpośrednio z finansami. Łącznie ponad połowa ankietowanych (54 proc.) deklaruje, że korzysta w niej m.in. z możliwości opłacania parkingów, kupowania biletów komunikacji miejskiej czy ubezpieczeń.

Choć liderami w użytkowaniu usług pozabankowych są trzydziestolatkowie (łącznie 64 proc. wskazań), to pozostałe grupy wiekowe wykazują bardzo zbliżony poziom zainteresowania tymi funkcjami – od 49 do 54 proc. To sygnał, że nowoczesne rozwiązania szybko się upowszechniają, a do wygody w załatwianiu codziennych spraw przez aplikację bankową przekonują się dziś niemal wszystkie pokolenia. Tę wielofunkcyjność bankowości mobilnej szczególnie doceniają również rodzice – wśród osób, które mają na utrzymaniu niepełnoletnie dzieci, odsetek osób, które korzystają w aplikacji bankowej z dodatkowych funkcji, wynosi 57 proc. Dla porównania, w gospodarstwach domowych bez małoletnich – spada on do 50 proc.

Nowoczesne finanse osobiste zarządzane przez smartfon

Nowoczesne rozwiązania płatnicze sprawiły, że wielu osobom aplikacja mobilna banku zastąpiła tradycyjny portfel. Łącznie 57 proc. ankietowanych przyznaje, że zdarza im się wyjść z domu bez niego, ponieważ smartfon w pełni im go zastępuje. Choć trend ten w dość naturalny sposób dotyczy przede wszystkim najmłodszych pokoleń – w tym 64 proc. osób w wieku 18-29 lat i 66 proc. trzydziestolatków – to cyfrowa wygoda coraz śmielej wkracza także w życie starszych osób. Niemal połowa seniorów (łącznie 46 proc. badanych w wieku 60+) potwierdza, że z powodzeniem zastępuje fizyczny portfel bankowością w telefonie.

Co ciekawe, ten trend zauważalny jest w największym stopniu nie w aglomeracjach (54 proc.), a w średnich miastach (60 proc.). Podobnie często tylko z telefonem wychodzą mieszkańcy wsi (58 proc.) i małych miejscowości (55 proc.). Może to wskazywać na to, że płatności bezgotówkowe są w Polsce dostępne niezależnie od lokalizacji. – Kluczem do spokoju jest także przejrzystość produktów – klienci mają pełny wgląd we wszystkie parametry swoich produktów, np. dokumenty, historię i harmonogram spłat czy wysokość oszczędności. Za tą wygodą stoi także bezpieczeństwo – dzięki logowaniu przy użyciu biometrii i silnemu uwierzytelnieniu, użytkownicy mogą być pewni, że ich finanse są dobrze chronione. Te wszystkie udogodnienia sprawiają, że nasi klienci mogą trzymać rękę na finansowym pulsie i zarządzać domowym budżetem na własnych zasadach – podsumowuje Wojciech Mikołajczyk z Santander Consumer Banku.

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Źródło: forsal.pl
Bartosz Biskupski
Bartosz Biskupski

Dziennikarz z zawodu i zamiłowania. Zajmuje się tematyką gospodarczą, prawną i finansową, szczególnie nowymi technologiami, i komunikacją oraz mediami. Poza dziennikarstwem zajmuje się fotografią, jeździ na nartach i uwielbia Hiszpanię.  Z marką INFOR związany wcześniej, zaczynał przygodę z dziennikarstwem w Gazecie Prawnej. Od kwietnia 2026 r. już jako dziennikarz internetowy przygotowuje i publikuje artykuły na portalu Forsal.pl.

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Tematy: bankusługifinanse osobistebankowość
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