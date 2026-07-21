Forsal logo

Wnioski o dopłaty do ogrzewania już płyną. Sprawdź, jak odebrać nawet 3500 zł na zimę

Anna Kot
Anna KotAbsolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
dzisiaj, 10:45
pieniądze, ogrzewanie, bon ciepłowniczy
Nawet 3500 zł dopłaty do ogrzewania. Znamy oficjalny termin składania wniosków/Shutterstock
Ruszyły masowe zapisy na nowe świadczenie dla tysięcy polskich rodzin. Wnioski o wyczekiwany bon ciepłowniczy 2026 można już składać, a w grze są rekordowe dopłaty sięgające aż 3500 złotych. Rządowe wsparcie ma ochronić domowe budżety przed drastycznymi rachunkami za ogrzewanie z sieci miejskiej. Urzędnicy postawili jednak twarde warunki. Sprawdź, jakie progi dochodowe musisz spełnić, aby te pieniądze trafiły na Twoje konto.

Sezon grzewczy w 2026 roku może być znacznie lżejszy dla portfeli Polaków. Choć mamy maj, kluczowe daty i kwoty wsparcia są już znane. Bon ciepłowniczy to propozycja dla tych, którzy mimo cieplejszych dni, wciąż odczuwają skutki wysokich cen energii za minioną zimę.

Nowy bon ciepłowniczy 2026 - co warto wiedzieć?

To jednorazowa pomoc finansowa, która trafi bezpośrednio na konta uprawnionych gospodarstw domowych. W przeciwieństwie do wygaszonego już dodatku osłonowego, bon ciepłowniczy celuje precyzyjnie w odbiorców tzw. ciepła systemowego.

Czy należysz do grupy uprawnionych? (Progi dochodowe)

Aby otrzymać przelew, musisz spełnić dwa kluczowe warunki: korzystać z ogrzewania miejskiego (osiedlowego), którego cena przekracza 170 zł/GJ netto, oraz mieścić się w limitach zarobków. W 2026 roku pełne wsparcie przysługuje, gdy dochód nie przekracza:

  • 3272,69 zł - w przypadku osób mieszkających samotnie,
  • 2454,52 zł na osobę - w rodzinach wieloosobowych.

Zasada „złotówka za złotówkę”: Jeśli zarabiasz nieco więcej, nie tracisz prawa do pomocy! Świadczenie zostanie po prostu pomniejszone o kwotę nadwyżki.

Ile wpłynie na Twoje konto? Kwoty dopłat do ogrzewania

Wysokość przelewu zależy od tego, jak drogie jest ciepło w Twoim miejscu zamieszkania. Przewidziano trzy progi wsparcia:

  1. 1000 zł - jeśli cena ciepła mieści się w przedziale 170-200 zł/GJ.
  2. 2000 zł - przy cenie od 200 do 230 zł/GJ.
  3. 3500 zł - dla tych, u których cena ciepła szybuje powyżej 230 zł/GJ.

Kalendarz wniosków - nie spóźnij się!

W 2026 roku okienko na złożenie dokumentów będzie wyjątkowo krótkie. Masz tylko dwa wakacyjne miesiące:

  • Start: 1 lipca 2026 roku,
  • Koniec: 31 sierpnia 2026 roku.

Wnioski złożone we wrześniu nie będą rozpatrywane - warto więc dopilnować formalności jeszcze przed końcem urlopu. Pierwsze wypłaty powinny pojawić się na kontach w ostatnim kwartale 2026 roku.

Jak skutecznie złożyć wniosek o bon ciepłowniczy?

Możesz to zrobić bez wychodzenia z domu, co jest najszybszą metodą:

  • Przez aplikację mObywatel,
  • Przez platformę ePUAP
  • lub serwis gov.pl.

Dla zwolenników tradycyjnych rozwiązań pozostaje wizyta w urzędzie gminy lub wysyłka wniosku pocztą. Pamiętaj o załącznikach. Kluczowym dokumentem będzie zaświadczenie od Twojej spółdzielni lub wspólnoty o aktualnej cenie ciepła. Bez tego dokumentu urzędnicy nie będą mogli określić, jaka kwota wsparcia Ci się należy.

Najemcy i właściciele domów - co z nimi?

Dobra wiadomość dla najemców: jeśli wynajmujesz mieszkanie i jest ono Twoim centrum życiowym, również możesz wnioskować o bon. Gorsze wieści czekają właścicieli domów jednorodzinnych z własnym kotłem (gaz, węgiel, pellet) - im wsparcie nie przysługuje, chyba że ich budynek jest fizycznie wpięty do miejskiej sieci ciepłowniczej.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Kto może otrzymać bon ciepłowniczy 2026?

