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Wszyscy Polacy dostali podwyżki. Dziwicie się, bo u was w pracy pensji nie podnieśli?

Jagienka Michalik
Jagienka Michalik
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dzisiaj, 07:45
Wszyscy Polacy dostali podwyżki. Dziwicie się, bo u was w pracy pensji nie podnieśli?
Wszyscy Polacy dostali podwyżki. Dziwicie się, bo u was w pracy pensji nie podnieśli?/Shutterstock
Gdzie wszyscy dostają podwyżki? W statystykach. Ile teraz zarabiamy? Wyliczył to GUS. Te dane mogą wprawiać Polaków w osłupienie?

Łukasz od pięciu lat pracuje w biurze handlowym niewielkiej firmy. W tym roku nie dostał ani złotówki podwyżki, a po opłaceniu raty kredytu, czynszu i rachunków na codzienne wydatki zostaje jej mniej niż rok temu. Gdy słyszy, że wynagrodzenia idą w górę, a przeciętne wynagrodzenie to teraz ponad 9 tysiąca złotych brutto, zastanawia się tylko, kto właściwie zarabia takie pieniądze.

Najlepsze podwyżki daje nam Główny Urząd Statystyczny

Bo wszystko wygląda dobrze tylko w statystykach, gdzie podwyżki dostajemy wszyscy. GUS właśnie wyliczył, że przeciętne wynagrodzenie w średnich i dużych firmach w czerwcu 2026 roku wyniosło dokładnie 9399,89 zł. Ile z tych 9 tys. trafia na konto pracownika? Znacznie mniej. Po odliczeniu obowiązkowych składek oraz zaliczki na podatek dochodowy zatrudnieni na umowę o pracę otrzymują około 6740 zł netto.

Różnica między kwotą brutto a wynagrodzeniem na rękę przekracza 2,6 tys. zł. Największą część stanowią składki na ubezpieczenia społeczne – emerytalne, rentowe i chorobowe – które pochłaniają około 1290 zł. Kolejne 730 zł to składka na ubezpieczenie zdrowotne, natomiast około 640 zł wynosi zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych.

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Dane nie pokazują sytuacji wszystkich pracujących

Warto jednak pamiętać, że publikowane przez Główny Urząd Statystyczny dane nie pokazują sytuacji wszystkich pracujących. Obejmują wyłącznie przedsiębiorstwa zatrudniające co najmniej 10 osób, czyli 6 mln 375,3 tys. pracowników. W statystykach nie są uwzględnieni zatrudnieni w mikrofirmach ani wiele osób pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych. Gdyby te grupy zostały wliczone do zestawienia, przeciętne wynagrodzenie byłoby prawdopodobnie niższe.

Czerwcowe dane pokazują również, że zatrudnienie nadal spada. W porównaniu z majem liczba pracowników w sektorze przedsiębiorstw zmniejszyła się o 2,1 tys. osób, a w ujęciu rocznym była niższa o 0,9 procent. Oznacza to, że firmy nadal podnoszą wynagrodzenia, ale jednocześnie ostrożniej podchodzą do zwiększania liczby etatów.

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Wynik lepszy od prognoz ekonomistów

Jak te dane komentują analitycy? Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, bez uwzględnienia wypłat nagród z zysku było ono 5,9 procent wyższe niż w czerwcu ubiegłego roku oraz o 2,5 procent wyższe niż w maju tego roku. Wynik okazał się nieco lepszy od prognoz ekonomistów, którzy spodziewali się wzrostu wynagrodzeń o 5,6 procent w porównaniu z czerwcem ubiegłego roku i o 2,4 procent w porównaniu z majem wskazuje Andrzej Gwiżdż, analityk platformy inwestycyjnej Portu.

- Polski rynek pracy stopniowo się schładza. Firmy ograniczają liczbę etatów, szczególnie w przemyśle, handlu i IT, lecz nadal podnoszą wynagrodzenia pracownikom, których chcą zatrzymać. Jednocześnie osoby zmieniające pracę mają mniejszą siłę negocjacyjną. W czerwcu realne wynagrodzenia wzrosły o około 3,3 proc., głównie dzięki spadkowi inflacji do 2,5 proc – komentuje dane ekspert.

W lipcu dynamika cen ponownie przyspieszy po wygaszeniu programu CPN, zjadając znaczną część nominalnego wzrostu płac. Stopniowe schłodzenie rynku pracy zmniejsza jednak ryzyko spirali płacowo-cenowej, co daje RPP komfort pozostawienia stóp procentowych bez zmian. Nawet ponowny wzrost cen energii nie powinien więc zmusić Rady do ich podwyższenia” – ocenia ekspert.

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Źródło: forsal.pl
Jagienka Michalik
Jagienka Michalik

Absolwentka politologii i dziennikarstwa na  Uniwersytecie Jagiellońskim, także PR-owiec.  Przez blisko dziesięć lat jej pasją było radio, gdzie prowadziła audycje i robiła reportaże,  ostatecznie zwyciężyła magia mediów  internetowych. Bliskie są jej tematy związane z rynkiem pracy i przedsiębiorczością. Lubi rozmawiać z ludźmi i opisywać ich historie, także  te biznesowe, prowadzące do sukcesu. Prywatnie wielbicielka psów i kotów, górskich wędrówek, jazdy na nartach i podróży w miejsca nieoczywiste. 

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Tematy: GUSczerwiecprzeciętne miesięczne wynagrodzenie
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