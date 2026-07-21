Nadchodzi pancerna odsiecz dla Abramsów. Polska pokaże 40–tonową bestię

Wrześniowe targi MSPO w Kielcach będą miejscem pierwszej publicznej prezentacji polskiego ciężkiego bojowego wozu piechoty. To nowa konstrukcja opracowywana przez krajowy przemysł z myślą o zastąpieniu poradzieckich wozów piechoty oraz uzupełnieniu floty nowoczesnych Borsuków.

Idzie pancerna odsiecz dla Abramsów. 40 ton osłoni polskich żołnierzy

Z ujawnionych informacji wynika, że masa pojazdu ma przekraczać 40 ton. Taka konstrukcja pozwala zastosować wielowarstwowy pancerz oraz modułowe osłony, zwiększające odporność na ostrzał i uszkodzenia. Pod względem poziomu ochrony nowy pojazd ma odpowiadać standardom ciężkich bojowych wozów piechoty wykorzystywanych przez armie państw NATO.

Nowy ciężki BWP projektowany jest przede wszystkim dla jednostek wyposażonych w czołgi M1A1 Abrams, M1A2 SEP v3 oraz K2 Black Panther. W przeciwieństwie do Borsuka nie będzie posiadał zdolności pokonywania przeszkód wodnych wpław. Rezygnacja z tego wymagania pozwoliła konstruktorom znacząco zwiększyć poziom ochrony balistycznej oraz odporność przeciwminową.

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Najważniejszym elementem uzbrojenia będzie bezzałogowy system wieżowy ZSSW-30, wykorzystywany już w Borsukach i transporterach Rosomak. Wieża została wyposażona w armatę automatyczną Bushmaster Mk44S kalibru 30 mm z możliwością konwersji do standardu 40 mm Super Forty, sprzężony karabin maszynowy kalibru 7,62 mm oraz podwójną wyrzutnię przeciwpancernych pocisków kierowanych Spike-LR.

Załogę pojazdu mają tworzyć dowódca, działonowy i kierowca. W przedziale desantowym przewidziano miejsce dla sześciu żołnierzy z pełnym wyposażeniem. Konstrukcja ma również otrzymać cyfrową architekturę elektroniczną, systemy łączności zgodne ze standardami NATO oraz integrację z systemami zarządzania polem walki.

Wielka premiera w Kielcach. Polska armia zyska pancerną pięść

Ciężki BWP będzie pełnił inną rolę niż Borsuk. Borsuk został zaprojektowany jako pływający bojowy wóz piechoty przeznaczony dla jednostek wymagających wysokiej mobilności operacyjnej. Ciężki BWP ma natomiast zapewnić maksymalną ochronę pododdziałom walczącym razem z najcięższymi czołgami.

Większa masa i rozbudowane opancerzenie mają zwiększyć odporność na ostrzał z armat automatycznych, odłamki artyleryjskie, wybuchy min oraz improwizowanych ładunków wybuchowych. Dzięki temu pojazd będzie mógł działać w najtrudniejszych warunkach bojowych, osłaniając piechotę podczas działań ofensywnych.

Premiera podczas MSPO w Kielcach będzie miała przede wszystkim charakter technologiczny. Po raz pierwszy będzie można zobaczyć rozwiązania zastosowane w konstrukcji, układ kadłuba oraz stopień zaawansowania projektu. Dla polskiego przemysłu obronnego będzie to jedna z najważniejszych prezentacji ostatnich lat, ponieważ w przyszłości ciężki BWP ma stać się podstawowym pojazdem zmechanizowanych brygad wyposażonych w najcięższy sprzęt pancerny polskiej armii.

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