Bon ciepłowniczy 2026 przysługuje gospodarstwom korzystającym z ogrzewania miejskiego (osiedlowego), którego cena przekracza 170 zł/GJ netto, oraz mieszczącym się w limitach dochodu.

Jakie progi dochodowe obowiązują przy bonie ciepłowniczym 2026?

Pełne wsparcie przysługuje, gdy dochód nie przekracza 3272,69 zł w przypadku osób mieszkających samotnie oraz 2454,52 zł na osobę w rodzinach wieloosobowych. Przy wyższym dochodzie działa zasada „złotówka za złotówkę”.

Jakie kwoty dopłat przewiduje bon ciepłowniczy 2026?

Bon ciepłowniczy 2026 wynosi 1000 zł przy cenie ciepła 170-200 zł/GJ, 2000 zł przy cenie od 200 do 230 zł/GJ oraz 3500 zł przy cenie ciepła powyżej 230 zł/GJ.

Kiedy można składać wnioski o bon ciepłowniczy 2026?

Wnioski o bon ciepłowniczy 2026 można składać od 1 lipca 2026 roku do 31 sierpnia 2026 roku. Wnioski złożone we wrześniu nie będą rozpatrywane.

Jak złożyć wniosek o bon ciepłowniczy 2026?

Wniosek o bon ciepłowniczy 2026 można złożyć przez aplikację mObywatel, platformę ePUAP lub serwis gov.pl, a także w urzędzie gminy albo pocztą. Kluczowym załącznikiem jest zaświadczenie od spółdzielni lub wspólnoty o aktualnej cenie ciepła.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Anna Kot
Anna Kot

Absolwentka filologii polskiej (ze specjalnością komunikacja społeczna) na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej oraz dziennikarstwa (ze specjalnością nowe media) na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Blogerka, social media freak, miłośniczka podróży, escape roomów i… kotów (bo nazwisko zobowiązuje). Wcześniej dziennikarka Wirtualnej Polski, redaktorka magazynu, copywriterka, freelance pisarka dla "Faktu" i "Newsweeka", a także project managerka. Wielbicielka włoskiej kuchni, a także szeroko rozumianej sfery beauty. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.

Link do profilu autorki na LinkedIn: https://pl.linkedin.com/in/anna-kot-04061b18b

