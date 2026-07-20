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Rekordowe statystyki w Policji i ratunek dla zapominalskich podróżnych. MSWiA podsumowuje tydzień

oprac. Katarzyna KaniaPrawnik, redaktor serwisów internetowych.
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dzisiaj, 13:36
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA)
Rekordowe statystyki w Policji i ratunek dla zapominalskich podróżnych. MSWiA podsumowuje tydzień/ShutterStock
Rząd chwali się zatrudnieniem w Policji, które osiągnęło historyczny poziom blisko 104 tysięcy funkcjonariuszy, co ma być efektem m.in. 28-procentowych podwyżek. Jednocześnie MSWiA rozwija sieć lotniskowych punktów paszportowych „last minute” – nowy uratował już pierwsze kilkadziesiąt osób na lotnisku Warszawa-Modlin.

Minister Marcin Kierwiński podziękował policjantom i policjantkom za ich służbę podczas wizyty w Szkole Policji w Pile. Minister Marcin Kierwiński i wiceminister Magdalena Roguska wizytowali punkt paszportów tymczasowych na lotnisku Warszawa-Modlin.

Ile zarabia policjant? Dodatki mieszkaniowe i pensje mają przyciągać nowych rekrutów

Wizyta ministra Marcina Kierwińskiego w Szkole Policji w Pile przypadła w przededniu Święta Policji, obchodzonego 24 lipca. Z tej okazji szef MSWiA podziękował funkcjonariuszom i funkcjonariuszkom za ich ofiarną służbę. Wręczył także odznaczenia 14 zasłużonym osobom. Podkreślił sukcesy rządu w budowaniu siły Policji. To m.in. wprowadzenie świadczenia mieszkaniowego do 1800 zł miesięcznie oraz podwyżki o łącznie 28 proc. na przestrzeni trzech lat. Efektem tej polityki jest osiągnięcie przez Policję rekordowej liczby niemal 104 tys. funkcjonariuszy.

Paszport „last minute” na lotnisku. Nowe okienko w Modlinie już działa

Na lotnisku Warszawa-Modlin od końca czerwca działa siódmy w Polsce punkt paszportów tymczasowych. Prowadzi on usługę wydawania dokumentów „last minute” dla osób, które wybierają się w podróż, ale nie ze sobą mają paszportu. Punkt paszportów tymczasowych pomoże m.in. osobom które paszport zgubiły, zapomniały go ze sobą zabrać, zostały z niego okradzione lub za późno zorientowały się, że dokument stracił ważność. Aby móc go otrzymać należy dysponować ważnym biletem lotniczym. Z tej usługi w całym kraju skorzystało już 61 tys. podróżnych, a na Modlinie od otwarcia punktu niemal 60 osób.

Uwaga na ograniczenia: Gdzie nie wjedziesz z paszportem tymczasowym?

Należy pamiętać, że paszport tymczasowy może nie być wystarczający do wjazdu do krajów, które wymagają pełnych paszportów biometrycznych.

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Źródło: MSWiA
oprac. Katarzyna Kania
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Tematy: MSWiApolicjanowości
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