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraKoniec pobłażliwości. Ruszyły obowiązkowe kontrole domów, mandat w wysokości nawet 500 zł dostaniesz od ręki »
Tematy: ogrzewaniebon ciepłowniczydopłaty do ogrzewanianowy bon ciepłowniczy
Powiązane
Płaca minimalna w 2027 roku przekroczy 5 tys. zł brutto? Rząd i RDS muszą dojść do porozumienia
Płaca minimalna w 2027 roku przekroczy 5 tys. zł brutto? Rząd i RDS muszą dojść do porozumienia
Codzienne zakupy podrożały. Policzyli, o ile więcej trzeba płacić
Codzienne zakupy podrożały. Policzyli, o ile więcej trzeba płacić
Budowa elektrowni w Darlington
Budują pierwszą „małą” elektrownię jądrową. Prąd popłynie z niej w 2030 roku
Nie przegap
Nadchodzi pancerna odsiecz dla Abramsów. Polska pokaże 40–tonową bestię
Nadchodzi pancerna odsiecz dla Abramsów. Polska pokaże 40–tonową bestię
Donald Tusk
Premier zapowiada zmiany w ochronie zdrowia. Lekarze zarobią do 76 800 zł, to szesnastokrotność płacy minimalnej
ZUS zmienia terminy wypłat dodatku pielęgnacyjnego w sierpniu. Oto nowy harmonogram
ZUS zmienia terminy wypłat dodatku pielęgnacyjnego w sierpniu. Oto nowy harmonogram
Dron Thunder
Tak mogą walczyć polskie Apache. Anduril pokazał lojalnego skrzydłowego Thunder
Marcin Kierwiński, Andrius Kubilius
Polska dołącza do programu IRIS2. To europejski program budowy satelitarnego systemu łączności
USA gotowe na historyczną decyzję? Ekspert: Polska może dołączyć do Nuclear Sharing
USA gotowe na historyczną decyzję? Ekspert: Polska może dołączyć do Nuclear Sharing
Polski dron zestrzelony nad Iranem. Skąd się tam wziął?
Polski dron zestrzelony nad Iranem. Skąd się tam wziął?
podatek od spadków i darowizn, Ministerstwo Finansów, RPO, fiskus, podatek
Fiskus wzywa Polaków do zapłaty podatku od spadków i darowizn. Byli przekonani, że spełniają warunki zwolnienia dla najbliższej rodziny
Polecamy
NBP znów zwiększył rezerwy złota. Polska jest coraz bliżej celu 700 ton kruszcu
NBP znów zwiększył rezerwy złota. Polska jest coraz bliżej celu 700 ton kruszcu
Deficyt Polski wyraźnie powyżej unijnej średniej. Nowe dane Eurostatu nie pozostawiają złudzeń
Deficyt Polski wyraźnie powyżej unijnej średniej. Nowe dane Eurostatu nie pozostawiają złudzeń
Ponad 100 mln zł wyłudzeń w ubezpieczeniach. Eksperci wskazują na rolę AI
Ponad 100 mln zł wyłudzeń w ubezpieczeniach. Eksperci wskazują na rolę AI
podatek oki premier donald tusk
Donald Tusk nie mógł się powstrzymać. Pochwalił się „Rokiem Przyspieszenia”
Kierowcy odkryli sposób na uniknięcie punktów karnych
Polscy kierowcy stosują przemyślną metodę na uniknięcie punktów karnych. Ten prosty patent zgodny z prawem robi furorę
ZUS nie przeliczy emerytur tak, jak zapowiadano. Rząd zmienił projekt
ZUS nie przeliczy emerytur tak, jak zapowiadano. Rząd zmienił projekt
uokik, firma, reklamacje, kara, mandat
Mandaty za parkowanie przed marketami bez mocy prawnej. UOKiK nałożył na firmę gigantyczną karę
GUS: Produkcja przemysłowa wzrosła mocniej od prognoz
GUS: Produkcja przemysłowa wzrosła mocniej od prognoz
Kraj
Donald Tusk
Premier zapowiada zmiany w ochronie zdrowia. Lekarze zarobią do 76 800 zł, to szesnastokrotność płacy minimalnej
Nadchodzi pancerna odsiecz dla Abramsów. Polska pokaże 40–tonową bestię
Nadchodzi pancerna odsiecz dla Abramsów. Polska pokaże 40–tonową bestię
Marcin Kierwiński, Andrius Kubilius
Polska dołącza do programu IRIS2. To europejski program budowy satelitarnego systemu łączności
podatek od spadków i darowizn, Ministerstwo Finansów, RPO, fiskus, podatek
Fiskus wzywa Polaków do zapłaty podatku od spadków i darowizn. Byli przekonani, że spełniają warunki zwolnienia dla najbliższej rodziny
Ponad 100 mln zł wyłudzeń w ubezpieczeniach. Eksperci wskazują na rolę AI
Ponad 100 mln zł wyłudzeń w ubezpieczeniach. Eksperci wskazują na rolę AI
Polski dron zestrzelony nad Iranem. Skąd się tam wziął?
Polski dron zestrzelony nad Iranem. Skąd się tam wziął?
Rząd obniży jednak PIT przed wyborami, by nie stracić władzy: ile nowa kwota wolna, jakie nowe progi podatkowe
Będzie podwyżka kwoty wolnej w PIT czy wyższy drugi próg podatkowy- rząd obniży jednak podatki przed wyborami?
uokik, firma, reklamacje, kara, mandat
Mandaty za parkowanie przed marketami bez mocy prawnej. UOKiK nałożył na firmę gigantyczną karę
Świat
Dron Thunder
Tak mogą walczyć polskie Apache. Anduril pokazał lojalnego skrzydłowego Thunder
USA gotowe na historyczną decyzję? Ekspert: Polska może dołączyć do Nuclear Sharing
USA gotowe na historyczną decyzję? Ekspert: Polska może dołączyć do Nuclear Sharing
Wojsko wkracza do szkół. Łukaszenka wysyła dzieci do koszar
Wojsko wkracza do szkół. Łukaszenka wysyła dzieci do koszar
Desant drona na Mierzei Kinburnskiej
Dronowy desant Ukrainy to żadna "nowa era wojny". Niemiecki ekspert studzi entuzjazm
Myśliwiec Gripen ląduje na drodze
Gripeny mają być gotowe do walki w mniej niż 10 minut. Szwedzi szykują lotnictwo na wojnę z Rosją
Ten kraj chce mieć broń atomową. USA szykują epokową zmianę
Ten kraj chce mieć broń atomową. USA szykują epokową zmianę
Myśliwce F-35
Amerykanie kupują już kolejną partię pocisków JSM dla F-35. A Polska wciąż się waha
Andy Burnham został nowym premierem Wielkiej Brytanii
Andy Burnham został nowym premierem Wielkiej Brytanii
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj